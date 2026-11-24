Genéve (ots) -Im Jahr 2025 wurden mindestens 6929 Menschen durch Landminen und explosive Kriegsreste getötet oder verletzt. Dies geht aus dem heute in Genf veröffentlichten Landminen-Monitor 2026 hervor (https://icblcmc.org/assets/reports/Landmine-Monitors/LMM2026/Downloads/Landmine-Monitor-2026-embargoed.pdf). Es ist die höchste Opferzahl seit 2020. Allein in Syrien ist die Zahl der Betroffenen um mehr als 50 % gestiegen. Angesichts dieser alarmierenden Zahlen fordert die humanitäre Organisation Handicap International (HI), Mitherausgeberin des Berichts, den Minenverbotsvertrag zu stärken und seine Wirksamkeit zu bewahren.Im Vorfeld der internationalen Minenkonferenz, die am 30. November in Genf beginnt, müssen die Staaten das Minenverbot stärken, das seit 1999 die Sicherheit der Bevölkerung in Nachkriegssituationen erheblich verbessert hat.Hinweise für die Redaktionen:- Daniel Suda-Lang, Direktor von Handicap International Schweiz, steht für Interviews zur Verfügung.- Bilal Mohammad Talaat Abboud, 28 Jahre, ist ein Landminenüberlebender aus Syrien. Heute arbeitet er als Facilitator für Risikoaufklärung und sensibilisiert Gemeinschaften für die Gefahren von Landminen. Handicap International hat ihn eingeladen, bei der Konferenz zum Minenverbot in Genf, die am 30.- Der Landminen-Monitor 2026 (https://icblcmc.org/assets/reports/Landmine-Monitors/LMM2026/Downloads/Landmine-Monitor-2026-embargoed.pdf) steht zum Download bereit.- Wir werden bei der jährlichen Minenkonferenz der UNO vor Ort sein und stehen für Interviews zur Verfügung.Die wichtigsten Ergebnisse des Landminen-Monitors 2026:- 1955 Menschen wurden getötet, 4930 verletzt und bei 44 Personen ist der Status unbekannt.- Höchste jährliche Opferzahl seit 2020.- 84 % der Opfer waren Zivilist*innen- 50 % der zivilen Opfer waren Kinder, sofern das Alter bekannt war.- In 54 Ländern und Gebieten wurden Opfer registriert.- 1.530 Opfer wurden durch improvisierte Minen verursacht. Sie sind damit die häufigste Ursache für Opfer.- Die höchsten Opferzahlen wurden in Myanmar (1891) und Syrien (1602) verzeichnet.- In Syrien ist die Zahl der Opfer um mehr als 50 % gestiegen. Besonders betroffen sind Menschen, die in ihre Heimat zurückkehren.- Einsatz von Antipersonenminen durch die Ukraine, den Iran, Myanmar, Nordkorea und Russland. Der Monitor sieht zudem Anhaltspunkte für einen möglichen Einsatz durch die Vereinigten Staaten.Der Minenverbotsvertrag (Ottawa-Konvention) unter DruckEstland, Finnland, Lettland, Litauen und Polen sind 2025 aus dem Vertrag ausgetreten. Sie haben angekündigt, Antipersonenminen beschaffen und einsetzen zu wollen. Zudem werden in der Ukraine aktuell massiv Antipersonenminen eingesetzt."Diese fünf Staaten sind aus dem Ottawa-Vertrag ausgetreten und haben angekündigt, bereit zu sein, Antipersonenminen zu kaufen und einzusetzen. Wir müssen dieser Normalisierung von Minen entschieden entgegentreten. Antipersonenminen sind aus gutem Grund verbotene Waffen: Sie töten und verletzen vor allem Zivilist*innen, oft noch lange nach dem Ende eines Krieges. Der Ottawa-Vertrag wurde von 162 Staaten unterzeichnet, das entspricht rund 85 % aller Staaten weltweit, und hat zahlreiche Leben gerettet. Die Staaten müssen den Vertrag und seine Grundsätze verteidigen. Das Verbot von Antipersonenminen muss eine internationale Norm bleiben."Anne Héry, Leiterin der Advocacy-Abteilung von HIWeniger Unterstützung für Minenopfer und MinenräumungDer Landminen-Monitor weist auf eine gravierende Finanzierungslücke bei der Opferhilfe hin, während der Unterstützungsbedarf von Überlebenden von Landminen und explosiven Kriegsresten steigt.Insbesondere erhielt die Opferhilfe im Jahr 2025 nur 5 % der internationalen Mittel für die Minenräumung und Minenbekämpfung, was 38,3 Millionen US-Dollar entspricht. Dies ist angesichts der steigenden Opferzahlen und des wachsenden Bedarfs an Rehabilitationsmassnahmen unzureichend.Der Landminen-MonitorDer Landminen-Monitor 2026 erfasst die Umsetzung der Ottawa-Konvention, die den Einsatz, die Herstellung, die Weitergabe und die Lagerung von Antipersonenminen verbietet. Zudem regelt sie die Minenräumung, die Vernichtung von Minenbeständen und die Unterstützung der Opfer.Der Bericht veröffentlicht Daten für das Kalenderjahr 2025 und enthält, soweit möglich, Informationen bis Oktober 2026.Der Landminen-Monitor wird von der Internationalen Kampagne für das Verbot von Landminen (ICBL) herausgegeben. Handicap International ist Gründungsmitglied der ICBL, die 1997 für ihren Einsatz mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde.Die Dunkelziffern sind vermutlich deutlich höher, insbesondere in Regionen, in denen derzeit Konflikte stattfinden.Mit Unterstützung der ICBL fordert Handicap International die Staaten auf, konkrete Massnahmen zu ergreifen, um die Einhaltung des Ottawa-Vertrags vor dem 30. Jahrestag der Konvention im Dezember 2027 sicherzustellen.Pressekontakt:Pauline WilhelmHandicap International SchweizKommunikations- und MedienbeauftragteAvenue de la Paix 11 - 1202 Genfp.wilhelm@hi.org022 710 93 36www.handicap-international.chOriginal-Content von: Handicap International, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100052779/100943794