Die gute Nachricht zuerst: Der DAX konnte sich heute über der psychologisch wichtigen Marke von 25 000 Punkten behaupten. Die schlechte: Der Zauber, den die Rückkehr des Visionärs Jensen Huang an die Spitze von Nvidia im KI-Sektor entfacht hatte, ist bereits wieder verflogen. Und auch für den deutschen Leitindex war das Kursfeuerwerk zum Wochenauftakt offenbar etwas zu viel des Guten. Die Anleger schalten jetzt wieder einen Gang zurück, ohne allerdings die Hoffnung auf eine Fortsetzung der Erholung gänzlich aufzugeben.

Die Rückkehr Huangs war ein willkommener Befreiungsschlag für die Aktienmärkte, aber noch keine Lösung für deren grundlegende Probleme. Die Inflations- und Zinssorgen sind ebenso wenig verschwunden wie die Zweifel an der Rentabilität der milliardenschweren KI-Investitionen. Für eine nachhaltige Fortsetzung der Rally braucht es deshalb mehr als eine positive Personalentscheidung bei Nvidia.

Der ifo-Geschäftsklimaindex fiel in etwa wie erwartet aus und konnte damit keine neuen Kaufimpulse liefern. Auch die europäischen Absatzzahlen der Automobilhersteller gaben den Anlegern wenig Anlass für Optimismus. Nach dem Ende der Berichtssaison fehlen zudem die Impulse von Unternehmensseite. Damit bleibt es vorerst bei selektiven Aktienkäufen, wobei heute vor allem die defensiven Branchen gefragt waren. Nach dem kräftigen Kursanstieg treten viele Investoren lieber wieder etwas auf die Bremse.

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