Luxemburg entwickelt sein Verbriefungsgesetz erneut weiter, seit Juni liegt der Gesetzentwurf im Parlament. Mehr Flexibilität und mehr Sicherheiten sind das Ziel. "Luxemburg ist vielen Standorten weit voraus", sagt Daniel Knoblach, Verwaltungsrat der Super Global Services SA. "Hier wird bereits ein Gesetz weiterentwickelt, das erst 2022 reformiert wurde, während andere Länder noch gar kein Gesetz geschaffen haben." "Luxemburg passt seinen Rechtsrahmen laufend an den Markt an", sagt Knoblach. "Wer hier verbrieft, verlässt sich auf das Gesetz und nicht auf die Kunst ...

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