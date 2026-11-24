Frankfurt (ots) -Nicht nur bei Männern muss sich das Denken und Fühlen ändern, um sich von überkommenen Rollenbildern zu lösen. Auch bei Frauen. Wenn sie sich als "Journalist" oder "Angestellter" bezeichnen, stellen sie sich selbst als Frau in den Hintergrund. Alles, was dazu beiträgt, dass Frauen und Männer in der Gesellschaft als gleichberechtigt dargestellt werden, trägt zur Prävention von Gewalt gegen Frauen bei.Noch so viele - durchaus notwendige - Kampagnen, Programme oder Projekte entheben uns nicht von der Verantwortung, die wir alle haben. Da hilft auch kein Rückzug auf die Feststellung, dass Gewalt gegen Frauen strukturellen Charakter hat, dass sie historisch gewachsen ist, zementiert von Männern, um Frauen zu beherrschen.Ja, es ist Sache des Gesetzgebers, diese Ungerechtigkeiten auf struktureller Ebene abzuschaffen. Doch wer sich auf diesen Fortschritten ausruht, macht es sich zu leicht. Wenn Gewalt gegen Frauen alltäglich ist, dann muss unser aller Engagement dagegen es auch sein.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/10349/6397268