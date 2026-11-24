Elvaston Capital Management ("Elvaston" oder die "Gesellschaft"), eine führende europäische Private-Equity-Gesellschaft, die in Unternehmen der Softwarebranche in der DACH-Region investiert, gab heute eine strategische Minderheitsbeteiligung von PACT Capital Partners ("PACT") bekannt. Dies ist eine unabhängige Investmentgesellschaft, die sich auf Beteiligungen an General Partnern (GP) spezialisiert hat und deren Schwerpunkt auf Partnerschaften mit leistungsstarken alternativen Vermögensverwaltern des Mittelstands liegt.

Die stimmrechtslose Minderheitsbeteiligung von PACT an Elvaston untermauert das langfristige Engagement der Gesellschaft für den Aufbau einer beständigen, marktführenden europäischen Investitionsplattform mit Schwerpunkt auf Software. Dies wird der nächsten Generation des Elvaston-Teams ermöglichen, künftig am wirtschaftlichen Erfolg der Gesellschaft teilzuhaben. Am täglichen Management und am Investitionsprozess der Gesellschaft wird sich nichts ändern.

"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit PACT, die unsere unternehmerische, partnerorientierte Kultur teilen und einen ausgezeichneten Ruf als strategischer, wertschöpfender Partner genießen. Die Partnerschaft mit PACT wird uns dabei helfen, unsere Plattform weiter zu institutionalisieren und zu professionalisieren und gleichzeitig die Kultur, Unabhängigkeit und Investitionsdisziplin zu bewahren, die Elvaston auszeichnen. Wir sind begeistert von den aktuellen Chancen für Elvaston und freuen uns darauf, gemeinsam mit PACT an zukünftigen strategischen Initiativen zu arbeiten", sagte Thomas Keul, Mitgründer und geschäftsführender Gesellschafter von Elvaston.

"Wir betrachten Elvaston aufgrund seines talentierten Teams, seiner starken Branchenausrichtung, seines auf Wertschöpfung ausgerichteten Ansatzes und seiner herausragenden Erfolgsbilanz als eine der führenden Private-Equity-Gesellschaften Europas. Wir freuen uns über diese Investitionsmöglichkeit in Europa und sind überzeugt, dass unsere Plattform PACT zu einem idealen Partner für herausragende europäische Private-Equity-Gesellschaften wie Elvaston macht. Wir freuen uns darauf, Elvaston über unsere imPACT-Plattform zu unterstützen und auf einer soliden Grundlage für anhaltenden und zukünftigen Erfolg aufzubauen", sagte Christian von Schimmelmann, Mitgründer und geschäftsführender Gesellschafter von PACT.

Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. POELLATH fungierte als Rechtsberater von Elvaston. Fried, Frank, Harris, Shriver Jacobson LLP fungierte als Rechtsberater von PACT.

Über Elvaston Capital Management

Elvaston Capital Management ist eine unabhängige, unternehmerisch geführte Private-Equity-Gesellschaft mit Hauptsitz in Berlin, die sich auf B2B-Software in der DACH-Region und europaweit spezialisiert hat. Seit ihrer Gründung hat Elvaston mehr als 160 Akquisitionen bei über 24 Plattformunternehmen getätigt und verwaltet heute ein Vermögen von über €3 Milliarden, was das Unternehmen zu einem der aktivsten Software-Investoren in Europa macht. Elvaston erwirbt in der Regel Mehrheitsbeteiligungen an etablierten, profitablen Softwareunternehmen mit wiederkehrenden Umsätzen und hohen Markteintrittsbarrieren und unterstützt diese bei Nachfolgesituationen, Wachstumsfinanzierungen, Ausgliederungen sowie "Buy-and-Build"-Strategien. Als langfristiger Partner verbindet Elvaston Kapital mit fundierter Branchenexpertise und arbeitet gemeinsam mit den Managementteams an der Strategie, Add-on-Akquisitionen und der Wertschöpfung. Über die Elvaston Academy tauschen Führungskräfte aus dem gesamten Portfolio Best Practices aus und entwickeln die nächste Generation von Führungskräften in der Softwarebranche. Weitere Informationen finden Sie unter: https://elvaston.com.

Über PACT Capital Partners

PACT Capital Partners ist eine unabhängige Investmentgesellschaft, die sich darauf spezialisiert hat, mittelständische Unternehmen im Bereich der alternativen Vermögensverwaltung mit Kapital und strategischer Unterstützung zu versorgen. PACT strebt Partnerschaften mit leistungsstarken, etablierten und aufstrebenden Private-Capital-Unternehmen an und unterstützt diese dabei, ihre strategischen Ziele zu erreichen. PACT hat seinen Hauptsitz in New York und nutzt seine firmeneigene "imPACT"-Plattform, um Partnerunternehmen dabei zu unterstützen, die Kapitalbeschaffung zu beschleunigen, neue Produkte zu entwickeln und auf den Markt zu bringen, ihre Betriebsabläufe zu optimieren, Talente zu gewinnen und zu binden, modernste Technologien einzusetzen und die Ergebnisse der zugrunde liegenden Portfoliounternehmen zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter: https://pactcapitalpartners.com.

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Für Elvaston Capital Management

Anastasia Gurina

anastasia.gurina@elvaston.com

Für PACT Capital Partners

Nathaniel Garnick/Amanda Shpiner

Gasthalter Co.

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