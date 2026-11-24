FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 25. November



TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 LUX: Aroundtown, Q3-Zahlen

07:00 NLD: Prosus, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Remy Cointreau, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Hannover Rück, Investorentag mit Gewinnziel für 2027 und Mittelfristzielen bis 2029 08:00 GBR: Easyjet, Jahreszahlen

10:00 NOR: Norsk Hydro, Investor Day



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Deere & Co, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/26 (endgültig) 08:00 SWE: Erzeugerpreise 10/26

08:00 DEU: BIP Q3/26 (2. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Privatkonsum Q3/26

08:00 DEU: Staatsausgaben Q3/26

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz) 9/26 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 11/26

09:30 POL: Arbeitslosenquote 10/26

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 10/26

14:30 USA: Realeinkommen 10/26

14:30 USA: PCE Preisindex 10/26

14:30 USA: BIP Q3/26 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 10/26 (vorab) 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 10/26

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

17:00 RUS: Industrieproduktion 10/26

20:00 USA: Beige Book



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Online-Pk zum Circular Economy Act - «Was das EU-Gesetz für die Wirtschaft, Umwelt und das Klima leisten muss»

10:00 DEU: Weihnachtspressekonferenz Handelsverband Hessen, Frankfurt/M.

10:30 DEU: Mündliche Berufungsverhandlung zu einer Klage gegen die Chatkontrolle bei Facebook, München

BEL: EU-Westbalkangipfel, Brüssel

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