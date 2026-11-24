Ab sofort können Bestellungen für sechs in der HHS-Richtlinie aufgeführte Peptide in API-Qualität aufgegeben werden; die erste Verfügbarkeit wird für Anfang 2027 erwartet.

Medisca gab heute den Start seiner Online-Plattform "Medisca Peptides" bekannt, die durch umfangreiche Investitionen in globale Produktionspartnerschaften, die Peptidentwicklung sowie geistiges Eigentum im Bereich der Herstellung ausgewählter Wirkstoffe gestützt wird. Kunden können nun Bestellanfragen einreichen und sich direkt mit Medisca über Preise, Abnahmemengen und mehrjährige Liefermöglichkeiten austauschen.

Über seinen Geschäftsbereich "Peptides" finanziert Medisca die Entwicklung in Zusammenarbeit mit mehreren spezialisierten Herstellern und bringt dabei 37 Jahre Erfahrung in der Beschaffung pharmazeutischer Produkte in die Partnerauswahl, Qualifizierung und Qualitätsüberwachung ein. Diese Peptide werden so hergestellt, dass sie die Beschaffungs- und Qualitätsanforderungen der vorläufigen HHS-Richtlinie zur Ermessensausübung bei der Durchsetzung für 503A-Compounding erfüllen.

"Jede Apotheke sollte die Reichweite eines globalen Unternehmens hinter sich haben", sagte Antonio Dos Santos, Gründer und CEO von Medisca. "Wir setzen das gesamte Gewicht von Medisca für hochwertige Peptide in API-Qualität ein und investieren in die Beziehungen, das Fachwissen und die Ressourcen, die unsere Kunden benötigen, um ihre Gemeinden zu versorgen. Wir bauen langfristig auf."

Der Besitz von geistigem Eigentum an der Herstellung ausgewählter Wirkstoffe (APIs) verschafft Medisca größere Flexibilität bei der Diversifizierung der Produktion. In Kombination mit seinen globalen Partnerschaften unterstützt dieser Ansatz die Kontinuität der Versorgung, während sich Kundenbedürfnisse und regulatorische Anforderungen weiterentwickeln.

"Wir bauen langfristige Allianzen mit Herstellern auf, die unser Engagement für Qualität und eine beständige Versorgung teilen", sagte Peng Li, Chief Business Officer von Medisca."Das Verständnis der Bedürfnisse unserer Kunden hilft uns dabei, die richtigen Produktionskapazitäten und Partnerschaften darauf abzustimmen, um diese zu erfüllen, und stärkt so den langfristigen Zugang zu Peptiden in API-Qualität. Gemeinsam können wir mehr dieser Wirkstoffe für medizinisches Fachpersonal verfügbar machen, wobei die Patientensicherheit Leitlinie unserer Arbeit ist."

Was es braucht, um das MQ-Siegel zu erhalten

MQ Medisca Quality ist die vom Medisca-Qualitätsteam verliehene Bezeichnung für nach cGMP entwickelte Peptide in API-Qualität, die zusätzliche Qualifikationsanforderungen erfüllen.

Medisca führt eigene Audits durch und beauftragt unabhängige Drittanbieter mit Standortaudits, um die Produktionskapazitäten und Qualitätssysteme zu bewerten. Das Programm umfasst einen risikobasierten Ansatz, unterstützende Dokumentation sowie den Nachweis, dass die Analysemethoden für den vorgesehenen Zweck geeignet sind. Hersteller müssen diese Anforderungen kontinuierlich erfüllen, um als qualifizierte Medisca-Partner anerkannt zu bleiben.

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Die neue Medisca Peptides-Plattform vereint Produktinformationen, Qualitätsressourcen und Bestellanfragen an einem Ort. Kunden können nun Anfragen für BPC-157, TB-500, MOTS-c, KPV, Epitalon und Semax einreichen.

Besuchen Sie medisca.com/peptides , um loszulegen.

Die Verfügbarkeit unterliegt den geltenden behördlichen Anforderungen, der Kundenberechtigung sowie der Qualifizierung und Freigabe durch Medisca. Medisca behält sich das Recht vor, die Verfügbarkeit und Preisgestaltung für jedes Peptid entsprechend anzupassen oder einzustellen. Die Kunden sind allein dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass jeder Kauf und jede Verwendung den geltenden Bundes- und Landesgesetzen entspricht. Bestellanfragen sind unverbindlich, reservieren keine Lagerbestände und begründen keine Verkaufs- oder Kaufverpflichtung.

Über Medisca

Das 1989 gegründete Unternehmen Medisca ist ein führender Anbieter von Lösungen für die personalisierte Medizin und die pharmazeutische Lieferkette. Es verfügt über ein umfangreiches Portfolio von über 2.000 Produkten, ergänzt durch eine Datenbank mit mehr als 10.000 firmeneigenen und maßgeschneiderten Arzneimittelrezepturen sowie über Fachkompetenz und Dienstleistungen in den Bereichen Arzneimittelherstellung, medizinische Fortbildung und analytische Untersuchungen. Medisca bietet maßgeschneiderte Lösungen für verschiedene Wellness-Sektoren in zahlreichen Märkten weltweit und schließt damit Lücken im Gesundheitswesen, um personalisiertes Wohlbefinden für alle zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.medisca.com. Folgen Sie uns außerdem auf LinkedIn, Facebook und YouTube.

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