FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem starken Wochenauftakt hat der Dax einen Teil seiner Erholungsgewinne am Dienstag wieder eingebüßt. Der Leitindex beendete den Xetra-Handel mit einem Minus von 1,26 Prozent auf 25.017,81 Zähler. Hatte am Vortag die Rückkehr von Jensen Huang auf den Chefsessel des KI-Chipgiganten Nvidia noch eine Börseneuphorie ausgelöst, so gerieten die Tech-Aktien am Dienstag schon wieder unter Druck. Hinzu kamen Befürchtungen, die US-Regierung könnte zusätzliche Importzölle erheben.

Der MDax büßte mit 1,72 Prozent auf 28.791,63 Punkte mehr ein als der Dax. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 1,16 Prozent abwärts.

Die Anleger brauchen derzeit gute Nerven. Bis zum Wochenende war der Dax im Sog des weltweiten Ausverkaufs von Technologiewerten sechs Handelstage in Folge gefallen. Von seinem Rekord Mitte des Monats bei etwas mehr als 27.000 Punkten war er um mehr als 8 Prozent abgesackt.

Neil Robson, Aktienchef der Investmentgesellschaft Columbia Threadneedle, bleibt zwar grundsätzlich optimistisch für 2027 und sieht das Thema KI als Motor des Wachstums. "Doch Vorsicht: Ein gutes Gewinnwachstum schützt nicht vor Bewertungsrisiken - und ein überzeugendes KI-Thema ist nicht automatisch eine gute Geldanlage", so der Experte. Hohe Unternehmensgewinne seien bereits eingepreist, nur Überraschungen würden noch honoriert. "KI-Investitionen müssen sich rechnen", dies rücke immer mehr in den Fokus./bek/mis

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