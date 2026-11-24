Schweizerische Mobiliar Asset Management AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Immobilien

Gewinnsteigerung und erneute Erhöhung der Ausschüttung



24.11.2026 / 17:50 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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Bern, 24. November 2026





MobiFonds Swiss Property I Ad-hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KR Der MobiFonds Swiss Property schliesst das Geschäftsjahr 2025/2026 mit einem gesteigerten Nettoertrag und einer positiven Wertentwicklung des Immobilienportfolios ab. Der gesteigerte Nettoertrag ermöglicht eine erneute Erhöhung der Ausschüttung um CHF 0.10 auf CHF 3.70 pro Anteil. Der Nettoinventarwert steigt per 30. September 2026 auf CHF 143.76 pro Anteil. Zudem kann der Zukauf einer zusätzlichen Liegenschaft in Zürich nach dem Bilanzstichtag vermeldet werden. Das Geschäftsjahr 2025/2026 war durch die erfolgreiche Börsenkotierung des MobiFonds Swiss Property am 3. März 2026 geprägt. Über das gesamte Geschäftsjahr erzielte der Fonds unter Berücksichtigung der Ausschüttung eine Performance von 21.89%. Die Anlagerendite betrug im Berichtszeitraum 6.06%. Auch operativ entwickelte sich der Fonds positiv. Die Mietzinseinnahmen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um rund CHF 0.7 Mio. auf CHF 41.0 Mio. Dies trotz der fortschreitenden Entmietung der beiden Entwicklungsliegenschaften in Zürich und Basel. Unterstützend wirkten unter anderem Indexanpassungen bei grösseren Geschäftsmietverträgen und tiefere Mietzinsausfälle. Die Mietzinsausfallrate sank deutlich und betrug lediglich noch 0.51%. Die Betriebsgewinnmarge erhöhte sich auf 73.87%. Der Nettoertrag erhöhte sich von CHF 24.9 Mio. im Vorjahr auf CHF 25.5 Mio. für die Berichtsperiode. Zusammen mit der wiederholt positiven Wertentwicklung des Immobilienportfolios resultierte ein Gesamterfolg von CHF 54.7 Mio. gegenüber CHF 46.6 Mio. im Vorjahr. Aufgrund des höheren Nettoertrags wird die Ausschüttung erneut angehoben, von CHF 3.60 auf CHF 3.70 pro Anteil. Der Marktwert des Immobilienportfolios erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um CHF 70.2 Mio. und betrug per 30. September 2026 CHF 1.23 Mrd. Vom Anstieg entfielen CHF 32.0 Mio. auf Investitionen in die laufenden Projekte und CHF 38.2 Mio. auf die Wiederbewertung des Portfolios. Die positive Bewertung ist insbesondere auf tiefere Diskontierungssätze sowie steigende Erträge und Mietzinspotenziale zurückzuführen. Der Nettoinventarwert pro Anteil stieg von CHF 139.14 per 30. September 2025 auf CHF 143.76 per 30. September 2026. Die Investitionen in das Portfolio schreiten weiter voran. Die beiden laufenden Bauprojekte in Zürich Langstrasse und Basel Nauenstrasse verlaufen planmässig. Zudem hat der Fonds nach dem Bilanzstichtag die Liegenschaft Im Glockenacker 65/67 in Zürich erworben. Nach Ablauf der bestehenden Mietverträge ist ein Ersatzneubau mit 42 Wohnungen vorgesehen. Aufgrund der erhöhten Bautätigkeit wird für das kommende Geschäftsjahr vorübergehend mit einem leicht rückläufigen Nettoertrag gerechnet, bevor mittelfristig die zusätzlichen Erträge aus den Neubauten positiv zum Ergebnis beitragen sollen. Dominik Bögli, Portfoliomanager des MobiFonds Swiss Property, ordnet das Ergebnis ein: «Das Geschäftsjahr bestätigt die stabile operative Entwicklung des Fonds. Trotz der laufenden Entwicklungsprojekte konnten der Nettoertrag und die Ausschüttung gesteigert werden. Gleichzeitig schaffen wir mit der planmässigen Umsetzung dieser Projekte und dem neusten Zukauf eine solide Grundlage für die weitere Entwicklung des Fonds.» Den Jahresbericht sowie Details zum Portfolio des MobiFonds Swiss Property finden Sie unter mobiliar.ch/swissproperty . Fondsdetails

Rechtsform: Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Immobilienfonds» Fondsdomizil: Schweiz Fondsleitung: Schweizerische Mobiliar Asset Management AG Depotbank: Banque Cantonale Vaudoise Fondsadministration: Swisscanto Fondsleitung AG Portfoliomanagement: Schweizerische Mobiliar Asset Management AG Market Maker: Bank. J. Safra Sarasin Rechnungswährung: Schweizer Franken Anlegerkreis: Der Kreis der Anleger ist nicht beschränkt. Anlegerprofil: Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont, die in erster Linie laufenden Ertrag suchen Valorennummer: 20464322 ISIN: CH0204643222 Bloomberg Ticker: MFSP SW



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Die Schweizerische Mobiliar Asset Management AG ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Schweizerischen Mobiliar Holding AG und seit 2012 eine unabhängige Fondsleitung. Das Mobiliar Asset Management verwaltet rund CHF 30 Mia., zusammengesetzt aus den Vermögen der Gruppe Mobiliar, deren Pensionskassen und den Fonds.

2013 wurde der Immobilienfonds MobiFonds Swiss Property lanciert. Seit März 2026 ist er börsenkotiert. Der Fonds bietet die Möglichkeit, zusammen mit der Mobiliar in ein hochwertiges Schweizer Immobilienportfolio mit Fokus auf junge Bausubstanz im Wohnsegment zu investieren. Weitere Informationen unter mobiliar.ch/asset-management



Die Gruppe Mobiliar

Jeder dritte Haushalt und jedes dritte Unternehmen in der Schweiz sind bei der Mobiliar versichert. Der Allbranchenversicherer weist per 31. Dezember 2025 ein Prämienvolumen von rund 5.2 Mia. Franken auf. 80 Unternehmer-Generalagenturen mit eigenem Schadendienst garantieren an rund 160 Standorten Nähe zu den über 2.4 Millionen Kundinnen und Kunden. Der Hauptsitz liegt in Bern, weitere Direktionsstandorte befinden sich in Nyon und Zürich.



Die Mobiliar beschäftigt in den Heimmärkten Schweiz und Fürstentum Liechtenstein rund 6600 Mitarbeitende und bietet 356 Ausbildungsplätze an. Die Mobiliar, 1826 als Genossenschaft

gegründet, ist die älteste private Versicherungsgesellschaft der Schweiz. Der Verwaltungsrat der Schweizerischen Mobiliar Genossenschaft stellt bis heute sicher, dass die genossenschaftliche Ausrichtung der Gruppe gewahrt bleibt.



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