Schweizerische Mobiliar Asset Management AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Immobilien
Bern, 24. November 2026
Der MobiFonds Swiss Property schliesst das Geschäftsjahr 2025/2026 mit einem gesteigerten Nettoertrag und einer positiven Wertentwicklung des Immobilienportfolios ab. Der gesteigerte Nettoertrag ermöglicht eine erneute Erhöhung der Ausschüttung um CHF 0.10 auf CHF 3.70 pro Anteil. Der Nettoinventarwert steigt per 30. September 2026 auf CHF 143.76 pro Anteil. Zudem kann der Zukauf einer zusätzlichen Liegenschaft in Zürich nach dem Bilanzstichtag vermeldet werden.
Das Geschäftsjahr 2025/2026 war durch die erfolgreiche Börsenkotierung des MobiFonds Swiss Property am 3. März 2026 geprägt. Über das gesamte Geschäftsjahr erzielte der Fonds unter Berücksichtigung der Ausschüttung eine Performance von 21.89%. Die Anlagerendite betrug im Berichtszeitraum 6.06%.
Auch operativ entwickelte sich der Fonds positiv. Die Mietzinseinnahmen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um rund CHF 0.7 Mio. auf CHF 41.0 Mio. Dies trotz der fortschreitenden Entmietung der beiden Entwicklungsliegenschaften in Zürich und Basel. Unterstützend wirkten unter anderem Indexanpassungen bei grösseren Geschäftsmietverträgen und tiefere Mietzinsausfälle. Die Mietzinsausfallrate sank deutlich und betrug lediglich noch 0.51%. Die Betriebsgewinnmarge erhöhte sich auf 73.87%.
Der Nettoertrag erhöhte sich von CHF 24.9 Mio. im Vorjahr auf CHF 25.5 Mio. für die Berichtsperiode. Zusammen mit der wiederholt positiven Wertentwicklung des Immobilienportfolios resultierte ein Gesamterfolg von CHF 54.7 Mio. gegenüber CHF 46.6 Mio. im Vorjahr. Aufgrund des höheren Nettoertrags wird die Ausschüttung erneut angehoben, von CHF 3.60 auf CHF 3.70 pro Anteil.
Der Marktwert des Immobilienportfolios erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um CHF 70.2 Mio. und betrug per 30. September 2026 CHF 1.23 Mrd. Vom Anstieg entfielen CHF 32.0 Mio. auf Investitionen in die laufenden Projekte und CHF 38.2 Mio. auf die Wiederbewertung des Portfolios. Die positive Bewertung ist insbesondere auf tiefere Diskontierungssätze sowie steigende Erträge und Mietzinspotenziale zurückzuführen. Der Nettoinventarwert pro Anteil stieg von CHF 139.14 per 30. September 2025 auf CHF 143.76 per 30. September 2026.
Die Investitionen in das Portfolio schreiten weiter voran. Die beiden laufenden Bauprojekte in Zürich Langstrasse und Basel Nauenstrasse verlaufen planmässig. Zudem hat der Fonds nach dem Bilanzstichtag die Liegenschaft Im Glockenacker 65/67 in Zürich erworben. Nach Ablauf der bestehenden Mietverträge ist ein Ersatzneubau mit 42 Wohnungen vorgesehen. Aufgrund der erhöhten Bautätigkeit wird für das kommende Geschäftsjahr vorübergehend mit einem leicht rückläufigen Nettoertrag gerechnet, bevor mittelfristig die zusätzlichen Erträge aus den Neubauten positiv zum Ergebnis beitragen sollen.
Dominik Bögli, Portfoliomanager des MobiFonds Swiss Property, ordnet das Ergebnis ein: «Das Geschäftsjahr bestätigt die stabile operative Entwicklung des Fonds. Trotz der laufenden Entwicklungsprojekte konnten der Nettoertrag und die Ausschüttung gesteigert werden. Gleichzeitig schaffen wir mit der planmässigen Umsetzung dieser Projekte und dem neusten Zukauf eine solide Grundlage für die weitere Entwicklung des Fonds.»
Den Jahresbericht sowie Details zum Portfolio des MobiFonds Swiss Property finden Sie unter mobiliar.ch/swissproperty.
Disclaimer
Urheberrechtshinweise, Markenbezeichnungen und andere gesetzlich geschützte Bezeichnungen dürfen nicht verändert oder beseitigt werden; sämtliche Eigentumsrechte verbleiben bei den berechtigten Unternehmen der Gruppe Mobiliar.
Schweizerische Mobiliar
» Abmelden
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
|Bundesgasse 35
|3001 Bern
|Schweiz
|Telefon:
|0041 31 389 61 11
|Fax:
|0041 31 389 68 52
|E-Mail:
|info.am@mobiliar.ch
|Internet:
|mobiliar.ch/asset-management
|ISIN:
|CH0204643222
|Valorennummer:
|20464322
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2439598
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2439598 24.11.2026 CET/CEST