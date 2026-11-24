Die von LTTS, ISG und CNBC-TV18 ausgerichteten Awards nehmen bis Februar 2027 Nominierungen entgegen

Hauptpunkte:

Die neue Kategorie Engineering Intelligence vereint fünf KI-Auszeichnungen, darunter drei, die Engineering, Software, Fertigung sowie physische KI abdecken

14 Auszeichnungen in drei Kategorien: Die neue Kategorie Engineering Intelligence ergänzt Engineering the Change (Teamauszeichnungen) und Engineer at Heart (Einzelauszeichnungen)

L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), ein weltweit führender Anbieter von Engineering-Intelligence-Lösungen und ER&D-Beratungsdienstleistungen, gab heute den Start der fünften jährlichen Digital Engineering Awards bekannt. Die von LTTS in Partnerschaft mit der Information Services Group (ISG), einem globalen, auf KI ausgelegten Technologie-Forschungs- und Beratungsunternehmen, sowie CNBC-TV18, Indiens führendem englischsprachigen Wirtschafts- und Finanznachrichtensender, ausgerichteten Awards würdigen Führungskräfte sowie Teams aus Wirtschaft und Technologie, die mit KI und digitalem Engineering eine intelligentere und nachhaltigere Welt gestalten.

Die Digital Engineering Awards stehen Produktunternehmen, Herstellern und OEMs weltweit offen und sowohl Unternehmen als auch ihre Dienstleister können bis zum 19. Februar 2027 HIER Nominierungen einreichen. Die Gewinner werden im Mai 2027 im Rahmen einer Galaveranstaltung in den USA bekannt gegeben und geehrt

Da KI in jede Phase des Engineering-Lebenszyklus Einzug hält, wird mit der fünften Ausgabe Engineering Intelligenceeingeführt, eine neue Kategorie, die den Einfluss von KI darauf würdigt, wie Produkte entwickelt, hergestellt und betrieben werden. Die Kategorie umfasst drei neue Auszeichnungen AI for Engineering (KI für Engineering), AI for Manufacturing Operations (KI für Fertigung und Betriebsabläufe) sowie AI for Software Products (KI für Softwareprodukte) neben zwei KI-Auszeichnungen aus der vorherigen Ausgabe: Physical AI Impact of the Year (Auswirkung physischer KI des Jahres) und AI Trailblazer of the Year (KI-Wegbereiter des Jahres)

Eine hochkarätige internationale Jury, der auch Fachvertreter von ISG angehören, bewertet die Einreichungen für 14 Auszeichnungen in drei Kategorien

Engineering Intelligence (KI-Auszeichnungen): AI for Engineering, AI for Manufacturing Operations, AI for Software Products, Physical AI Impact of the Year, AI Trailblazer of the Year

Engineering the Change (Teamauszeichnungen): Digital Transformation of the Year (Digitale Transformation des Jahres , Digital Engineering Project/Program of the Year (Projekt/Programm des Jahres im Bereich Digital Engineering), Engineering Product of the Year (Produkt des Jahres im Bereich Engineering), Excellence in Value Realization (Exzellenz bei der Nutzenrealisierung), Top Sustainability Initiative (Herausragende Nachhaltigkeitsinitiative)

, Engineer at Heart (Einzelauszeichnungen):The Distinguished Leader (Herausragende Führungskraft), The Digital Engineering Leader of the Year (Führungskraft des Jahres im Bereich Digital Engineering), The Woman Engineer of the Year (Ingenieurin des Jahres), The Engineering Innovator of the Year (Innovator des Jahres im Engineering)

Bei der vorherigen Ausgabe gingen mehr als 250 Nominierungen von über 90 Organisationen aus 16 Ländern ein, darunter Airbus, NVIDIA, GE Healthcare, Shell, Intel Corporation, BMW Group, T-Mobile, Vestas, Honeywell sowie Stanley Black Decker und viele weitere. Einzelheiten zu den Gewinnern der vorherigen Ausgaben finden Sie hier: 2026, 2024, 2023, 2022.

Die vollständige Liste der Auszeichnungen, die Teilnahmevoraussetzungen sowie Einzelheiten zur Nominierung und die Möglichkeit, eine Nominierung einzureichen, finden Sie auf www.digitalengineeringawards.com.

Über die Digital Engineering Awards

Die Digital Engineering Awards bringen Branchenführer zusammen, um herausragende Leistungen im Bereich Forschung und Entwicklung zu würdigen und globale Organisationen dabei zu unterstützen, ihren transformativen Ideen Gestalt zu verleihen. Die Awards wurden von L&T Technology Services in Zusammenarbeit mit ISG ins Leben gerufen, wobei CNBC-TV18 als Medienpartner fungiert. Weitere Informationen zu den Awards finden Sie auf unserer Website oder kontaktieren Sie uns.

Über die Information Services Group (ISG)

ISG (Nasdaq: III) ist ein globales, auf KI ausgerichtetes Technologie-Forschungs- und Beratungsunternehmen. Als vertrauenswürdiger Partner von mehr als 900 Kunden, darunter 75 der 100 weltweit führenden Unternehmen, ist ISG seit Langem ein führender Anbieter im Bereich Technologie- sowie Unternehmensdienstleistungen und steht heute an vorderster Front bei der Nutzung von KI, um Organisationen zu betrieblicher Exzellenz sowie schnellerem Wachstum zu verhelfen. Das 2006 gegründete Unternehmen ist bekannt für seine firmeneigenen Marktdaten und Forschungsarbeiten, seine fundierten Kenntnisse über Anbieterökosysteme und deren Steuerung sowie die Fachkenntnisse seiner 1.500 Fachkräfte weltweit, die gemeinsam daran arbeiten, den Nutzen der Technologieinvestitionen ihrer Kunden zu maximieren.

Über CNBC-TV18

CNBC-TV18 ist Indiens führender englischsprachiger Wirtschafts- und Finanznachrichtensender mit Hauptsitz in Mumbai. Der Sender wurde am 7. Dezember 1999 als erster ausschließlich auf Wirtschaftsnachrichten ausgerichteter Sender Indiens gegründet und steht seitdem an vorderster Front bei der Berichterstattung über die wirtschaftliche Entwicklung des Landes. CNBC-TV18 wird von Network18 in Partnerschaft mit CNBC (Versant) betrieben und bietet maßgebliche Berichterstattung zu Finanzmärkten, Unternehmensentwicklungen, Wirtschaftspolitik und Investitionen sowie Einblicke in die globale Wirtschaft. Über seine Sendekanäle darunter CNBC-TV18 und CNBC-TV18 Prime und seine digitale Plattform CNBCTV18.com versorgt die Marke Investoren, Führungskräfte sowie Entscheidungsträger mit Marktdaten in Echtzeit und fundierten Analysen.

Über L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services (LTTS) ist ein weltweit führender Anbieter von Engineering-Intelligence-Lösungen und ER&D-Beratungsdienstleistungen. Als börsennotierte Tochtergesellschaft von Larsen Toubro (L&T) bieten wir Design-, Entwicklungs- und Testdienstleistungen sowie laufende Unterstützungs-, Wartungs- und Optimierungsleistungen für Produkte und Prozesse. Purposeful. Agile. Innovation. (Zielgerichtet. Agil. Innovativ.) beschreibt, wie wir das Wachstum in den Segmenten Mobility (Mobilität), Sustainability (Nachhaltigkeit) und Tech (Technologie) vorantreiben. Zu unserem Kundenstamm zählen 69 Fortune-500-Unternehmen sowie 57 führende ER&D-Unternehmen aus den Bereichen Industrieprodukte, Medizintechnik, Transport, Telekommunikation und Hightech sowie Prozessindustrie. Mit Hauptsitz in Indien zählt unser Unternehmen zum 30. September 2026 24.035 Beschäftigte in 21 globalen Designzentren, 31 globalen Vertriebsbüros und 111 Innovationslaboren. Weitere Informationen zu L&T Technology Services finden Sie auf https://www.ltts.com/.

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