BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der Digitalisierung der Steuerverwaltung in Deutschland fehlt es aus Sicht der Europäischen Kommission immer noch an Tempo. "Die Aufteilung der Zuständigkeiten auf die Bundesländer stellt seit langem ein strukturelles Problem dar", kritisiert die Brüsseler Behörde in einem neuen Bericht zu Steuerschlupflöchern in der EU.

Zwar existierten Digitalisierungsstrategien, die bundesweite Umsetzung sei jedoch mit Hindernissen verbunden - so nutzten die Steuerverwaltungen der Länder häufig eigene IT-Systeme. Schon im vergangenen Jahr hatte Brüssel angemahnt, die Bundesrepublik müsse die Digitalisierung verbessern.

Zudem wird kritisiert, dass Deutschland bisher keinen nationalen Rahmen zur systematischen Schätzung und Überwachung von Steuerlücken habe. Mit Ausnahme der Beteiligung an der EU-weiten Erhebung zur Mehrwertsteuerlücke erstelle Deutschland keine regelmäßigen nationalen Schätzungen für die wichtigsten Steuerarten, monierte die Brüsseler Behörde.

Lob gibt es aus Brüssel unter anderem für die vergleichsweise wenigen offene Steuerschulden hierzulande. Ende 2024 waren den Angaben nach nur 3,2 Prozent der gesamten Steuereinnahmen noch nicht eingegangen - im EU-Durchschnitt waren es 30,7 Prozent. Außerdem hätten fast 90 Prozent der offenen Steuerschulden noch eingetrieben werden können.

EU-weit jährlich 200 Milliarden Euro Verlust



Weil Steuerlücken bestehen, gehen der EU der Kommission zufolge jedes Jahr mehr als 200 Milliarden Euro Steuereinnahmen durch die Lappen. Dabei handle es sich um Einnahmen, auf die ein rechtlicher Anspruch bestehe, die aber etwa wegen Steuerhinterziehung, Steuervermeidung, administrativen Mängeln oder unbeabsichtigten Fehlern nicht eingezogen würden, hieß es.

Darüber hinaus verzichteten die Mitgliedstaaten jährlich auf rund 750 Milliarden Euro an Einnahmen durch steuerliche Vergünstigungen wie Befreiungen oder Anreize. Ein Zurückgewinnen auch nur eines Teils dieser fehlenden Einnahmen könnte den Druck auf die angespannten Haushalte der Mitgliedstaaten verringern, so die Kommission. Die Behörde fordert eine stärkere Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten./lux/DP/mis