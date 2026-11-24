FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 355 Euro belassen. Die Franzosen gälten als einer der Hauptprofiteure der globalen Trends Elektrifizierung, Industrieautomatisierung und KI-Infrastruktur, schrieb Robert Czerwensky in einer Studie am Dienstag. Er rechnet auch fu?r 2027 aufgrund der intakten Wachstumstreiber, mehrerer Übernahmen und dynamischer Absatzmärkte mit einem anhaltenden Umsatzplus, einer weiteren Ergebnisverbesserung sowie mit steigenden Margen./rob/bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 12:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 14:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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