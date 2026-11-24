Die Zalando-Aktie trotzt der jüngsten Börsenschwäche und präsentiert sich weiterhin ausgesprochen robust. Bereits in meiner Voranalyse nach +21% Kursgewinn hatte ich einen Angriff auf den Kreuzwiderstand bei 29,69 € favorisiert. Mit inzwischen 29,03 € und einem jüngsten Wochenhoch bei 29,42 € rückt diese Hürde wieder näher. Gelingt den Bullen nun der entscheidende Befreiungsschlag? Insiderkäufe stärken das Vertrauen Zusätzlichen Rückenwind erhält ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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