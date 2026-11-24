FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Saint-Gobain von 95 auf 88 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Das Unternehmen habe im dritten Quartal den Umsatz organisch um zweieinhalb Prozent gesteigert, schrieb Matthias Volkert in einer Studie am Dienstag. Das Segment Bauchemie wachse deutlich dynamischer. Wegen hoher Energie- und Rohstoffpreise senkte der Experte aber den fairen Wert der Aktien./rob/bek/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 16:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 16:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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