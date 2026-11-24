Kunden können nun direkt innerhalb der Plattformen, auf denen sie ihre Anwendungen entwickeln, auf Moody's-Daten zu Unternehmen, Personen und Eigentumsverhältnissen zugreifen.

Die Moody's Corporation (NYSE: MCO) hat heute "Zero-Copy Data Sharing" angekündigt eine neue Möglichkeit für Kunden, direkt in den Plattformen, in denen sie KI-Agenten, Modelle und Analysen entwickeln, auf die vernetzte Intelligenz von Moody's zuzugreifen, ohne die Daten verschieben oder duplizieren zu müssen. Zusammen mit den bestehenden MCP-Konnektoren (Model Context Protocol) von Moody's wird die Intelligenz von Moody's damit dort bereitgestellt, wo Kunden bereits arbeiten und entwickeln verfügbar über Moody's oder den Snowflake Marketplace.

Moody's vernetzt Unternehmen und Beziehungen über mehr als 650 Millionen öffentliche und private Einrichtungen sowie über 2 Milliarden Eigentumsverflechtungen hinweg und bietet Kunden so einen ganzheitlichen Überblick darüber, wie Organisationen, Personen und Eigentumsstrukturen miteinander in Verbindung stehen. Die vernetzte Intelligenz von Moody's belegte kürzlich zum fünften Mal in Folge den ersten Platz in der Gesamtwertung des Chartis RiskTech100.

"Da KI zunehmend wichtige Entscheidungen beeinflusst, gewinnen Qualität, Kontext und Aktualität der dahinterstehenden Informationen noch mehr an Bedeutung", sagte Cristina Pieretti, Leiterin für digitale Inhalte und Innovation bei Moody's Analytics. "Mit dem Zero-Copy-Datenaustausch bringen wir die entscheidungsrelevanten Informationen von Moody's direkt in die Umgebungen, in denen Kunden ihre Anwendungen entwickeln, sodass die von der KI unterstützten Entscheidungen auf Informationen beruhen, denen sie vertrauen können."

Der Zero-Copy-Datenaustausch liefert Daten in großem Umfang für umfangreiche, kontinuierliche Arbeitslasten. Es ergänzt die MCP-Konnektoren von Moody's, die KI-Agenten bei Bedarf Zugriff auf die Informationen von Moody's gewähren, wenn eine Frage oder Aufgabe dies erfordert.

Beide Ansätze stehen Kunden über die Lösungen von Moody's oder über den Snowflake Marketplace zur Verfügung, wo Kunden in ihren eigenen Snowflake-Konten auf die Daten von Moody's zugreifen können in Form von kontinuierlich aktualisierten, abfragebereiten Tabellen, die Unternehmensdaten, Finanzkennzahlen, Eigentümerstrukturen, Kreditratings und tägliche Ausfallwahrscheinlichkeitskennzahlen umfassen. Über Snowflake ermöglichen die MCP-Konnektoren KI-Agenten zudem den Zugriff auf die Kreditinformationen von Moody's.

"Unsere Zusammenarbeit mit Moody's erleichtert es Kunden, vertrauenswürdige Daten und Erkenntnisse in ihre Arbeitsumgebungen zu integrieren", sagte Rodrigo Rocha, Vice President, Global ISV Enterprise Technology Partnerships bei Snowflake. "Da die Daten von Moody's und die MCP-Konnektoren nun über den Snowflake Marketplace verfügbar sind, können Kunden die Unternehmens- und Eigentumsdaten von Moody's zusammen mit ihren eigenen Daten in die Kreditrisiko- und Kontrahentenrisikoanalyse einbeziehen und direkt in ihre Modelle und KI-Agenten einspeisen."

Die "Connected Intelligence" von Moody's vereint proprietäre Daten, Forschungsergebnisse, Analysen, Modelle und Unternehmensregisterdaten aus über 200 Rechtsordnungen. Diese Daten werden kuratiert, normalisiert und mit Rückverfolgbarkeit zu maßgeblichen Quellen angereichert. Dies ist die vertrauenswürdige Kontextschicht, die dazu beiträgt, KI-Ergebnisse verständlicher und überprüfbarer zu machen, unabhängig davon, wo sie bereitgestellt werden.

Weitere Informationen finden Sie unter moodys.com/agentic.

Über die Moody's Corporation

In einer von zunehmend vernetzten Risiken geprägten Welt hilft Moody's (NYSE: MCO) den Kunden mit Daten, Erkenntnissen und innovativen Technologien dabei, eine ganzheitliche Sicht auf ihre Welt zu entwickeln und sich geschäftliche Chancen zu erschließen. Mit einer reichhaltigen Erfahrungsgeschichte auf globalen Märkten und einer vielfältigen Belegschaft von etwa 16.000 Mitarbeitern in mehr als 40 Ländern bietet Moody's seinen Kunden die umfassende Perspektive, die sie für ein sicheres und erfolgreiches Handeln benötigen. Mehr erfahren Sie unter moodys.com.

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