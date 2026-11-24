EQS-News: Aryza / Schlagwort(e): Vertrag/Produkteinführung

Aryza wurde ausgewählt, um die Finanzdienstleistungsgesellschaft der Joe Duffy Group, JDM Services Limited, und KI-gestützte Kundengespräche zu transformieren



24.11.2026 / 18:15 CET/CEST

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DUBLIN, 24. November 2026 /PRNewswire/ -- Aryza , ein globaler Anbieter von KI-gestützten Komplettlösungen für den gesamten Kredit- und Schuldenlebenszyklus, hat eine langfristige Partnerschaft mit der Joe Duffy Group (JDG) angekündigt. Aryza stellt die Technologieplattform bereit, die den gesamten Kreditvergabe- und Inkassoprozess unterstützt und JDG bei seinem ambitionierten Plan zur Transformation der Kfz-Finanzierung auf dem irischen Markt unterstützen wird. JDG hat sein Autofinanzierungsgeschäft gestartet, und die Plattform von Aryza wird Daten intelligent über den gesamten Prozess hinweg nutzen, von der Entscheidungsfindung im Front-End bis hin zum Inkasso im Back-End. Im Rahmen der Vereinbarung wird Aryza fünf seiner Kernlösungen in den Bereichen Kreditvergabe, Anti-Geldwäsche (AML)/Know Your Customer (KYC) Onboarding, Kreditentscheidung, Kreditmanagement sowie Konversations- und Sprach-KI einsetzen. Die Plattform wird alle Phasen des Kreditgeschäfts von JDG abdecken, von der ersten Antragstellung und Kreditentscheidung bis hin zum Vertragsmanagement und intelligenter, KI-gestützter Kundenkommunikation. Bei starker Übereinstimmung in der Vision war es für JDG von zentraler Bedeutung, eine Partnerschaft mit einem Anbieter einzugehen, der über eine nachweisliche Präsenz und Erfahrung auf dem irischen Markt verfügt. Die Komplettlösung von Aryza für die Fahrzeugfinanzierung war die naheliegende Wahl und in einzigartiger Weise darauf ausgerichtet, JDGs Bestreben, ein eigenes Finanzgeschäft zu gründen, zu unterstützen. Diese Suite beinhaltet: Aryza Ursprung: Bietet eine kundenorientierte digitale Anwendungsschicht, die es JDG ermöglicht, Kfz-Finanzierungsanträge über einen schnellen, nahtlosen und gesetzeskonformen Online-Prozess zu erfassen und zu bearbeiten. Wir unterstützen sowohl händlergestützte als auch Direktvertriebskanäle, optimiert für den irischen Kfz-Finanzierungsmarkt.

Aryza Validate: Funktioniert parallel mit Originate, um Datenverifizierung, Identitätsprüfungen und Datenanreicherung in Echtzeit zu ermöglichen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Anträge von Anfang an den irischen Regulierungs- und Compliance-Anforderungen entsprechen, was eine verantwortungsvolle Kreditvergabe unterstützt und das Risiko reduziert.

Aryza entscheidet: Bildet den zentralen automatisierten Entscheidungsprozess, der die Kreditvergaberichtlinien, Kreditregeln und Risikoprofilprinzipien der JDG anwendet. Es ermöglicht schnelle, konsistente und vollständig nachvollziehbare Kreditentscheidungen und gewährleistet so einen stabilen und gesetzeskonformen Kreditvergabeprozess im gesamten Händlernetzwerk.

Aryza Lend: Verantwortlich für den gesamten Lebenszyklus von Kfz-Finanzierungsverträgen nach der Genehmigung für JDG, einschließlich Service, Kontoverwaltung, Portfolioüberwachung und Kundenbindung. Es bietet umfassende Transparenz über das gesamte Finanzbuch hinweg, ermöglicht effiziente Abläufe und unterstützt die Einhaltung lokaler regulatorischer Anforderungen.

Aryza Engage: Eine KI-gestützte Plattform zur Kundenbindung, die sowohl Sprach-KI als auch digitale Konversations-KI nutzt. Es ermöglicht JDG, die Kundeninteraktionen über den gesamten Lebenszyklus hinweg - von der ersten Anfrage bis zum laufenden Service - zu automatisieren und zu personalisieren, wodurch das Kundenerlebnis verbessert und gleichzeitig die betriebliche Effizienz und die Einhaltung der Vorschriften gesteigert werden. Colin Brown, CEO von Aryza, sagte: "Die Joe Duffy Group ist einer der bekanntesten Namen in der irischen Automobilbranche, und die Ambitionen hinter dieser Produkteinführung sind klar." Sie wollten einen Technologiepartner, der sie von Null auf einen voll funktionsfähigen Kreditgeber bringen konnte, und genau das haben wir gemeinsam aufgebaut. Diese Vereinbarung ist ein starkes Signal dafür, was die Komplettlösungen von Aryza für jeden Kreditgeber in jedem Bereich leisten können." Steve Rayner, Geschäftsführer von JDM Services Ltd, sagte:

"Die Gründung unseres eigenen Einzelhandelskreditunternehmens und die damit verbundene Tätigkeit als Anbieter von Fahrzeugfinanzierungen stellen einen wichtigen strategischen Meilenstein für die Joe Duffy Group dar." Wir brauchten einen Technologiepartner, der die Komplexität unserer Ziele klar versteht und die Fähigkeit besitzt, eine Plattform zu liefern, die mit unserem Unternehmen mitwachsen kann. Aryza hat uns von Anfang an dieses Selbstvertrauen gegeben. Die Breite und Tiefe der Komplettlösung in Verbindung mit der Expertise auf dem irischen Markt machte das Unternehmen für uns zur eindeutigen Wahl." Die Lösungen von Aryza bieten der Joe Duffy Group gemeinsam eine einzige, vollständig integrierte Technologieplattform, die speziell für die Unterstützung ihrer Entwicklung als Full-Service-Kreditgeber auf dem irischen Markt für Kfz-Finanzierungen konzipiert wurde. Über Aryza

Aryza ist ein globaler Anbieter von KI-gestützten Komplettlösungen für das Kredit- und Schuldenlebenszyklusmanagement und spezialisiert auf innovative Tools, die komplexe Prozesse im Finanzdienstleistungssektor optimieren. Die Lösungen von Aryza kombinieren KI-gestützte Tools mit integrierten Datenquellen, um Unternehmen dabei zu helfen, effizienter zu arbeiten und bessere Entscheidungen in Bereichen wie Kreditvergabe, Inkasso, Forderungseinzug und Governance, Risiko und Compliance (GRC) zu treffen. Mit dem Fokus auf Wertschöpfung durch Technologie unterstützt Aryza Unternehmen dabei, Effizienz, Compliance und Kundenergebnisse zu verbessern. https://www.aryza.com Über die Joe Duffy Gruppe

Die Joe Duffy Group wurde 1972 gegründet und ist Irlands größte Autohändlergruppe sowie eines der führenden Automobilhandels- und Dienstleistungsunternehmen des Landes. Die Gruppe repräsentiert 21 Franchisenehmer und 24 Standorte in Dublin, Navan, Drogheda, Athlone, Cork und Limerick und wird von einem Team von mehr als 600 Mitarbeitern unterstützt. Das Tätigkeitsfeld umfasst den Verkauf von Neu- und Gebrauchtwagen, Kundendienstleistungen, Wartung, Ersatzteile, Unfallreparatur, den Gebrauchtwagenhandel ZuCar und JDM Services Ltd, unsere hauseigene Finanzgesellschaft, und bietet Kunden integrierte Unterstützung während des gesamten Lebenszyklus des Fahrzeugbesitzes. Die Joe Duffy Group ist stolz auf ihren langjährigen Fokus auf Kundenservice, operative Exzellenz und kontinuierliche Investitionen in ihre Mitarbeiter, Einrichtungen und Technologie und baut ihr Angebot auf dem irischen Automobilmarkt stetig aus und diversifiziert es. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/aryza-wurde-ausgewahlt-um-die-finanzdienstleistungsgesellschaft-der-joe-duffy-group-jdm-services-limited-und-ki-gestutzte-kundengesprache-zu-transformieren-302949690.html



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