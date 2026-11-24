Straubing (ots) -Frankreich schlittert in eine finanzielle Katastrophe und trotzdem bescheint die Behörde der Regierung in Paris sich mit ihren Haushaltsplänen an die vereinbarten Vorgaben zu halten. Da stellt sich die Frage, was europäische Schuldenregeln noch wert sind. (...) Doch bei aller Flexibilität darf der eigentliche Zweck des Regelwerks nicht vergessen werden und dieser ist die langfristige Tragfähigkeit der Staatsfinanzen. (...) Angesichts klammer Kassen in den meisten Hauptstädten steht gerade mehr auf dem Spiel als die Wirksamkeit der reformierten Fiskalregeln. Es geht um die Glaubwürdigkeit der EU.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/6397273