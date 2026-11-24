Ray unterstützt Entwicklerteams dabei, Sicherheitslücken zu identifizieren und zu priorisieren, die in der Firmware vernetzter Geräte verborgen sind

Die Markteinführung folgt auf eine Welle von Angriffen auf vernetzte Infrastruktur in ganz Europa, wodurch der Druck auf die Hersteller wächst, Sicherheitsfunktionen bereits bei der Entwicklung in ihre Produkte zu integrieren, bevor diese zum Einsatz kommen.

Exein, das Cybersicherheitsunternehmen, das vernetzte Geräte und physische KI-Systeme schützt, hat heute "Ray" vorgestellt einen KI-Agenten, der Herstellern dabei helfen soll, die wichtigsten Sicherheitsrisiken in ihren Produkten zu identifizieren, deren Ursachen zu verstehen und zu entscheiden, wo sie zuerst Maßnahmen ergreifen sollten.

Ray ist in Exein Analyzer integriert, der Firmware-Sicherheitsplattform des Unternehmens. Der Analyzer überprüft die Firmware auf Schwachstellen, Sicherheitslücken und Compliance-Probleme; Ray baut auf diesen Erkenntnissen auf und bietet Ingenieuren die Möglichkeit, sich in natürlicher Sprache einen Überblick über den Sicherheitsstatus einzelner Produkte oder ganzer Flotten zu verschaffen.

Die Einführung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Europa unter zunehmendem Druck steht, die in seiner Wirtschaft eingebetteten vernetzten Geräte zu sichern. Jüngste Cyberangriffe auf Kühlsysteme in Supermärkten haben gezeigt, dass Schwachstellen in vernetzten Geräten weit über Datendiebstahl oder IT-Störungen hinausgehen und unmittelbare physische und finanzielle Folgen nach sich ziehen können. Ähnliche Bedenken bestehen auch in den Bereichen Industrieanlagen, Gesundheitswesen, Energie, Verkehr und anderen Systemen, die zunehmend durch Software gesteuert werden.

Für die Hersteller entsteht dadurch eine wachsende Sicherheitslücke. Ein vernetztes Produkt kann Tausende von Softwarekomponenten enthalten, während ein einziger Scan Hunderte potenzieller Probleme aufdecken kann. Die Schwierigkeit besteht nicht nur darin, Schwachstellen zu erkennen, sondern auch darin, ihre Gefährlichkeit treffend einzuschätzen, um die wichtigsten zuerst angehen zu können.

Ray wurde entwickelt, um Herstellern dabei zu helfen, diese Schwachstellen zu finden und zu priorisieren, bevor Angreifer dies tun.

Anstatt von Ingenieuren zu verlangen, dass sie sich durch separate CVE-Listen, Sicherheitsbewertungen, Schwachstellen-Tracker und Compliance-Berichte arbeiten müssen, fasst Ray die Ergebnisse des Exein Analyzer über eine Konversation in natürlicher Sprache zusammen. Ingenieure können Fragen stellen wie: "Wovon hängt die Sicherheitsbewertung dieses Produkts ab?", "Welche Schwachstellen müssen zuerst behoben werden?" oder "Welche Compliance-Probleme betreffen diese Firmware?"

Ray nutzt die Scan-Ergebnisse von Analyzer, CVE-Erreichbarkeitsdaten und Compliance-Befunde, um die Hauptprobleme zu identifizieren, die das größte Risiko darstellen, um zu verdeutlichen, weshalb sie so wichtig sind, und um aufzuzeigen, wo dieselbe Schwachstelle in mehreren Produkten auftritt. Dies kann Teams dabei helfen zu erkennen, bei welchen Problemen die Behebung eines einzelnen Problems die Sicherheit einer gesamten Produktreihe verbessern könnte.

Die Einführung erfolgt zudem zu einem Zeitpunkt, an dem das EU-Gesetz zur Cyber-Resilienz damit beginnt, die Verantwortlichkeiten der Hersteller vernetzter Produkte neu zu regeln. Die Meldepflichten für aktiv ausgenutzte Sicherheitslücken und schwerwiegende Sicherheitsvorfälle gelten seit September 2026, während die umfassenderen Anforderungen im Dezember 2027 in Kraft treten.

Giovanni Alberto Falcione, Mitbegründer und CTO von Exein, sagte: "Europa vernetzt immer mehr Bereiche der physischen Welt mit Software, doch zu viele Produkte wurden nie für das heutige Bedrohungsumfeld konzipiert. Die jüngsten Angriffe auf Kühlsysteme machen deutlich, dass eine in der Firmware verborgene Schwachstelle Folgen haben kann, die weit über den IT-Bereich hinausreichen.

KI beschleunigt zudem erheblich das Tempo, mit dem diese Schwachstellen aufgedeckt und ausgenutzt werden können. Hersteller müssen sich darüber bewusst werden, was in ihren Produkten steckt, welche Schwachstellen wirklich kritisch sind und welche Probleme behoben werden müssen, bevor diese Produkte auf den Markt gelangen. Ray bietet Entwicklungsteams eine wesentlich übersichtlichere Möglichkeit, dies zu erreichen, ohne von jedem Firmware-Entwickler zu erwarten, dass er zum Cybersicherheitsexperten wird."

Ray kann für das gesamte Firmware-Portfolio eines Herstellers eingesetzt werden, oder auch dazu dienen, ein einzelnes Produkt genauer zu untersuchen. Außerdem hilft es den Teams, die Ergebnisse von Analyzer im Hinblick auf die Anforderungen einschließlich des EU-Gesetzes zur Cyber-Resilienz einzuordnen, und unterstützt Hersteller dabei, sich auf die umfassendere Anwendung der Verordnung im nächsten Jahr vorzubereiten.

Über Exein

Exein ist ein führendes Unternehmen im Bereich der physischen KI-Cybersicherheit mit Hauptsitz in Rom, Italien, und Niederlassungen in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in den Vereinigten Staaten. Die KI-gestützte Technologie des Unternehmens kommt auf mehr als zwei Milliarden vernetzten Geräten in Branchen wie der industriellen Automatisierung, der Automobilindustrie, der Energiewirtschaft, dem Gesundheitswesen, der Halbleiterindustrie, der Luft- und Raumfahrt sowie der Robotik zum Einsatz. Über Photon bietet Exein proaktive Laufzeitsicherheit für vernetzte Geräte, physische KI, autonome KI-Agenten sowie für die Cloud- und Edge-Infrastruktur. Das Unternehmen entwickelt den globalen Standard für Laufzeit-Cybersicherheit und das digitale Immunsystem für die vernetzte Welt. exein.io

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