Die Partnerschaft bietet den teilnehmenden Markenpartnern von Authentic Zugang zu KI-gestützten Tools, mit denen sich mehr als 400 Marktplätze weltweit bedienen lassen
Authentic Brands Group (Authentic), eine globale Lifestyle- und Unterhaltungsplattform, und
"Bei Authentic bauen wir ein vernetztes Ökosystem aus Marktplätzen und Dienstleistern auf, um das Wachstum unseres gesamten Portfolios und unseres globalen Partnernetzwerks zu beschleunigen", sagte Tim Derner, Global Head of Marketplaces bei Authentic. "Bislang erforderte der Einstieg in neue Marktplätze separate Integrationen. Durch
- Marktplatzzugang: Zugang zu mehr als 400 Marktplätzen in 190 Ländern, darunter Walmart, Amazon, eBay und weitere
- KI-gestützte Abläufe: Automatisierte Produktlistings, Preisgestaltung, Auftragsabwicklung und Compliance zur Reduzierung manueller Arbeit
- Internationale Expansion: Vereinfachter Einstieg in neue Märkte, um mehr Verbraucher zu erreichen und den Umsatz zu steigern
- Höhere Geschwindigkeit und geringere Kosten: Die Integration von
ist innerhalb von 24 Stunden einsatzbereit, wodurch die Kosten für die Erstellung des Produktkatalogs erheblich gesenkt werden
"Authentic hat eine beispiellose globale Lifestyle- und Unterhaltungsplattform aufgebaut, deren Portfolio Verbraucher über Märkte, Kategorien und Kanäle hinweg erreicht", sagte Andreas Skorski, Gründer und CEO von
Die Partnerschaft stärkt das Netzwerk von Authentic aus E-Commerce- und Technologie-Dienstleistern weiter und erweitert die Ressourcen, die den teilnehmenden Markenpartnern zur Verfügung stehen, um neue Verbraucher zu erreichen und auf globalen Märkten zu wachsen.
ÜBER DIE AUTHENTIC BRANDS GROUP
Die Authentic Brands Group (Authentic) ist eine globale Lifestyle- und Unterhaltungsplattform, die ikonisches geistiges Eigentum und kulturelle Vermögenswerte besitzt und in diese investiert. Das Unternehmen treibt Marken durch eine Reihe spezialisierter Geschäftsbereiche voran, die überzeugendes Storytelling, Premium-Inhalte, unvergessliche Live-Erlebnisse und globalen Handel miteinander verbinden. Durch ein Netzwerk von mehr als 1.700 erstklassigen Lizenznehmern und strategischen Partnern in 150 Ländern sowie einen umfangreichen Vertrieb erzielen die Marken von Authentic weltweit einen jährlichen Systemumsatz von mehr als 38 Milliarden US-Dollar.
Das breit gefächerte Portfolio von Authentic umfasst mehr als 50 Marken und erreicht fast eine Milliarde Follower in den sozialen Medien. Zu den Marken gehören Reebok, Champion, Shaquille O'Neal, David Beckham, Kevin Hart, Sports Illustrated, Elvis Presley, Muhammad Ali, Marilyn Monroe, GUESS, Care Bears, Aéropostale, Lee, Nautica, Eddie Bauer, Lucky Brand, Nine West, Brooks Brothers, Juicy Couture, Vince Camuto, Izod, Van Heusen, Dockers, Ted Baker, Hart Schaffner Marx, Vince, OVO, Barneys New York, Judith Leiber, Quiksilver, O'Neill, Spyder, Billabong, Volcom, Roxy, RVCA, DC Shoes, Prince, Sperry und Hunter.
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ÜBER
Kunden wie Walmart, Amazon und eBay nutzen
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