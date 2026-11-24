Die Partnerschaft bietet den teilnehmenden Markenpartnern von Authentic Zugang zu KI-gestützten Tools, mit denen sich mehr als 400 Marktplätze weltweit bedienen lassen

Authentic Brands Group (Authentic), eine globale Lifestyle- und Unterhaltungsplattform, und , eine KI-gestützte Handelsplattform, gaben heute eine strategische Partnerschaft bekannt, um die an Authentic beteiligten Markenpartner bei der nahtlosen Integration in digitale Marktplätze zu unterstützen.

"Bei Authentic bauen wir ein vernetztes Ökosystem aus Marktplätzen und Dienstleistern auf, um das Wachstum unseres gesamten Portfolios und unseres globalen Partnernetzwerks zu beschleunigen", sagte Tim Derner, Global Head of Marketplaces bei Authentic. "Bislang erforderte der Einstieg in neue Marktplätze separate Integrationen. Durch erhalten die teilnehmenden Partner Zugang zu Tools, mit denen sich Hunderte von Marktplätzen über eine einzige Integration bedienen lassen. Dies vereinfacht den Handel und schafft neue Möglichkeiten, unsere Marken international zu skalieren."

reduziert manuelle Prozesse und unterstützt die Betriebspartner dabei, effizienter zu expandieren, indem es Folgendes bietet:

Marktplatzzugang: Zugang zu mehr als 400 Marktplätzen in 190 Ländern, darunter Walmart, Amazon, eBay und weitere

Zugang zu mehr als 400 Marktplätzen in 190 Ländern, darunter Walmart, Amazon, eBay und weitere KI-gestützte Abläufe: Automatisierte Produktlistings, Preisgestaltung, Auftragsabwicklung und Compliance zur Reduzierung manueller Arbeit

Automatisierte Produktlistings, Preisgestaltung, Auftragsabwicklung und Compliance zur Reduzierung manueller Arbeit Internationale Expansion: Vereinfachter Einstieg in neue Märkte, um mehr Verbraucher zu erreichen und den Umsatz zu steigern

Vereinfachter Einstieg in neue Märkte, um mehr Verbraucher zu erreichen und den Umsatz zu steigern Höhere Geschwindigkeit und geringere Kosten: Die Integration von ist innerhalb von 24 Stunden einsatzbereit, wodurch die Kosten für die Erstellung des Produktkatalogs erheblich gesenkt werden

"Authentic hat eine beispiellose globale Lifestyle- und Unterhaltungsplattform aufgebaut, deren Portfolio Verbraucher über Märkte, Kategorien und Kanäle hinweg erreicht", sagte Andreas Skorski, Gründer und CEO von . "Unsere Partnerschaft wird den teilnehmenden Markenpartnern von Authentic den Zugang zu globalen Marktplätzen sowie deren Nutzung vereinfachen und ihnen dabei helfen, neue Kunden zu erreichen und ihr internationales Wachstum zu beschleunigen. Der heutige Start markiert den Moment, in dem von der Gründungsphase zur Skalierung übergeht."

Die Partnerschaft stärkt das Netzwerk von Authentic aus E-Commerce- und Technologie-Dienstleistern weiter und erweitert die Ressourcen, die den teilnehmenden Markenpartnern zur Verfügung stehen, um neue Verbraucher zu erreichen und auf globalen Märkten zu wachsen.

ÜBER DIE AUTHENTIC BRANDS GROUP

Die Authentic Brands Group (Authentic) ist eine globale Lifestyle- und Unterhaltungsplattform, die ikonisches geistiges Eigentum und kulturelle Vermögenswerte besitzt und in diese investiert. Das Unternehmen treibt Marken durch eine Reihe spezialisierter Geschäftsbereiche voran, die überzeugendes Storytelling, Premium-Inhalte, unvergessliche Live-Erlebnisse und globalen Handel miteinander verbinden. Durch ein Netzwerk von mehr als 1.700 erstklassigen Lizenznehmern und strategischen Partnern in 150 Ländern sowie einen umfangreichen Vertrieb erzielen die Marken von Authentic weltweit einen jährlichen Systemumsatz von mehr als 38 Milliarden US-Dollar.

Das breit gefächerte Portfolio von Authentic umfasst mehr als 50 Marken und erreicht fast eine Milliarde Follower in den sozialen Medien. Zu den Marken gehören Reebok, Champion, Shaquille O'Neal, David Beckham, Kevin Hart, Sports Illustrated, Elvis Presley, Muhammad Ali, Marilyn Monroe, GUESS, Care Bears, Aéropostale, Lee, Nautica, Eddie Bauer, Lucky Brand, Nine West, Brooks Brothers, Juicy Couture, Vince Camuto, Izod, Van Heusen, Dockers, Ted Baker, Hart Schaffner Marx, Vince, OVO, Barneys New York, Judith Leiber, Quiksilver, O'Neill, Spyder, Billabong, Volcom, Roxy, RVCA, DC Shoes, Prince, Sperry und Hunter.

Weitere Informationen finden Sie unter corporate.authentic.com. Folgen Sie Authentic auf LinkedIn, Instagram und WeChat.

ÜBER

ist die weltweit erste globale Handelsplattform eine einzige Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, in 190 Ländern zu verkaufen und auf mehr als 400 der weltweit größten Marktplätze zuzugreifen. Zum ersten Mal können Marken, Einzelhändler und Lizenzorganisationen sich an ein einziges System anschließen, um Verbraucher überall zu erreichen. Über eine einzige Verbindung automatisieren Unternehmen Produktkataloge, Preisgestaltung, grenzüberschreitende Logistik sowie Steuer- und Compliance-Anforderungen in jedem Markt, ohne für jedes Land, in das sie expandieren, eine separate Infrastruktur aufbauen zu müssen.

Kunden wie Walmart, Amazon und eBay nutzen , um weltweit Hunderttausende aktiver SKUs in großem Maßstab zu verwalten. wurde von Branchenführern wie Andreas Skorski gegründet und entwickelt, um den fragmentierten, marktbezogenen Ansatz zu ersetzen, der den internationalen Handel lange Zeit unnötig komplex und kostspielig gemacht hat. Die Plattform unterstützt weltweit mehr als 2.500 Marken und verfügt über Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Europa und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Weitere Informationen finden Sie unter https://thegenesys.ai. Folgen Sie auf LinkedIn.

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