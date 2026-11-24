WARSCHAU (dpa-AFX) - Russlands Botschafter in Warschau hat die Vorwürfe der polnischen Regierung zurückgewiesen, wonach sein Land für die Abstürze von drei Marschflugkörpern in Polen verantwortlich sei. Es gäbe keine Verbindung Moskaus mit diesen Vorkommnissen, hieß es in einer Erklärung, die Botschafter Georgi Michno nach seiner Einbestellung ins polnische Außenministerium verlas. "Es wurden keine überzeugenden und überprüfbaren Beweise vorgelegt", sagte der Diplomat.

Polens Außenministerium hatte den Botschafter einbestellt, nachdem am vergangenen Freitag während massiver russischer Luftangriffe auf die Ukraine drei Flugobjekte in den Luftraum über Polen eingedrungen und abgestürzt waren. Verletzt wurde niemand. Nach Angaben der polnischen Staatsanwaltschaft handelte es sich in allen drei Fällen um russische Marschflugkörper vom Typ CH-101.

Polens Außenministerium überreicht scharfe Protestnote

Nach Worten von Außenamtssprecher Maciej Wewior wurde dem Botschafter eine scharfe Protestnote überreicht. Polen werde gemeinsam mit den Nato-Staaten sein Verteidigungspotenzial stärken, um die Souveränität und Sicherheit seiner Bürger zu gewährleisten sowie die Ukraine bei ihrer Verteidigung gegen die russische Aggression zu unterstützen, zitierte Wewior aus dem Schreiben.

Russlands Botschafter wisse sehr genau, dass es russische Flugobjekte waren, die den Luftraum über Polen verletzt hätten, sagte Wewior weiter. Entsprechende Beweise habe die Staatsanwaltschaft in den vergangenen Tagen vorgelegt. "Es steht außer Frage, woher die drei Marschflugkörper stammen, die auf unser Staatsgebiet gefallen sind."/dhe/DP/mis