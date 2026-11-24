Berlin (ots) -Partnerschaftsgewalt und innerfamiliäre Übergriffe finden klassen- und generationenübergreifend statt, die Täter sind weiterhin meist Männer. Erschreckend ist auch, dass reaktionäre Geschlechterbilder gerade unter jungen Männern wieder vermehrt Anklang finden: Feminismus und Queerness als Feindbilder, Frauen als zu kontrollierende Menschen zweiter Klasse.In Zeiten, in denen Angst vor Arbeitslosigkeit, vor dem Verlust der Wohnung sowie Perspektivlosigkeit wachsen, hat Gewalt aber auch noch mehr als sonst strukturelle Ursachen. Ein Staat, der Verarmung und Druck in der Arbeitswelt fördert, Menschen nicht vor Mietwucher, aber Milliardäre vor Steuern schützt, ist mitverantwortlich für innerfamiliäre Gewalt.Ganz direkt versagen Bundesregierungen aber auch seit Jahr und Tag darin, verlässlich finanzierten Schutz für Gewaltbetroffene bereitzustellen und Strukturen für Täterarbeit, also Prävention weiterer Übergriffe, zu schaffen. Mittlerweile gibt es zwar ein Gewaltschutzgesetz, aber an der Umsetzung hapert es weiter. Immer noch gibt es viel zu wenige Plätze in Frauenhäusern und anderen Schutzräumen und zu wenige Beratungsangebote. Und dass laut Dunkelfeldstudien noch immer nur rund jeder zehnte Fall von Gewalt gegen Frauen angezeigt wird, verdeutlicht: Die Betroffenen können weiter nicht auf effektiven Schutz durch Polizei und Justiz vertrauen.Ein weiteres gravierendes Problem will die Bundesregierung endlich angehen: Familiengerichte setzen sehr häufig das Sorge- und Umgangsrecht auch für Väter durch, die nachweislich schwere Gewalt gegen ihre Ex-Partnerinnen verübt haben. Die betroffenen Frauen sind also nach der Trennung über Jahre gezwungen, den Täter bei der "Kindesübergabe" regelmäßig zu treffen. Dadurch ist ihre Sicherheit und teils auch die der Kinder konkret bedroht.Hier setzt Justizministerin Hubig mit einem Gesetzentwurf zur Änderung des Kindschaftsrechts an, nach dem nachweislich gewalttätigen Vätern leichter das Sorgerecht entzogen werden kann und Frauen beim Kontakt mit dem Ex eher ein Recht auf professionelle Begleitung bekommen. Wichtig ebenso, dass mit dem Gesetz klar auch psychische Gewalt als Gewalt anerkannt wird.Es gibt also Fortschritte. Doch genug ist das nicht, zumal viele Frauen auch deshalb nicht versuchen, in einem Frauenhaus unterzukommen, weil sie häufig im Nachhinein gezwungen sind, die Kosten dafür abzuzahlen. Man kann davon ausgehen, dass viele der 209 Frauen, die 2025 vom Partner oder Ex-Partner getötet wurden, noch leben könnten, wenn es effektive und verlässliche Hilfsangebote gäbe.Pressekontakt:nd.DerTag / nd.DieWocheRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: nd.DerTag / nd.DieWoche, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59019/6397276