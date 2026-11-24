ZÜRICH, Nov. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aleksejs Ivashuk, Gründer des Apatride Network, eines von staatenlosen Menschen geführten Netzwerks, erhält den Global Citizen Award 2026. Mit der Auszeichnung wird sein Engagement für die Rechte und die rechtliche Anerkennung staatenloser Menschen in Europa und darüber hinaus gewürdigt.

Der Preis wird jährlich von Henley & Partners in Zusammenarbeit mit der Schweizer gemeinnützigen humanitären Organisation Andan Foundation verliehen. Er zeichnet Persönlichkeiten aus, die sich durch außergewöhnlichen Mut und herausragendes Engagement für die globale Gemeinschaft einsetzen. Die Preisverleihung fand im Rahmen eines Galaempfangs anlässlich der 20. Global Citizenship Conference von Henley & Partners in Zürich statt.

Von persönlichen Erfahrungen zu konkreten Veränderungen

Ivashuk setzt sich dafür ein, dass die Stimmen der unmittelbar Betroffenen in politische Entscheidungsprozesse einfließen und so konkrete Reformen angestoßen werden. 2024 trug die Interessenvertretung des Netzwerks dazu bei, dass das UNHCR seine Einstellungsverfahren änderte. Seitdem können sich staatenlose Menschen auf Stellen bewerben, ohne eine Staatsangehörigkeit angeben zu müssen. Darüber hinaus wirkte das Netzwerk an Vorschlägen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) mit, die eine inklusivere Identitätsprüfung für staatenlose Menschen ermöglichen sollen.

Dr. Christian H. Kaelin, Chairman von Henley & Partners und Gründer der Andan Foundation, würdigte die herausragenden Leistungen des Preisträgers: "Globale Bürgerschaft bedeutet auch, sich für Menschen einzusetzen, die überhaupt keine Staatsangehörigkeit besitzen. Aleksejs hat aus persönlichen Erfahrungen konkrete Veränderungen angestoßen: Er verschafft staatenlosen Menschen mehr Gehör und trägt dazu bei, institutionelle Hürden abzubauen, durch die sie bislang ausgeschlossen werden. Sein unermüdlicher Einsatz und seine bisherigen Erfolge stehen beispielhaft für den Mut und die Entschlossenheit, die wir mit diesem Preis würdigen möchten. Wir sind stolz, ihn mit dem Global Citizen Award auszuzeichnen."

Aleksejs Ivashuk dankte Henley & Partners und der Andan Foundation für die Auszeichnung. Er sagte: "Für die meisten Menschen ist ihre Staatsangehörigkeit selbstverständlich - etwas, worüber sie im Alltag kaum nachdenken. Wer staatenlos ist, erlebt dagegen, wie sehr das Fehlen einer Staatsangehörigkeit nahezu alle Lebensbereiche prägen kann: vom Nachweis der eigenen Identität über die Suche nach Arbeit bis hin zur Möglichkeit, die eigene Zukunft zu gestalten. Doch staatenlos zu sein heißt nicht, keine Rechte zu haben. Diese Auszeichnung steht für den gemeinsamen Einsatz staatenloser Menschen, endlich gehört zu werden und an Lösungen mitzuwirken, die ihr Leben unmittelbar beeinflussen. Ich hoffe, dass sie dazu beiträgt, das Bewusstsein für ihre Situation zu schärfen und konkrete Veränderungen anzustoßen. Denn grundlegende Rechte müssen nicht nur auf dem Papier bestehen - sie müssen auch im täglichen Leben geschützt und geachtet werden."

Außergewöhnlicher Einsatz für die Weltgemeinschaft

Über die Vergabe des Global Citizen Award entscheidet das Preiskomitee mit einfacher Stimmenmehrheit. Zum Preis gehören eine eigens für diesen Anlass vom renommierten italienischen Künstler Antonio Nocera gestaltete Skulpturmedaille, eine Urkunde und ein Preisgeld von 20.000 US-Dollar, das für die humanitäre Arbeit des Preisträgers bestimmt ist. Henley & Partners und die Andan Foundation werden zudem mindestens ein Jahr lang mit dem Preisträger zusammenarbeiten. Gemeinsam wollen sie sein Engagement einer breiteren Öffentlichkeit vorstellen und ihn dabei mit dem globalen Netzwerk von Henley & Partners unterstützen, das mehr als 70 Niederlassungen umfasst.

Seit Einführung des Preises wurden mit dem Global Citizen Award bereits zahlreiche außergewöhnliche Persönlichkeiten geehrt, die sich in besonderer Weise für die Weltgemeinschaft eingesetzt haben. Zu den bisherigen Preisträgern gehören Diep Vuong, Mitgründerin und Präsidentin der Pacific Links Foundation, die sich in Südostasien für die Rechte von Menschen einsetzt, die von Menschenhandel und moderner Sklaverei betroffen sind; Prof. Dr. Padraig O'Malley, der sich für Konfliktlösung und Versöhnung im Irak, in Nordirland und in Südafrika engagiert; Zannah Bukar Mustapha, der in Nigeria Waisenkinder unterstützt und sich für Menschen einsetzt, die Opfer extremistischer Gewalt geworden sind; sowie The Hon. Mohamed Nasheed, ein wegweisender Menschenrechtsaktivist, ehemaliger Generalsekretär des Climate Vulnerable Forum und einer der führenden Fürsprecher für Klimaschutz und die Rechte der Staaten, die besonders stark vom Klimawandel betroffen sind.

Im vergangenen Jahr wurde Professor Spyridon Flogaitis mit dem Preis geehrt. Als Direktor und Vorstandsvorsitzender der European Public Law Organization (EPLO) setzt er sich seit Jahrzehnten für die Weiterentwicklung des öffentlichen Rechts, die juristische Ausbildung und institutionelle Reformen ein. Er hat zahlreiche Initiativen angestoßen, um gute Regierungsführung und Rechtsstaatlichkeit zu stärken und den Zugang zum Recht zu verbessern - insbesondere in Regionen, die von politischer Instabilität betroffen sind oder sich im Wiederaufbau nach Krisen befinden.

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Sarah Nicklin

Group Head of Public Relations & Communications

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