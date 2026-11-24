Bad Wimpfen (ots) -Pünktlich zur Backsaison reduziert der Lebensmitteleinzelhändler dauerhaft die Preise für Butter, Mischstreichfette und vegane Alternativen auf unter einen Euro.Zum Start in die Adventszeit und die Hochphase der heimischen Weihnachtsbäckerei entlastet Lidl in Deutschland die Haushaltskassen der Verbraucher. Als Preisführer im Lebensmitteleinzelhandel senkt Lidl aufgrund gesunkener Rohstoffpreise ab Mittwoch dauerhaft die Preise für Butter, Mischstreichfette und pflanzliche Alternativen um bis zu 13 Prozent - und unterbietet damit bei einem zentralen Grundnahrungsmittel erneut die Ein-Euro-Marke.Ab Mittwoch ist die beliebte "Milbona Deutsche Markenbutter" in der 250-Gramm-Packung bundesweit um 16 Cent günstiger für 0,99 Euro (Grundpreis: 3,96 Euro/Kilogramm) statt bisher 1,15 Euro erhältlich. Auch bei der pflanzlichen Alternative bleibt Lidl seinem Anspruch treu, vegane Produkte zum gleichen Preis wie ihre tierischen Pendants anzubieten: Die "Vemondo Better Vegan" (250 Gramm) sinkt ebenfalls um 16 Cent im Preis auf 0,99 Euro (Grundpreis: 3,96 Euro/Kilogramm). Zudem profitieren Kunden bei den "Milbona Sødergården Mischstreichfetten" (gesalzen und ungesalzen, jeweils 250 Gramm), die ab Mittwoch ebenfalls für nur noch 0,99 Euro (Grundpreis: 3,96 Euro/Kilogramm) statt 1,15 Euro erhältlich sind.Und wie immer gilt bei Lidl: Es gibt keine regionalen Preisunterschiede.Diese Artikel werden in allen Lidl-Filialen günstiger:- Milbona Deutsche Markenbutter, 250 Gramm, neu 0,99 Euro (Grundpreis: 3,96 Euro/Kilogramm) statt 1,15 Euro- Vemondo Better Vegan, 250 Gramm, neu 0,99 Euro (Grundpreis: 3,96 Euro/Kilogramm) statt 1,15 Euro- Milbona Sødergården Mischstreichfett ungesalzen Extra, 250 Gramm, neu 0,99 Euro (Grundpreis: 3,96 Euro/Kilogramm) statt 1,15 Euro- Milbona Sødergården Mischstreichfett gesalzen Extra, 250 Gramm, neu 0,99 Euro (Grundpreis: 3,96 Euro/Kilogramm) statt 1,15 Euro- Milbona Süßrahmbutter, 250 Gramm, neu 0,99 Euro (Grundpreis: 3,96 Euro/Kilogramm) statt 1,15 Euro (regional verfügbar)- Milbona Weidebutter, 250 Gramm, neu 1,59 Euro (Grundpreis: 6,36 Euro/Kilogramm) statt 1,75 Euro (regional verfügbar)Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG · Corporate Media Relations07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6397277