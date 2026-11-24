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KAP AG: VERLANGEN DER TEMPUS CAPITAL GMBH AUF EINBERUFUNG EINER AUSSERORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG
Fulda, 24. November 2026 - Der Vorstand der KAP AG ("KAP") hat heute von der Aktionärin Tempus Capital GmbH ("Tempus Capital") eine Ankündigung eines Verlangens auf Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung gemäß § 122 Abs. 1 Aktiengesetz erhalten.
Der Vorstand wird das Verlangen prüfen und, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind, unverzüglich eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen. Der Termin und die Tagesordnung der außerordentlichen Hauptversammlung sowie die erforderlichen Angaben zu den zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten werden gemäß den gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben bekannt gemacht.
Der Vorstand
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|Deutsch
|Unternehmen:
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|Deutschland
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|529900PL69Z32D8WH189
|EQS News ID:
|2441544
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