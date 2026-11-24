Die neue Studie warnt vor einem möglichen Mangel an 43 Millionen Arbeitskräften bis zum Jahr 2035 und empfiehlt einen neuen Ansatz, um die Talente zu gewinnen, zu fördern und zu binden, die für ein nachhaltiges Wachstum des globalen Tourismus nötig sind

TOURISE hat heute einen in Zusammenarbeit mit Skift erstellten neuen Bericht veröffentlicht: "The Talent Imperative: How Travel and Tourism Will Build Its Next Generation Workforce."

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261123714668/de/

The Talent Imperative, developed by TOURISE in collaboration with Skift, explores how travel and tourism can build its next generation workforce.

Der Bericht greift auf Forschungsergebnisse von Skift Research sowie Erkenntnisse von Führungskräften aus den Bereichen Gastgewerbe, Luftfahrt, Wissenschaft, Destinationsmarketing, Kreuzfahrten und Online-Reisebranche zurück und befasst sich mit einer zunehmenden Herausforderung für die globale Tourismuswirtschaft: der Sicherstellung, dass die Arbeitskräfte mit dem Wachstum der Branche Schritt halten.

Die Reise- und Tourismusbranche hat 2025 eine Rekordzahl von 366 Millionen Arbeitsplätzen gestellt und wird bis 2035 voraussichtlich 91 Millionen zusätzliche Stellen schaffen. Das bedeutet, dass weltweit jeder dritte neu geschaffene Nettoarbeitsplatz auf diesen Sektor entfällt. Und doch könnte die Branche zugleich mit einem Mangel von mehr als 43 Millionen Arbeitskräften konfrontiert sein, da das Arbeitskräfteangebot den Prognosen zufolge um 16 hinter der Nachfrage zurückbleiben wird.

"Das nächste Kapitel des Tourismus wird gleichermaßen von Menschen wie von Orten geprägt sein", so Seine Exzellenz Ahmed Al Khateeb, Tourismusminister von Saudi-Arabien und Chairman von TOURISE.

"Im Zuge des Wachstums unserer Branche bedarf es neben Investitionen in Reiseziele und Infrastruktur auch Investitionen in die Menschen, die diese Orte lebendig machen. Der prognostizierte Fachkräftemangel ist eindeutig ein Weckruf. Regierungen, Wirtschaft und Bildungseinrichtungen müssen zusammenarbeiten, um attraktivere Einstiegsmöglichkeiten in die Tourismusbranche zu schaffen, die Kompetenzentwicklung zu beschleunigen und der nächsten Generation sinnvolle Chancen für eine dauerhafte berufliche Laufbahn zu bieten. Technologie wird zwar unsere Arbeitsweise verändern, doch die Menschen werden weiterhin das Herzstück des Tourismus bleiben."

Einige der wichtigsten Ergebnisse sind:

Der Fachkräftemangel wird zu einem Wachstumshemmnis. In der Reise- und Tourismusbranche könnte es bis 2035 einen Mangel von mehr als 43 Millionen Arbeitskräften weltweit geben, weshalb eine Talentinfrastruktur für ein nachhaltiges Wachstum unverzichtbar ist.

In der Reise- und Tourismusbranche könnte es bis 2035 einen Mangel von mehr als 43 Millionen Arbeitskräften weltweit geben, weshalb eine Talentinfrastruktur für ein nachhaltiges Wachstum unverzichtbar ist. Die Zeit bis zur Einsatzbereitschaft ist ebenso wichtig wie die Zeit bis zur Einstellung. Viele Unternehmen können offene Stellen zwar relativ schnell besetzen, doch 42 der Personalverantwortlichen geben an, dass neue Mitarbeiter vier bis sechs Monate brauchen, um ihre volle Leistungsfähigkeit zu erreichen. Dies verdeutlicht die Notwendigkeit einer intensiveren Einarbeitung, Schulung und Weiterbildung.

Viele Unternehmen können offene Stellen zwar relativ schnell besetzen, doch 42 der Personalverantwortlichen geben an, dass neue Mitarbeiter vier bis sechs Monate brauchen, um ihre volle Leistungsfähigkeit zu erreichen. Dies verdeutlicht die Notwendigkeit einer intensiveren Einarbeitung, Schulung und Weiterbildung. Die nächste Generation erwartet mehr von Berufen in der Tourismusbranche. Flexibilität, Unternehmenswerte und schnelle Aufstiegsmöglichkeiten sind die wichtigsten Prioritäten der Generation Z, was die Bedeutung klarer Karrierewege und Aufstiegsmöglichkeiten noch verstärkt.

Flexibilität, Unternehmenswerte und schnelle Aufstiegsmöglichkeiten sind die wichtigsten Prioritäten der Generation Z, was die Bedeutung klarer Karrierewege und Aufstiegsmöglichkeiten noch verstärkt. Lokale Pipelines und globale Talent-Ökosysteme müssen zusammenarbeiten. Engere Verbindungen zwischen Arbeitgebern, Gemeinden, Schulen und Bildungseinrichtungen können den Zugang zu Talenten erweitern und nachhaltige Wege in die Branche schaffen.

Engere Verbindungen zwischen Arbeitgebern, Gemeinden, Schulen und Bildungseinrichtungen können den Zugang zu Talenten erweitern und nachhaltige Wege in die Branche schaffen. KI kann die menschlichen Fähigkeiten stärken. Technologie kann Routineaufgaben automatisieren, Ausbildungszeiten verkürzen und die Produktivität steigern, sodass sich die Menschen auf Urteilsvermögen, Empathie und zwischenmenschliche Beziehungen konzentrieren können und damit Aspekte, die für den Tourismus und das Gastgewerbe nach wie vor von grundlegender Bedeutung sind.

"Reisen und Tourismus treten in eine Phase enormer Chancen ein, aber ob die Branche dieses Wachstum ausschöpfen kann, hängt von ihren Mitarbeitern ab", so Rafat Ali, Gründer und CEO von Skift. "Es geht dabei nicht einfach nur darum, offene Stellen zu besetzen. Es geht darum, eine Belegschaft aufzubauen, die auf die kommenden Veränderungen in der Reisebranche vorbereitet ist. Das bedeutet, bessere Einstiegsmöglichkeiten in die Branche zu schaffen, die Kompetenzentwicklung zu beschleunigen und Karrierwege zu ermöglichen, die die Menschen gerne einschlagen und in denen sie bleiben wollen. Die Unternehmen, die diese Aufgabe meistern, werden im kommenden Jahrzehnt besser aufgestellt sein, um im Wettbewerb zu bestehen und zu wachsen."

In dem Bericht wird auch zu einer engeren Zusammenarbeit zwischen Regierungen, Arbeitgebern und Bildungsanbietern aufgerufen, um die Arbeitsmarktpolitik, die Qualifizierung und die Bedürfnisse der Branche besser aufeinander abzustimmen. Für TOURISE untermauern die Ergebnisse eine übergeordnete Notwendigkeit: Das künftige Wachstum des Tourismus hängt nicht nur davon ab, wo die Branche investiert, sondern auch davon, wie sie die Menschen hinter jeder Reise fördert und stärkt.

"The Talent Imperative: How Travel and Tourism Will Build Its Next Generation Workforce" ist erhältlich unter TOURISE.com.

Hier können Sie den Bericht herunterladen: https://www.tourise.com/en/insights/white-paper/0amnc/the-talent-imperative.

Über die TOURISE

TOURISE ist die weltweit führende Plattform, um die Zukunft des Tourismus neu zu definieren und zu gestalten.

Unter der Schirmherrschaft des saudischen Tourismusministeriums fand vom 11. bis 13. November 2025 in Riad der erste TOURISE-Gipfel statt. Dort trafen sich Visionäre aus Politik, Wirtschaft, Investmentbranche, Tourismus und Technologie, um wirkungsvolle Initiativen und wegweisende Vereinbarungen ins Leben zu rufen, die die Branche neu ausrichten und einen nachhaltigeren, gerechteren und zukunftsorientierten Tourismussektor schaffen sollen.

Als ganzjährig aktive globale Plattform bringt TOURISE Führungskräfte zusammen, die eine gemeinsame Vision zur Gestaltung der Reisebranche teilen. Hier werden die nächsten 50 Jahre des Tourismus geprägt.

Der nächste TOURISE-Gipfel findet vom 23. bis 25. März 2027 in Riad statt. Weitere Informationen zu TOURISE sowie die Möglichkeit, eine Einladung zur Teilnahme anzufordern, finden Sie unter: www.TOURISE.com.

Über Skift

Skift ist der Impulsgeber für die Entscheidungsfindung in der globalen Reisebranche. Seine preisgekrönten Journalisten und Branchenexperten liefern durch Nachrichten, Studien, Veranstaltungen, Interviews, Newsletter und andere Informationsprodukte Einblicke in wichtige Bereiche der Reisebranche und helfen so einem weltweiten Publikum aus Reisefachleuten, die Branche und ihren Wandel besser zu verstehen.

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