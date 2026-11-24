Frankfurt (ots) -Die Grünen im Bundestag fordern einen Paradigmenwechsel im Umgang mit der Prostitution in Deutschland. Sie fordern eine Anmeldepflicht für die Kunden sexueller Dienstleistungen. Diese sollen ihre Identität einmalig "von einem staatlich zugelassenen Anbieter" überprüfen lassen. Nach erfolgter Identifizierung sei eine Anonymisierung der Freier vorgesehen. Die Meldepflicht solle Bordelle, Laufhäuser, Studios und sonstige Prostitutionsstätten umfassen und auch für digitale Plattformen gelten.Damit gehen die Grünen wohl weit über das hinaus, was die Kommission zur Evaluierung des Prostitutionsschutzgesetzes vorschlagen wird. Sie berät das Familien- und Frauenministerium und übergibt Ministerin Karin Prien am Mittwoch ihren Bericht.Die Grünen-Abgeordnete Denise Loop, Sprecherin für Sexarbeit und Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung, sagte der Frankfurter Rundschau (Mittwochausgabe): "Das vieldiskutierte Sexkaufverbot hilft nicht weiter - im Gegenteil. Gerade die vulnerabelsten Sexarbeiter:innen würden die Risiken eines Verbots tragen." Sie fordert mehr als nur eine Überarbeitung des Prostituiertenschutzgesetzes. Es müsse stattdessen einen "vollumfänglichen arbeitsrechtlichen Schutz für Sexarbeiter:innen und ein entschiedeneres Vorgehen gegen Menschenhandel, Gewalt und Ausbeutung" geben.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/10349/6397280