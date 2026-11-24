Vier Jahre nach dem Start von ChatGPT nutzen 81 Prozent der Deutschen generative KI-Tools. Besonders stark angestiegen ist die KI-Nutzung bei älteren Menschen ab 65 Jahren. Deutlich gewachsen ist aber auch die Sorge vor nicht abschätzbaren Risiken. Ende November 2022 gelangte ChatGPT auf Basis von GPT-3.5 erstmals ans Licht der Öffentlichkeit und löste einen bis heute anhaltenden Boom bei generativen KI-Tools aus. Innerhalb weniger Tage verzeichnete ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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