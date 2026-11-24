EQS Stimmrechtsmitteilung: Instone Real Estate Group SE

Instone Real Estate Group SE: Veröffentlichung gemäß § 43 Abs. 2 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



24.11.2026 / 19:40 CET/CEST

Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Instone Real Estate Group SE: Veröffentlichung gemäß § 43 Abs. 2 WpHG

Instone Real Estate Group SE

Grugaplatz 2-4, 45131 Essen

LEI: 391200DINUIRPDZQHX03



1. Erhaltene Mitteilung

Die Instone Real Estate Group SE hat am 19. November 2026 von der Helikon Investments Limited, London, Vereinigtes Königreich, die folgende Mitteilung nach § 43 Abs. 1 WpHG in englischer Sprache erhalten. Die Helikon Investments Limited handelt als Investment Manager für die Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV, Dublin, Irland. Nach den der Gesellschaft vorliegenden Stimmrechtsmitteilungen wurde die Schwelle von 10 % der Stimmrechte am 15. Oktober 2026 überschritten. Die Mitteilung wird gemäß § 16 WpAV in der Originalsprache veröffentlicht:



'Helikon Investments Limited (the 'IM') is trading for and on behalf of Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV (the 'Fund'), in line with the Investment Objectives of the Fund. As per the PPM of the Fund 'The investment objective for the Fund is to achieve absolute returns over the medium to long term by focusing generally on a selective number of investments in equities and equity related instruments that, in the view of the Investment Manager, offer favourable medium-term business prospects.'

We confirm the acquiring of voting rights is as a result of a passive investment on behalf of the Fund. Objectives pursued with the acquisition of voting rights

a) Absolute return on the equity share investment for investors within the Fund.

b) Unknown at this time and subject to market price and potential return.

c) This is a passive investment on behalf of the Fund.

d) This is a passive investment on behalf of the Fund. Source of funds used

The IM is trading for and on behalf of the Fund. The Fund has a broad external investor base, with no single investor holding 10% or more of the Fund. The Fund has assets under management of c€10bn. The Fund may gain leverage on the overall Fund portfolio assets as a whole through the use of Primebroker relationships. There are no contractual financing arrangements specific to this single investment.' 2. Ergänzende Angabe der Gesellschaft

Die vorstehende Mitteilung wurde ausweislich ihres Inhalts für die Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV abgegeben. Weitere Mitteilungen nach § 43 Abs. 1 WpHG im Zusammenhang mit der Schwellenüberschreitung am 15. Oktober 2026, insbesondere von weiteren in den Stimmrechtsmitteilungen vom 19. Oktober 2026 und 2. November 2026 genannten Meldepflichtigen, hat die Gesellschaft bislang nicht erhalten.



Essen, 24. November 2026

Instone Real Estate Group SE

Der Vorstand





24.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News