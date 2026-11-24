Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - November 24, 2026) - The common shares of Viro Resources Ltd. have been approved for listing on the CSE.
Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the listing date.
Viro Resources Ltd. is a mineral exploration company focused on the acquisition and advancement of high-quality mineral projects in Canada. The company's strategy is to build shareholder value through systematic exploration, disciplined project evaluation, and responsible development.
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Les actions ordinaires de Viro Resources Ltd. ont été approuvées pour être cotées à la CSE.
Les documents de cotation et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de la cotation.
Viro Resources Ltd. est une société d'exploration minière axée sur l'acquisition et la mise en valeur de projets miniers de grande qualité au Canada. La stratégie de l'entreprise consiste à créer de la valeur pour ses actionnaires grâce à une exploration systématique, une évaluation rigoureuse des projets et un développement responsable.
|Issuer/Émetteur :
|Viro Resources Ltd.
|Security Type/Titre :
|Common Shares/Actions ordinaires
|Symbol(s)/Symbole(s) :
|VIRO
|NV Issuer/Émetteur non Émergent :
|No/Non
|Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation :
|11 974 700
|Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission :
|8 724 700
|CSE Sector/Catégorie :
|Mining/Minier
|CUSIP :
|92790F 10 7
|ISIN :
|CA 92790F 10 7 1
|Boardlot/Quotité :
|500
|Trading Currency/Monnaie de négociation :
|CDN$/$CDN
|Listing Date/Date de l'inscription :
|Le 26 NOV 2026
|Other Exchanges/Autres marches :
|N/A
|Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier :
|le 31 mars/March
|Transfer Agent/Agent des transferts :
|Odyssey Trust Company
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