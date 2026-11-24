Anzeige / Werbung

Die XRP Prognose hängt in dieser Woche an einer einzigen Marke. Am Montag stieg XRP im Sog der Technologiewerte kurzzeitig auf rund 1,026 Dollar, bevor der Kurs bis zum Tagesschluss auf etwa 0,941 Dollar zurückfiel. Am Dienstag notiert der Coin bei 0,9413 Dollar und damit unter dem Niveau, das bis Mitte November als Boden galt. Am Spotmarkt überwiegen dabei die Käufer, während am Terminmarkt deutlich mehr Kapital auf fallende Kurse setzt, was jede Erholung schnell verpuffen lässt. Sie zeigt zugleich, dass ein Teil der Anleger den Rücksetzer zum Aufbau von Beständen nutzt und den Blick bereits über XRP hinaus richtet.

XRP Prognose: Spotmarkt kauft, Terminmarkt verkauft

Den Ausschlag gab am Montag die Wall Street. Nvidia hatte Jensen Huang wieder als Vorstandschef eingesetzt. Daraufhin legte der Nasdaq 100 um 6,86 Prozent zu, und XRP zog bis auf rund 1,026 Dollar an. Die Bewegung hielt nur wenige Stunden. Zum Tagesschluss nach UTC stand der Kurs bei etwa 0,941 Dollar, ein Minus von rund 8,3 Prozent gegenüber dem Tageshoch. Für die weitere Entwicklung ist das ein wichtiges Signal, denn die Marke von 1 Dollar hat sich vom Boden in einen Widerstand verwandelt.

Die Daten von CoinGlass zeigen für die vergangenen 24 Stunden Nettokäufe von rund 26 Millionen Dollar am Spotmarkt. Am Terminmarkt stand dem ein Verkaufsüberhang von etwa 69,2 Millionen Dollar gegenüber, während das offene Interesse bei rund 1,78 Milliarden Dollar kaum verändert blieb. Käufer nehmen also echte Coins vom Markt, während Händler mit Hebel weiter auf fallende Kurse wetten. Solange diese Positionen nicht aufgelöst werden, bleibt der Kurs unter Druck, auch wenn die Nachfrage am Spotmarkt einen tieferen Absturz bisher verhindert.

Bei den US-Spot-ETFs auf XRP überwogen am 23. November erneut die Rückgaben, netto flossen rund 2,49 Millionen Dollar ab. Am Freitag davor war der Kurs kurzzeitig bis auf etwa 0,86 Dollar gerutscht. Das Prognosemodell von Changelly rechnet für Dezember 2026 mit einer Spanne zwischen 0,942 und 0,993 Dollar und einem Durchschnitt von 0,968 Dollar. Für 2027 nennt die Tabelle einen Mittelwert von 1,30 Dollar bei einem Hoch von 2,06 Dollar. Selbst das Modell sieht die Rückkehr über 1 Dollar damit erst im kommenden Jahr.

Die Daten von CoinMarketCap weisen bei 63,51 Milliarden umlaufenden Coins einen Börsenwert von rund 59,78 Milliarden Dollar aus. Eine Verdopplung würde frisches Kapital von fast 60 Milliarden Dollar verlangen, das die ETFs derzeit eher abziehen. Erfahrene Anleger halten in solchen Phasen ihre Kernposition und suchen parallel nach Projekten, bei denen eine kleine Summe mehr bewegt. Doch woran erkennt man in einem Markt voller neuer Token, welches dieser frühen Projekte überhaupt ernst zu nehmen ist?

Pepeto: Ein Meme-Coin, der neue Token vor dem Kauf durchleuchtet

Eine Antwort darauf liefert ein Werkzeug, das genau diese Prüfung automatisiert. Pepeto ist ein Meme-Coin auf Ethereum, dessen KI-Scanner einen Smart Contract untersucht, bevor ein Kauf ausgeführt wird. Der Scanner arbeitet 42 Prüfpunkte ab und vergibt danach eine Sicherheitsbewertung auf einer Skala von 0 bis 100 Punkten. Vorab simuliert er Kauf und Verkauf in einer isolierten Testumgebung, sodass eine Verkaufssperre auffällt, bevor echtes Geld fließt.

Für Kleinanleger ist das kein Detail. Viele neue Token enthalten versteckte Mint-Rechte oder Funktionen, die einen Verkauf blockieren, und wer den Code nicht lesen kann, merkt das erst nach dem Kauf. Ältere Meme-Coins wie Dogecoin boten ihren Haltern dagegen kaum mehr als eine Community. Pepeto verbindet den Meme-Ansatz mit Werkzeugen für den Handel, und hinter dem Projekt steht nach Angaben des Teams ein Mitgründer des ursprünglichen Pepe.

Auf der offiziellen Website zeigte der Zähler am 24. November rund 11,31 Millionen Dollar an eingesammeltem Kapital. Der Preis der laufenden Stufe lag dort bei 0,0000001909 Dollar je Token, bezahlt werden kann mit ETH, USDT, BNB oder per Karte. Den Prüfbericht von SolidProof verlinkt das Projekt direkt auf seiner Seite, die Kontrolle des Codes fand vor dem Start des Vorverkaufs statt.

Bei einem Gesamtangebot von 420 Billionen Token entspricht der aktuelle Stufenpreis einer Bewertung von rund 80 Millionen Dollar. Pepe erreichte im Dezember 2024 eine Marktkapitalisierung von etwa 11,4 Milliarden Dollar, und XRP liegt selbst nach dem Kursrutsch bei knapp 60 Milliarden Dollar. Zwischen diesen Größenordnungen liegt der Spielraum, auf den frühe Käufer achten. Jede neue Stufe des Presales wird höher bepreist, und der Countdown für die laufende Runde zeigte zuletzt knapp drei verbleibende Tage.

Fazit zur XRP Prognose

Die XRP Prognose bleibt kurzfristig an die Marke von 1 Dollar gebunden. Spotkäufer stützen den Kurs. Solange Terminhändler und ETF-Rückgaben dagegenhalten, bleibt eine nachhaltige Erholung aber schwer vorstellbar, und selbst Changelly rechnet erst 2027 mit Kursen darüber. Pepeto steht an einem ganz anderen Punkt. Der Presale nimmt auch in diesem Markt Kapital auf, und der Stufenpreis liegt bei 0,0000001909 Dollar. Die Bewertung entspricht damit einem Bruchteil dessen, was XRP oder Pepe erreicht haben. Einen Termin für das Börsenlisting hat das Team bislang nicht veröffentlicht.

Hier können Sie die offizielle Pepeto-Presale-Website entdecken

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die aktuelle XRP Prognose?

XRP notiert bei 0,9413 Dollar, nachdem der Ausbruch über 1 Dollar am 23. November gescheitert ist. Changelly erwartet für Dezember 2026 einen Durchschnitt von 0,968 Dollar und für 2027 einen Mittelwert von 1,30 Dollar.

Was unterscheidet Pepeto von älteren Meme-Coins?

Pepeto kombiniert einen Meme-Coin mit Handelswerkzeugen, darunter einen KI-Scanner mit 42 Prüfpunkten. SolidProof hat den Code vor dem Start geprüft, und der Stufenpreis lag am 24. November bei 0,0000001909 Dollar.