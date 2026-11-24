Essen/Mülheim an der Ruhr (ots) -Gute Nachrichten für Verbraucherinnen und Verbraucher: ALDI senkt ab Mittwoch, den 25. November die Preise für ausgewählte Butterprodukte. So kostet die MILSANI Deutsche Markenbutter in der 250-Gramm-Packung nur noch 0,99 Euro statt 1,15 Euro. Die Preise für Butter haben sich in den vergangenen Wochen entlang der Lieferkette rückläufig entwickelt. Diese Preisentwicklung gibt ALDI nun konsequent an seine Kundinnen und Kunden weiter.Butter gehört für viele Menschen zu den Grundnahrungsmitteln des täglichen Bedarfs. Gerade in der Vorweihnachtszeit und der damit verbundenen Backsaison spielt sie in vielen Haushalten eine wichtige Rolle. Deshalb verfolgt ALDI die Entwicklungen an den Beschaffungsmärkten kontinuierlich und passt als Grundversorger Verkaufspreise an, sobald es die Marktbedingungen ermöglichen. Die aktuell gesunkenen Einkaufspreise gibt das Unternehmen nun direkt an seine Kundinnen und Kunden weiter.Ab Mittwoch, den 25.11. kosten die Produkte MILSANI Deutsche Markenbutter und MILSANI Streichfein gesalzen/ungesalzen nur noch 0,99 Euro statt bisher 1,15 Euro je 250-Gramm-Packung. Damit reduziert ALDI die Preise um rund 13 Prozent je Packung. Bei ALDI SÜD ist zusätzlich die MILSANI Streichfein ungesalzen XXL, 400 Gramm für nur 1,55 Euro statt 1,79 Euro erhältlich.Als Erfinder des Discounts steht ALDI für dauerhaft günstige Preise und gibt Preisvorteile aus der Lieferkette konsequent an Kundinnen und Kunden weiter. Die aktuelle Preisanpassung ist ein weiteres Beispiel dafür, wie Marktpreisentwicklungen möglichst schnell im Geldbeutel der Menschen ankommen.Pressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI Nord: Nadine Aniol, presse@aldi-nord.deUnternehmensgruppe ALDI SÜD: Jasmin Wüstenberg, presse@aldi-sued.deOriginal-Content von: ALDI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112096/6397283