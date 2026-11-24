NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für SpaceX auf "Outperform" mit einem Kursziel von 225 US-Dollar belassen. Analyst Ken Herbert verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf Berichte über konkretere Schritte in Richtung einer Fusion mit Tesla. Eine entsprechende Ankündigung sei um Anfang 2027 herum möglich, schrieb er und sieht in der starken Geschäftsentwicklung von SpaceX und dessen Ausblick einen wesentlichen Grund. Dies dürfte die Tesla-Aktionäre offener für einen solchen Zusammenschluss machen, erwartet er./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 12:14 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 12:14 / EST



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ISIN: US84615Q1031





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