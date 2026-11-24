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ANOVATOR präsentiert fortschrittliche Lösungen zur Gesundheitsbewertung auf der MEDICA 2026 und stößt damit auf großes internationales Interesse.



24.11.2026 / 20:55 CET/CEST

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DÜSSELDORF, Deutschland, 24. November 2026 /PRNewswire/ -- ANOVATOR hat seine Teilnahme an der MEDICA 2026, einer der weltweit führenden medizinischen Fachmessen, die vom 16. bis 19. November in Düsseldorf stattfand, erfolgreich abgeschlossen. Die Veranstaltung brachte über 4.800 Aussteller aus mehr als 70 Ländern zusammen und bot eine globale Plattform für medizinische Innovationen und die Zusammenarbeit der Industrie. In Halle 4, Stand F30, präsentierte ANOVATOR seine auf den medizinischen Bereich ausgerichtete M-Serie und die Europapremiere seines neuesten Modells P5 und stieß damit auf großes Interesse bei medizinischen Fachkräften, Rehabilitationsspezialisten, Händlern und internationalen Industriepartnern. M-Serie: Vielseitige Lösungen für Anwendungen im Gesundheitswesen Die M-Serie von ANOVATOR demonstrierte die Expertise der Marke in der intelligenten Körperzusammensetzungsanalyse und der integrierten Gesundheitsbewertung und bot Lösungen, die auf unterschiedliche Gesundheitsumgebungen zugeschnitten sind. M5 - Erweiterte klinische Beurteilung: Ausgestattet mit einer segmentalen BIA-Technologie mit acht Elektroden und mehreren Frequenzen liefert sie Daten zur Körperzusammensetzung, zum Phasenwinkel und zur Körperwasserverteilung, um die Ernährungsbewertung, die Rehabilitation und das Management chronischer Krankheiten zu unterstützen. M3 - Integrierte Gesundheitsbewertung: Kombiniert die Analyse der Körperzusammensetzung mit der Beurteilung von Körperhaltung, Vitalfunktionen und körperlicher Leistungsfähigkeit für Rehabilitationseinrichtungen und Gesundheitsmanagementzentren. M1 - Effizientes Gesundheits-Screening: Bietet optimierte Körperzusammensetzungsanalysen und intuitive Berichte für die Primärversorgung, das Ernährungs-Screening und die routinemäßige Gesundheitsüberwachung. Europapremiere des P5: Jenseits der Körperzusammensetzung Ein besonderes Highlight war die Europapremiere von ANOVATOR P5 , das drei innovative Bewertungsfunktionen einführte: Explosivkraft des Oberkörpers, Explosivkraft des Unterkörpers und Griffkraft. Durch die Integration fortschrittlicher Körperzusammensetzungsanalyse, KI-gestützter Bewegungserfassung und Muskelkraftmessung in ein System liefert das P5 umfassende körperliche Untersuchungen in etwa sechs Minuten. Der integrierte Ansatz des Konzepts stieß bei Rehabilitations, Fitness und Wellness Experten, die nach effizienteren, multidimensionalen Beurteilungslösungen suchten, auf großes Interesse. Stärkung globaler Verbindungen Während der gesamten viertägigen Ausstellung begrüßte der Stand von ANOVATOR einen stetigen Strom internationaler Besucher. Live-Demonstrationen, praktische Produkterfahrungen und ausführliche Diskussionen unterstrichen das starke Marktinteresse an intelligenten, integrierten Technologien zur Gesundheitsbewertung. Mit Lösungen, die in über 50 Ländern und Regionen weltweit verfügbar sind, baut ANOVATOR seine internationale Präsenz und sein Engagement für die Förderung datengetriebener Innovationen im Gesundheitswesen weiter aus. ANOVATOR | Weitere Daten. Mehr KI. Website: https://www.anovator.com View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/anovator-prasentiert-fortschrittliche-losungen-zur-gesundheitsbewertung-auf-der-medica-2026-und-stoWt-damit-auf-groWes-internationales-interesse-302949826.html



24.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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