NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Dienstag im US-Handelsverlauf kaum bewegt. Nach deutlichen Vortagsverlusten erholte sich die Gemeinschaftswährung und wurde rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street zu 1,0967 US-Dollar gehandelt. Im asiatischen Handel hatte das Niveu bei etwas über 1,09 Dollar gelegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Nachmittag in Frankfurt auf 1,0963 (Montag: 1,0939) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9121 (0,9141) Euro.

Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung. Am Montag hatte die Rückkehr von Jensen Huang auf den Chefposten des US-Chipherstellers Nvidia den US-Dollar beflügelt und den Euro unter Druck gesetzt. Zeitweise war die Gemeinschaftswährung erstmals seit April 2025 unter 1,09 Dollar gefallen./ck/mis