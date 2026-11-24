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XRP hat am Montag die Marke von 1 Dollar kurz zurückerobert und sie binnen Stunden wieder verloren. Das Tageshoch lag bei rund 1,026 Dollar, am Dienstagabend kostete der Token nur noch 0,9137 Dollar. Damit liegt XRP mehr als 27 Prozent unter dem Stand von vor einem Monat, und die US-Spot-ETFs verlieren weiter Kapital. Gleichzeitig kaufen Anleger am Spotmarkt mehr, als sie verkaufen, während an den Terminbörsen der Verkaufsdruck überwiegt. Diese XRP Prognose sortiert die Signale und zeigt, warum ein Teil des Kapitals den Blick auf die Wege zwischen den Blockchains richtet.

XRP Prognose November 2026: Abgewiesen an 1 Dollar, gespalten zwischen Spot und Futures

Der Ausbruch über 1 Dollar fiel zeitlich mit der Erholung der Technologiewerte zusammen, nachdem Nvidia Jensen Huang als Chef zurückgeholt hatte. Er hielt nicht, und XRP schloss den Montag nur knapp über dem Eröffnungskurs von 0,9291 Dollar. Am Dienstagabend kostete XRP 0,9137 Dollar und damit 7,31 Prozent weniger als am Vortag, so die Daten von CoinMarketCap. Bei rund 63,3 Milliarden XRP im Umlauf entspricht das einem Börsenwert von etwa 57,8 Milliarden Dollar.

Bei den ETFs setzt sich der Abfluss fort. Am Montag verloren die US-Spot-ETFs auf XRP netto 2,49 Millionen Dollar, und der gesamte Betrag entfiel auf den Fonds XRPC von Canary. Das belegen die Flussdaten von SoSoValue. Bis zum 20. November summierten sich die Abflüsse auf 30,8 Millionen Dollar, der November steuert damit auf einen Negativrekord zu. Die Fonds verwalten zusammen noch 1,042 Milliarden Dollar, das sind 1,75 Prozent des XRP-Börsenwerts. Entscheidend ist die Richtung, denn regulierte Nachfrage bleibt aus.

Ein anderes Bild liefern die Orderbücher. Nach Daten von CoinGlass kauften Anleger am Spotmarkt binnen 24 Stunden für rund 26 Millionen Dollar mehr, als sie verkauften. An den Terminmärkten stand dem ein Verkaufsüberhang von 69,2 Millionen Dollar gegenüber, bei 3,45 Milliarden Dollar Futures-Volumen und nur 895 Millionen Dollar Spotvolumen. Ripple-Chef Brad Garlinghouse erklärte die Schwäche am Montag damit, dass Anleger liquide Werte wie XRP verkauft hätten, um Aktien beim Börsengang von Anthropic zu zeichnen. Solange der Preis an den Terminbörsen entsteht, bestimmen gehebelte Wetten den Kurs aber stärker als die Nutzung des Netzwerks.

Für die kommenden Tage gilt 1 Dollar als Widerstand und 0,90 Dollar als erste Unterstützung, darunter liegt das Wochenendtief bei 0,8664 Dollar. Damit zeigt sich die Grenze eines Coins mit fast 58 Milliarden Dollar Börsenwert. Dazu kommt ein Widerspruch im Kern der Erzählung. XRP steht für schnelle Überweisungen zwischen Banken. Wer Kapital zwischen Ethereum, Solana und der BNB Chain verschiebt, wartet dagegen oft Minuten und zahlt für die Brücke extra. Wie kurz und wie günstig der Weg zwischen zwei Blockchains sein kann, wird erst an einem konkreten Beispiel greifbar.

Eine Bridge, die drei Blockchains in unter einer Minute verbindet

Bei Pepeto dauert dieser Wechsel nach Angaben der Entwickler unter 60 Sekunden. Die Cross-Chain-Bridge des Projekts verbindet Ethereum, die BNB Chain und Solana ohne Brückengebühr. Das Team beschreibt das Verfahren so, dass Token auf der Ausgangs-Chain gesperrt und auf der Ziel-Chain freigegeben werden, ohne anfällige Wrapped-Token. Scheitert ein Transfer, wird die Sperre laut Projektseite wieder aufgehoben.

Pepeto ist ein Meme-Coin und zugleich ein KI-Kryptoprojekt, dessen Scanner Smart Contracts prüft, bevor Anleger kaufen. Der Token läuft auf Ethereum und ist im Presale erhältlich, bevor irgendeine Börse ihn listet. Als Leiter nennt das Projekt einen Mitgründer des originalen Pepe, die hauseigene Börse verantwortet ein ehemaliger Binance-Spezialist.

PepetoSwap arbeitet nach Teamangaben bereits live mit 0,00 Prozent Handelsgebühren. Im letzten Update nannte das Team ein Tagesvolumen von 50 Millionen Dollar. Zum angegebenen Presale-Preis von 0,000000188 Dollar erhalten Käufer für 1.000 Dollar rund 5,32 Milliarden PEPETO. SolidProof hat den Token-Contract vor dem Presale-Start auditiert, der Bericht liegt als PDF auf der Projektseite. Die Gesamtbewertung beziffert das Team zum Presale-Preis auf rund 80 Millionen Dollar.

Pepe erreichte im Dezember 2024 eine Spitzenbewertung von etwa 11,4 Milliarden Dollar. Der Abstand zur heutigen Bewertung von Pepeto erklärt das Interesse früher Käufer. Jede Phase des Presales schließt nach dem Verkauf ihres Kontingents, die folgende ist teurer. Ein Listing bei Binance erwartet das Team als nächsten Schritt, ein Datum ist bislang nicht bekannt.

Fazit: XRP braucht Käufer am Spotmarkt, nicht nur Wetten an den Terminbörsen

Die XRP Prognose bleibt gedämpft, solange der Token an 1 Dollar scheitert und die ETFs Kapital verlieren. Ein Coin mit fast 58 Milliarden Dollar Börsenwert bewegt sich nur mit großen Zuflüssen, die derzeit eher am Spotmarkt entstehen. Pepeto setzt auf eine andere Strecke, nämlich den Wechsel zwischen Blockchains in unter einer Minute ohne Brückengebühr. Über 10,38 Millionen Dollar flossen nach Projektangaben in den Presale, während der Markt in Angst verkaufte. Der Preis steigt dort nur mit jeder neuen Phase.

Mehr über den Presale auf der offiziellen Pepeto-Website erfahren

Häufig gestellte Fragen zur XRP Prognose

Wo steht der XRP-Kurs Ende November 2026?

XRP notiert bei rund 0,91 Dollar, nachdem der Kurs am Montag kurz über 1 Dollar gestiegen war. Als Widerstand gilt 1 Dollar, als Unterstützung 0,90 Dollar, darunter das Wochenendtief bei 0,8664 Dollar.

Warum interessieren sich XRP-Anleger für Pepeto?

XRP-Anleger kennen das Versprechen schneller Überweisungen, und Pepeto überträgt diese Idee auf den Wechsel zwischen Blockchains. Die Cross-Chain-Bridge arbeitet nach Projektdarstellung in unter 60 Sekunden ohne Brückengebühr, Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.