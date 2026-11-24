Auf Kamerabildern vom Mars erinnern verwitterte Felsen mitunter an vertraute Alltagsgegenstände von der Erde. Erst Bohrungen und Laserbeschuss durch zwei ferngesteuerte Labore vor Ort klären, was den Boden tatsächlich geformt hat. Im November haben die Mars-Rover Curiosity und Perseverance der US-Weltraumbehörde Nasa drei ungewöhnliche Gesteinsstrukturen untersucht. Flache Kristallscheiben, vieleckige Rissmuster und helle Mineralbrocken liefern dort ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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