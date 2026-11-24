Berlin (ots) -Der Co-Parteichef von Bündnis 90/Grüne Felix Banaszak erwartet ein Rot-Grün-Rotes Bündnis in der Hauptstadt, nachdem die Linkenpolitikerin Vanessa Emde aus der Berliner ausgeschlossen wurde. "Eine solche Koalition ist mit dieser Entscheidung heute wesentlich wahrscheinlicher geworden", sagt Banaszak in der ARD-Talksendung "maischberger". Die Sendung wird heute um 22:50 Uhr in Das Erste ausgestrahlt. Die Voraussetzungen für die Koalitionsverhandlungen seien "deutlich besser geworden". Nun müsse sich zeigen, ob die Linke "das durchsetzen könne". Er halte eine Koalition aus Linke, Grüne und SPD jetzt für eine "Konstellation, die die Chance verdient, zu zeigen, dass sie es kann", sagt der Grünen-Chef.Aus Sicht von Banaszak ist die Linke eine "im Kern demokratische Partei auf dem Boden des Grundgesetzes." Der Grünen-Politiker sprach sich vehement dagegen aus, die Linke mit der AfD gleichzusetzen. Wenn man das tue, "dann kommen wir hier in die Hölle in diesem Land", sagt Banaszak bei "maischberger"."maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarFotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:Anabel Bermejo | better nau Kommunikationsagentur | Tel. 0172 587 0087 | bermejo@betternau.deWDR Kommunikation | Tel. 0221 220 7100 | kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6397290