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Was sagt es über einen Markt, wenn der größte Unternehmenskäufer weiter zugreift, während sein eigener Bestand tief im Minus liegt? Genau diese Lage zeigt sich in diesen Tagen. Strategy hat in der vergangenen Woche weitere 457 Bitcoin erworben und hält nun 851.305 BTC zu einem Durchschnittspreis von 75.446 Dollar. Bei einem Kurs von knapp 60.000 Dollar entspricht das einem Buchverlust von rund 13 Milliarden Dollar. Die Bitcoin News dieser Woche handeln deshalb weniger vom Kaufen als von der Frage, wie lange große Bilanzen den Markt stützen können.

Bitcoin News: Der größte Firmenkäufer legt nach, aber in kleineren Tranchen

Die Zahlen stammen aus dem Form 8-K, das Strategy am 23. November bei der SEC eingereicht hat. Zwischen dem 16. und 22. November kaufte das Unternehmen 457 BTC für 29,6 Millionen Dollar, im Schnitt also 64.898 Dollar je Coin. Parallel dazu wurden Vorzugsaktien der Serie STRC im Wert von rund 211,8 Millionen Dollar zurückgekauft. Insgesamt hat Strategy rund 64,2 Milliarden Dollar in seine Bitcoin-Position gesteckt.

Bemerkenswert ist das Verhältnis der beiden Posten. Für den Rückkauf eigener Papiere floss rund siebenmal so viel Geld wie in neue Bitcoin. Zudem fiel die Kauftranche deutlich kleiner aus als die 1.036 BTC aus der ersten Novemberwoche. Schon der jüngste Zukauf liegt unter Wasser, denn BTC notiert laut den Kursdaten von CoinGecko bei 59.987 Dollar. Bei 20,12 Millionen umlaufenden Coins ergibt das einen Börsenwert von etwa 1.206,7 Milliarden Dollar.

Der Bestand von 851.305 BTC ist zum aktuellen Kurs rund 51,1 Milliarden Dollar wert, gekauft wurde er für 64,2 Milliarden. Vom Rekord bei 126.080 Dollar im Oktober 2025 trennen Bitcoin inzwischen gut 52 Prozent. Das Muster ist aus früheren Zyklen bekannt. Großkäufer halten in der Schwäche an ihrer Strategie fest, während Privatanleger die Schlagzeilen über Verluste lesen und verkaufen. Doch selbst der entschlossenste Käufer am Markt passt seine Schlagzahl offenkundig an die eigene Finanzierung an.

Darin liegt die Grenze für Kleinanleger. Ein Coin mit mehr als einer Billion Dollar Bewertung hängt an wenigen sehr großen Bilanzen und deren Kapitalmarktzugang. Erfahrene Marktteilnehmer schauen in solchen Phasen deshalb auch auf frühe Projekte, deren Entwicklung nicht vom Aktienkurs eines Treasury-Unternehmens abhängt. Interessant wird es, wenn ein solches Projekt nicht nur ein Versprechen anbietet, sondern Infrastruktur, die Geld zwischen Netzwerken bewegt, ohne dass dabei Gebühren anfallen.

Pepeto: Die Bridge, die Token ohne Brückengebühr verschiebt

So eine Infrastruktur beschreibt Pepeto mit seiner Cross-Chain-Bridge, die Token in unter 60 Sekunden ohne Brückengebühr zwischen Ethereum, BNB Chain und Solana überträgt. Auf den meisten Plattformen kostet ein solcher Transfer nach Darstellung der Projektseite zwischen 15 und 50 Dollar. Die Token werden auf der Ausgangs-Chain gesperrt und auf der Ziel-Chain freigegeben, sodass keine anfälligen Wrapped-Token entstehen und das Gesamtangebot konstant bleibt.

Während BTC-Halter in dieser Woche weitere Buchverluste hinnehmen mussten, floss weiter Geld in den Presale. Der Zähler auf der Website stand am 24. November bei 11.312.884 Dollar, das Ziel der laufenden Stufe bei 11.673.370 Dollar. Pepeto ist ein Meme-Coin auf Ethereum, und das Team führt einen Mitgründer des ursprünglichen Pepe als Mitglied. Ein KI-Scanner prüft Coins vor jedem Handel, PepetoSwap ist nach Angaben der Entwickler bereits live und arbeitet mit 0,00 Prozent Handelsgebühren.

Zum Stufenpreis von 0,0000001909 Dollar sind alle 420 Billionen Token zusammen rund 80,2 Millionen Dollar wert. Shiba Inu erreichte im Oktober 2021 eine Bewertung von etwa 41 Milliarden Dollar, ohne eine eigene Börse oder Bridge zu besitzen. Für 1.000 Dollar erhalten Anleger derzeit etwa 5,24 Milliarden Token, bezahlt werden kann mit ETH, USDT, BNB oder Karte.

Jede Phase ist höher bepreist als die vorherige, und das erwartete Listing liegt über dem Presale-Preis. SolidProof hat den vollständigen Code vor dem Start auditiert, der Prüfbericht ist auf der Projektseite abrufbar. Ein Kauf bedeutet für viele erfahrene Halter nicht, ihre Bitcoin aufzugeben. Sie ergänzen den großen Coin um eine kleine Position, deren Ausgangsbewertung einen Bruchteil davon beträgt.

Fazit: Bitcoin News zwischen Buchverlusten und Nachkäufen

Die aktuellen Bitcoin News zeigen einen Markt, der von wenigen großen Käufern getragen wird, die ihre Tranchen inzwischen verkleinern. Jeder bisherige Ausverkauf endete zwar mit einer Erholung, doch ein Billionen-Asset braucht dafür enorme Summen. Shiba Inu hatte keine Produkte und erreichte trotzdem eine zweistellige Milliardenbewertung. Pepeto startet mit einer gebührenfreien Börse und einer Bridge, die es dort nie gab, und der Presale-Preis steigt mit jeder Stufe.

Hier können Sie die offizielle Pepeto-Presale-Website entdecken

Häufig gestellte Fragen

Was sind die wichtigsten Bitcoin News Ende November 2026?

Strategy kaufte zwischen dem 16. und 22. November 457 BTC zu durchschnittlich 64.898 Dollar und hält nun 851.305 BTC. Bei einem Kurs von knapp 60.000 Dollar liegt der Bestand rund 13 Milliarden Dollar unter dem Einstand.

Wie funktioniert die Bridge von Pepeto?

Die Bridge sperrt Token auf der Ausgangs-Chain und gibt dieselbe Menge auf der Ziel-Chain frei. Transfers zwischen Ethereum, BNB Chain und Solana dauern unter 60 Sekunden und kosten keine Brückengebühr.