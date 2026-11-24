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Hisense baut Marktführerschaft bei Großbildfernsehern im dritten Quartal 2026 weiter aus



24.11.2026 / 22:50 CET/CEST

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QINGDAO, China, 24. November 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, eine führende Marke im Bereich globaler Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, baut seine Position auf dem globalen TV-Markt weiter aus. Neue Branchenzahlen und die Anerkennung der Verbraucher unterstreichen seine Führungsrolle bei Innovationen im Großbildbereich und bei der Bildqualität. Laut Omdia war Hisense weltweit führend bei den Lieferungen von Fernsehern mit einer Bildschirmdiagonale von 100 Zoll und mehr und erreichte in den ersten drei Quartalen des Jahres 2026 einen kumulierten Marktanteil von mehr als 50 %. Dieser Meilenstein baut auf der Führungsposition des Unternehmens im Segment der Ultra-Großbildschirme auf und ergänzt seine Position als Nummer 1 bei den weltweiten Auslieferungen von Laser-TVs im Jahr 2025 mit einem Marktanteil von mehr als 70 % - das heißt, mehr als zwei von drei weltweit ausgelieferten Laser-TVs waren von Hisense. Über die Marktperformance hinaus hat Hisenses Engagement für herausragende Home-Entertainment-Erlebnisse auch Anerkennung bei den Verbrauchern gefunden. Bei den Expert Reviews TV Brand Awards 2026 erhielt Hisense drei Auszeichnungen: Insgesamt am besten, am meisten empfohlen und mit der besten Klangqualität. Es erhielt außerdem ein sehr gutes Lob für Bildqualität, Preis-Leistungs-Verhältnis und intelligente Funktionen, was die positiven Erfahrungen der Verbraucher im Bereich der TV-Nutzung widerspiegelt. Diese Erfolge spiegeln die Innovationskraft von Hisense im Bereich der Displaytechnologie innerhalb seines gesamten TV-Portfolios wider. Die RGB-MiniLED-Technologie in den Modellen UR9S und UR8S ermöglicht eine präzise RGB-Lichtsteuerung für lebendige Farben und Bilder. Das Flaggschiffmodell 116UXS setzt mit Pantone Validated RGB MiniLED und Pantone Color-Zertifizierungen neue Maßstäbe in puncto Farbleistung. Hisense entwickelt seine MiniLED-Technologien im gesamten Produktportfolio kontinuierlich weiter, während Laser TV einen anderen Ansatz für immersives Großbild-Entertainment bietet. Die Eye-Comfort-Zertifizierung des TÜV Rheinland für die RGB MiniLED-Produktreihe 2026 und ausgewählte Laserprodukte unterstreicht das Engagement des Unternehmens für Bildqualität und Sehkomfort. Unabhängige Marktdaten, Verbraucherforschung und Produktinnovationen unterstreichen gemeinsam die globale Führungsrolle von Hisense im TV-Bereich. Hisense setzt nicht nur Maßstäbe in der Branche, sondern konzentriert sich darauf, durch Innovationen im Bereich Displays unvergessliche TV-Erlebnisse zu schaffen und so mehr Menschen zu einem schöneren Leben zu Hause zu verhelfen. Informationen zu Hisense Das 1969 gegründete Unternehmen Hisense ist ein weltweit anerkannter Marktführer im Bereich Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik, der in mehr als 180 Ländern tätig ist und sich auf die Bereitstellung hochwertiger Multimediaprodukte, Haushaltsgeräte sowie intelligenter IT-Lösungen spezialisiert hat. Laut Omdia ist Hisense weltweit die Nummer 1 im Segment der Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von 100 Zoll und mehr (2023-2026Q3). Als Begründer der RGB-MiniLED-Technologie nimmt Hisense auch bei Innovationen für die nächste Generation weiterhin eine führende Rolle ein. Als offizieller Partner der UEFA EURO 2028 setzt Hisense seine Tradition globaler Sportpartnerschaften fort und bringt die Menschen den Momenten näher, die Fans auf der ganzen Welt vereinen. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/hisense-baut-marktfuhrerschaft-bei-groWbildfernsehern-im-dritten-quartal-2026-weiter-aus-302949901.html



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