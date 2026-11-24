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Im Feuer getestet, auf Sub-Array-Ebene bewiesen: Huawei schließt den branchenweit ersten groß angelegten Brandtest auf Sub-Array-Ebene - einschließlich Transformatorstation - für die netzbildende Energiespeicherlösung LUTERRA erfolgreich ab



24.11.2026 / 23:10 CET/CEST

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SHENZHEN, China, 24. November 2026 /PRNewswire/ -- Am 30. Oktober 2026 absolvierte die Smart String Grid Forming ESS-Plattform der nächsten Generation von Huawei Digital Power, LUTERRA, erfolgreich den branchenweit ersten großflächigen Brandtest auf Subarray-Ebene unter Einbeziehung einer Transformatorstation. Der Test wurde von der international anerkannten Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsorganisation SGS (Société Générale de Surveillance S.A.) organisiert und durchgeführt und von führenden nationalen und internationalen Behörden wie INERIS (Französisches Nationales Institut für industrielle Umwelt und Risiken), Bureau Veritas aus Frankreich, BCFI (Französisches Ingenieurbüro für Brandschutz und Explosionsrisikomanagement) und dem Tianjin Fire Research Institute des Ministeriums für Notfallmanagement Chinas begleitet. Dieser Test war der erste, der die Sicherheitsprüfung von Energiespeichern von der Brandschutzprüfung auf Containerebene auf eine komplette Teilanlage im Anlagenmaßstab ausdehnte. Die strengere Validierung auf Systemebene unter extremen Bedingungen hat vollauf bewiesen, dass LUTERRA auch bei extrem hoher Energiedichte zuverlässige Sicherheitsfunktionen beibehält und damit einen neuen Maßstab für Sicherheitsstandards bei Energiespeichern setzt. INERIS hat insbesondere dazu beigetragen, die Missbrauchsprüfungsbedingungen in Übereinstimmung mit der demnächst erscheinenden französischen verbindlichen technischen Spezifikation für stationäre Energiespeichersysteme im Freien (AMPG 2925-2) festzulegen und die Testergebnisse anhand dieser Kriterien zu validieren. Corsica Sole, ein führender französischer Entwickler von Photovoltaik- und Energiespeicherlösungen, nahm an dem gesamten Test teil und verfolgte ihn. Im Juni 2026 stellte Huawei Digital Power auf der Intersolar Europe seine neue LUTERRA Grid Forming ESS-Lösung vor, die eine höhere Energiedichte als andere Branchenlösungen bietet. Eine hohe Energiedichte verbessert zwar die Kosteneffizienz des Systems, stellt aber auch höhere Anforderungen an die Sicherheitsfunktionen. Um die Systemsicherheit bei extrem hoher Energiedichte zu überprüfen, hat Huawei den branchenweit ersten groß angelegten Brandtest auf Sub-Array-Ebene einschließlich der Transformatorstation vorbereitet und durchgeführt. Der branchenweit erste Test auf Sub-Array-Ebene, der auch die Umspannstation einschließt, definiert die Grenzen der Sicherheit von Energiespeichern neu. Aktuell konzentrieren sich groß angelegte Brandversuche in der Energiespeicherindustrie hauptsächlich auf die Überprüfung, ob sich ein Feuer nicht zwischen den Behältern ausbreitet. Diese Tests umfassen noch nicht die kompletten Anlagen einschließlich ihrer Umspannwerke. Huawei ist der erste Hersteller, der diese Einschränkung überwindet, indem er eine komplette Anlage einschließlich seiner Umspannstation testet. Der Test bildet reale Betriebsbedingungen für eine Anlage mit höherer Energiedichte nach und hebt die Sicherheitsprüfung auf eine realistischere, umfassendere Systemebene. Bei diesem Test wurde das Teilarray mit minimalem Installationsabstand (Gehäuseabstand 0,6 m) aufgebaut, um den Einsatz in einer realen Energiespeicheranlage nachzubilden. Die Container waren über Durchgangsschienen miteinander verbunden. Bei dem Test wurde die Transformatorstation des Teilsystems (unter Vollölbedingungen mit 5 Tonnen Öl) extern entzündet, um ein extremes thermisches Durchgehensszenario zu simulieren und die Unterdrückungs- und Schutzfähigkeiten des Systems unter den schlimmsten externen Brandbedingungen gründlich zu überprüfen. Der Test lief vollständig ohne manuelle Eingriffe durch und schuf so eine realistische und vollständige Umgebung für die extreme Validierung auf Sub-Array-Ebene. Keine Brandausbreitung von einem intensiv brennenden Umspannwerk, was die Sicherheit von LUTERRA vollumfänglich bestätigt. Die Testergebnisse zeigen, dass Huaweis Smart String Grid Forming ESS Platform der nächsten Generation, LUTERRA, nach 80 Stunden intensiver Beanspruchung hervorragende Schutzeigenschaften aufwies. Das Feuer erreichte eine Spitzentemperatur von fast 1000 °C, mit intensiver Flammenausbreitung und starker Wärmestrahlung auf extrem kurze Distanz. Selbst unter diesen extremen Bedingungen blieb die Zelltemperatur der ESS-Behälter im Teilarray durchgehend unter 26 °C, und die Öltemperatur in der angrenzenden Transformatorstation blieb unter 28 °C. Dies bestätigte die Schutzfunktionen des Sicherheitskonzepts von LUTERRA auf Subarray-Ebene: Das Feuer wurde auf die Ebene der Teilanlage eingedämmt und breitete sich nicht aus. Nach dem Test blieb die Hauptstruktur der Umspannstation intakt und konnte sicher angehoben und entfernt werden. Von der Containerebene bis zur Sub-Array-Ebene: Die architektonische Weiterentwicklung festigt die Branchenführerschaft Die Sicherheitsüberprüfung von Huawei wurde in jedem Schritt umfassender gestaltet. Es begann mit der Überprüfung der Sauerstoffblockierung unter Überdruck und der Nichtausbreitung des Gesteinspakets sowie der elektrischen Sicherheitsprüfungsreihe PCS. Anschließend wurden großflächige Brandtests des ESS und Tests zur Brandisolierung zwischen Containern durchgeführt, und nun folgt dieser großflächige Brandtest auf Sub-Array-Ebene (einschließlich der Umspannstation). Huawei hat ein durchgängiges Sicherheitsverifizierungssystem entwickelt, das von einzelnen Komponenten bis hin zu kompletten Produktionsanlagen reicht. Dieser Schritt von der Containerebene zur Sub-Array-Ebene verbessert den Sicherheitsschutz von einem unabhängigen Schutz einzelner Container zu einem koordinierten Schutz des gesamten Sub-Arrays. Durch die systemweite Sicherheitsverriegelung und die redundante Konstruktion bietet es eine höhere Zuverlässigkeit der Sicherheit bei höherer Energiedichte. Während sich die Sicherheitsüberprüfung in der gesamten Branche immer noch hauptsächlich auf den Brandschutz auf Containerebene konzentriert, hat Huawei den Überprüfungsbereich auf komplette Teilanlagen im Anlagenmaßstab ausgedehnt. Dieser Test sendet eine klare Botschaft an die globale Industrie: Echte Energiespeichersicherheit sollte nicht bei der Container-zu-Container-Ebene enden, sondern auch die Ausbreitung großflächiger Brände in intensiveren und komplexeren Szenarien verhindern. Huawei hat Sicherheit stets als unabdingbare Grundvoraussetzung und Eckpfeiler für die großflächige Entwicklung der Energiespeicherindustrie betrachtet. Auch in Zukunft wird Huawei durch technologische Innovationen die Sicherheitsstandards für Energiespeicher weiter anheben und die Entwicklung des neuen Energiesystems mit deterministischer Sicherheit gewährleisten. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/im-feuer-getestet-auf-sub-array-ebene-bewiesen-huawei-schlieWt-den-branchenweit-ersten-groW-angelegten-brandtest-auf-sub-array-ebene--einschlieWlich-transformatorstation--fur-die-netzbildende-energiespeicherlosung-luterra-erf-302949918.html



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