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Tokenisierte Aktien auf Solana haben in der vergangenen Woche ein Spot-Handelsvolumen von 1,8 Milliarden Dollar erreicht, so viel wie nie zuvor. Der Coin selbst erzählt eine andere Geschichte, denn SOL kostet am Dienstagabend 73,48 Dollar und damit rund 30 Prozent weniger als vor einem Monat. Diese Solana News zeigt, wo das Netzwerk wächst und warum der Kurs davon bislang kaum profitiert. Ein Teil des Kapitals schaut deshalb auf Projekte, die Gebühren und Wartezeiten zwischen den Chains abschaffen wollen.

Solana News im Überblick: Das Börsengeschäft auf der Chain wächst, der Coin nicht

Die Rekordmarke meldete die Solana Foundation am 23. November, gestützt auf Daten von Blockworks. Mit 43 Prozent des gesamten On-Chain-Aktienhandels erreichte das Netzwerk zugleich seinen höchsten Marktanteil seit Juni. Rund 850.000 Adressen halten inzwischen tokenisierte Aktien auf Solana. Der Umlaufwert dieser Token lag am 19. November bei 1,22 Milliarden Dollar und hat sich damit seit Ende Oktober fast verdoppelt. Für das Netzwerk zählt das mehr als jede Konferenzbühne, weil hier echte Nutzer und echte Gebühren entstehen.

Der Rekord fällt in eine Phase, in der traditionelle Finanzhäuser die Infrastruktur von Solana konkret einplanen. Der US-Wertpapierabwickler DTCC will seinen Tokenisierungsdienst in der zweiten Jahreshälfte 2027 an Solana anbinden. Seit dem 16. November läuft das Netzwerk zudem offiziell als Version 1.0 ohne Beta-Label, mit kürzeren Blockzeiten und schnellerer Finalität. Für Emittenten tokenisierter Wertpapiere ist ein Netz ohne Beta-Status ein wichtiges Signal, weil Compliance-Abteilungen genau darauf achten.

Am Kurs prallen diese Fortschritte bislang ab. Die Notierung von 73,48 Dollar ergibt bei rund 592 Millionen SOL im Umlauf etwa 43,5 Milliarden Dollar Börsenwert. Das belegen die Marktdaten von CoinMarketCap. Vom Allzeithoch bei 294,33 Dollar ist der Coin damit drei Viertel entfernt. Der Fear-and-Greed-Index steht bei 11, also tief im Bereich extremer Angst, während Bitcoin um die Marke von 60.000 Dollar pendelt. Verkauft wird offenbar die Breite des Marktes, unabhängig davon, wie gut einzelne Netzwerke operativ dastehen.

Für die Kursperspektive heißt das, dass schon eine Verdopplung frisches Kapital von über 40 Milliarden Dollar erfordern würde. Wer in solchen Phasen nach größerem Hebel sucht, landet deshalb oft bei früheren Projekten. Dort entscheidet weniger der Hype als die Frage, ob ein Werkzeug ein Problem löst, das SOL-Trader täglich spüren. Eines davon kennt jeder, der Kapital zwischen Solana und Ethereum verschiebt. Ein schnellerer Weg zwischen den Netzwerken würde diese Reibung beseitigen, doch die meisten Brücken verlangen bis heute eigene Gebühren und lassen Nutzer warten.

Eine Brücke zwischen Solana und Ethereum ohne Brückengebühr

Diese Reibung adressiert Pepeto mit einer Cross-Chain-Bridge, die Token nach Angaben der Entwickler in unter 60 Sekunden und ohne Brückengebühr bewegt. Unterstützt werden Ethereum, BNB Chain und Solana. Anfällige Wrapped-Token entstehen dabei nicht, da Token auf der Ausgangs-Chain gesperrt und auf der Ziel-Chain freigegeben werden.

Hinter der Bridge steht ein Meme-Coin mit KI-Werkzeugen, aufgebaut auf Ethereum. Als Initiator nennt das Team einen Mitgründer des ursprünglichen Pepe. Angeboten wird PEPETO aktuell im öffentlichen Vorverkauf, eine Börse hat den Token noch nicht gelistet. Trotz des Abschwungs hat der Presale nach Projektzahlen bereits 10,38 Millionen Dollar überschritten.

Zur Bridge gehört die Börse PepetoSwap, auf der das Projekt keine Handelsgebühr erhebt, unabhängig von der Größe eines Tauschs. Wer bei Uniswap 10.000 Dollar umtauscht, zahlt im Standardpool etwa 30 Dollar, ein aktiver Trader kommt so schnell auf Hunderte Dollar im Monat. Wer PepetoSwap nutzt, trägt nach Darstellung des Projekts nur die reguläre Netzwerkgebühr. Die Prüffirma SolidProof hat den Smart Contract vor Beginn des Presales auditiert.

Ein Budget von 2.000 Dollar entspricht beim aktuellen Stufenpreis von 0,000000188 Dollar etwa 10,64 Milliarden PEPETO. Jede neue Phase ist höher bepreist als die vorige. Bei 420 Billionen Token Gesamtangebot ergibt sich ein Projektwert um 80 Millionen Dollar.

Pepe kletterte im Dezember 2024 auf etwa 11,4 Milliarden Dollar. Schon der halbe Rekordwert läge beim 71-Fachen des heutigen Presale-Niveaus. Einen Listing-Termin hat das Projekt bisher nicht veröffentlicht.

Solana News im Fazit: starke Daten, schwacher Kurs

Diese Solana News zeigt ein Netzwerk, das mit Rekorden bei tokenisierten Aktien und der geplanten DTCC-Anbindung wächst. Der Coin handelt trotzdem auf Mehrmonatstiefs. Für eine Verdopplung müssten mehr als 40 Milliarden Dollar zufließen. Pepeto steht dagegen am Anfang und bringt mit Bridge und gebührenfreier Börse die Werkzeuge mit, die SOL-Trader beim Wechsel zwischen den Chains brauchen. Wer im Presale kauft, hält seine Token zum Stufenpreis, während spätere Käufer den Marktpreis zahlen. Die Projektseite zeigt damit ein frühes Bild eines noch kleinen Ökosystems.

Die offizielle Website von Pepeto und die aktuelle Presale-Stufe ansehen

Häufig gestellte Fragen

Was sind die wichtigsten Solana News Ende November 2026?

Tokenisierte Aktien auf Solana erreichten ein Rekordvolumen von 1,8 Milliarden Dollar pro Woche und 43 Prozent Marktanteil. SOL notiert dennoch bei 73,48 Dollar und damit drei Viertel unter dem Allzeithoch.

Was bietet Pepeto Tradern, die zwischen Solana und Ethereum wechseln?

Die Bridge von Pepeto verschiebt Token in unter 60 Sekunden ohne Brückengebühr, PepetoSwap verlangt keine Handelsgebühr. Der Presale-Preis steigt nur stufenweise und folgt nicht dem Marktkurs.