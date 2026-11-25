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Am Montag sah es kurz nach einer Wende aus, als Bitcoin nach Jensen Huangs Rückkehr an die Nvidia-Spitze über 64.000 Dollar kletterte. Einen Tag später kostet BTC nur noch 59.497 Dollar. Die US-Spot-ETFs haben im November so viel Geld verloren wie in keinem Monat seit ihrem Start. Die Bitcoin News dieser Woche zeigen einen Markt, in dem kurze Rallys sofort verkauft werden. Sie erklären auch, warum manche Käufer längst auf Werkzeuge schauen, die unabhängig vom Kurs schon arbeiten.

Bitcoin News: Fünf Abflusstage in Folge und ein Rekordmonat für die Spot-ETFs

Der Anstieg über 64.000 Dollar hielt nicht einmal einen vollen Handelstag. Die Kursdaten von CoinGecko zeigten am Dienstag kurz nach 17 Uhr UTC einen Preis von 59.497 Dollar, ein Minus von 3,7 Prozent binnen 24 Stunden. Bei 20,12 Millionen BTC im Umlauf ergibt das einen Börsenwert von 1,197 Billionen Dollar. Vom Rekordhoch bei 126.080 Dollar trennen Bitcoin damit knapp 53 Prozent. Dass eine klar positive Nachricht aus dem Technologiesektor nicht trug, spricht für Verkäufer, die jede Stärke zum Abbau ihrer Bestände nutzen.

Die US-Spot-Bitcoin-ETFs verloren am Montag netto 569,7 Millionen Dollar, der fünfte Abflusstag in Folge, wie die Flussdaten von Farside Investors belegen. Allein BlackRocks IBIT verzeichnete Rückgaben von 509,3 Millionen Dollar. Im November summieren sich die Abflüsse damit auf 4,71 Milliarden Dollar und übertreffen den bisherigen Monatsrekord von 4,51 Milliarden Dollar aus dem Juni. Die Fonds sind damit nicht mehr der stetige Nachfrager früherer Quartale, sondern aktuell die größte Quelle für neues Angebot. An den Terminmärkten wurden binnen 24 Stunden Positionen über mehr als 800 Millionen Dollar liquidiert, wie die Übersicht von CoinGlass zeigt.

Auf der Käuferseite steht weiterhin Strategy, das Unternehmen von Michael Saylor, das nach seiner jüngsten SEC-Meldung 850.849 BTC hält. Dessen durchschnittlicher Einstandspreis liegt bei 75.452 Dollar, der aktuelle Kurs also gut 21 Prozent darunter. On-Chain-Daten zeigen zugleich, dass sich nur noch 47,3 Prozent des umlaufenden Angebots im Gewinn befinden. Mehr als die Hälfte aller Halter sitzt somit auf Buchverlusten, was jede Erholung zur Gelegenheit macht, wenigstens zum Einstand auszusteigen.

Für Privatanleger kommt ein zweites Problem hinzu, nämlich die schiere Größe des Marktführers. Bei rund 1,2 Billionen Dollar Börsenwert würde aus 1.000 Dollar selbst bei einer Rückkehr zum Rekordhoch nur gut das Doppelte. Dafür müssten weit über eine Billion Dollar neu in den Markt fließen. Wer in solchen Phasen Rendite sucht, achtet deshalb stärker auf die Kosten, die bei jedem eigenen Trade anfallen. Wie viel eines Gewinns bleibt eigentlich übrig, wenn jeder Tausch auf einer dezentralen Börse 0,3 Prozent kostet?

Pepeto: Eine Börse, die beim Tausch keine Gebühr verlangt

Bei Pepeto bleibt die gesamte Summe beim Händler, denn PepetoSwap ist bereits live und berechnet 0,00 Prozent Handelsgebühren. Wer auf Uniswap oder PancakeSwap 10.000 Dollar tauscht, zahlt dort in der Regel 30 Dollar pro Vorgang. Über Hunderte Trades summiert sich das zu einem spürbaren Teil des eingesetzten Kapitals, gerade bei kleinen Konten.

Das Projekt ist ein Meme-Coin mit KI-Werkzeugen auf Ethereum und verkauft seine Token in einem öffentlichen Presale, bevor eine Börse sie listet. Während Bitcoin den größten Teil des Novembers fiel, wuchs die eingesammelte Summe weiter. Am 24. November 2026 stand der Zähler der Presale-Seite bei 11,31 Millionen Dollar. Zuflüsse ausgerechnet in einem Monat mit Rekordabflüssen bei den ETFs deuten auf Käufer hin, die bewusst gegen die Stimmung handeln.

Eine Stufe kostet derzeit 0,0000001909 Dollar pro Token, für 1.000 Dollar erhält ein Käufer also etwa 5,24 Milliarden Einheiten. Eine Privatrunde oder VIP-Stufe gibt es nicht, sodass ein Käufer mit 100 Dollar dieselben Konditionen erhält wie der größte Teilnehmer.

Gegründet wurde das Projekt von einem Mitbegründer des Pepe-Coins, für die Börse ist ein ehemaliger Binance-Spezialist zuständig, so die Angaben des Teams. An einem einzelnen Tag liefen laut Projektangaben 50 Millionen Dollar Volumen über PepetoSwap. Den Code hat SolidProof vor der Eröffnung des Presales geprüft, das Gutachten ist auf der Website verlinkt.

Der Unterschied zu Bitcoin liegt im Mechanismus der Preisbildung. Bei BTC bestimmen derzeit die täglichen ETF-Ströme den Kurs, im Presale steigt der Preis dagegen planmäßig von Stufe zu Stufe. Käufer in einem roten Markt zahlen dadurch weniger als alle, die erst später hinzukommen. Einen Termin für das Börsenlisting hat das Team bislang nicht veröffentlicht.

Fazit zu den Bitcoin News der Woche

Die Bitcoin News dieser Woche zeigen einen Markt, der an einem Tag über 64.000 Dollar springt und den Gewinn tags darauf wieder abgibt. Solange die ETFs täglich Hunderte Millionen abziehen, dürfte sich daran wenig ändern. Bei 1,2 Billionen Dollar Börsenwert bleibt der Hebel für kleine Beträge selbst im besten Fall begrenzt. Pepeto setzt dagegen auf Werkzeuge, die bereits laufen. Dazu zählen eine Börse ohne Handelsgebühr, ein KI-Scanner für Smart Contracts und ein Presale, dessen Preis sich mit jeder Phase erhöht.

Mehr über den Presale auf der offiziellen Pepeto-Website erfahren

Häufig gestellte Fragen

Was sind die wichtigsten Bitcoin News nach dem Rückfall unter 60.000 Dollar?

Bitcoin gab den Sprung über 64.000 Dollar binnen eines Tages wieder ab und notiert bei rund 59.500 Dollar. Die Spot-ETFs verloren im November bereits 4,71 Milliarden Dollar, so viel wie nie zuvor in einem Monat.

Welche Gebühren fallen bei PepetoSwap an?

Beim Tausch fallen keine Handelsgebühren an, denn PepetoSwap ist bereits aktiv und berechnet 0,00 Prozent pro Trade. Details zum laufenden Verkauf finden sich auf pepetocoin.com.