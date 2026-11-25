München (ots) -Die Löwen Frankfurt gehen mit 1:7 bei den Eisbären Berlin unter. Es ist bereits die achte Niederlage aus den letzten neun Spielen. "Berlin ist um Klassen besser aufgetreten als wir. Sie sind nicht umsonst öfter Meister geworden die letzten Jahre. Bei uns hapert es. Defensiv kann man so nicht auftreten", hadert Daniel Pfaffengut, richtet aber sofort den Blick auf die nächste Aufgabe: "Was uns auszeichnet ist, dass wir nie aufgeben, egal wie hoch der Rückstand ist, und vielleicht ist es genau der richtige Zeitpunkt das Derby zu haben, um den Turnaround zu schaffen." Am Donnerstag empfangen die Löwen Frankfurt die Adler Mannheim (ab 19.15 Uhr live)."Das war gute Werbung fürs Eishockey", schwärmt Mannheims Co-Trainer Marcel Goc über das Duell mit den Straubing Tigers. Straubing sichert sich im Penaltyschießen den Extrapunkt, nachdem die Partie zuvor nach 65 Minuten mit 1:1 endete. "Es war auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung", findet Straubings Stefan Loibl nach zuletzt vier Niederlagen aus den vergangenen fünf Partien.Max Calce fehlte im Lineup der Adler Mannheim. Wie der Verein am Abend mitteilte, wird der Youngster die Adler Mannheim mit sofortiger Wirkung verlassen und sich den Brantford Bulldogs aus der kanadischen Ontario Hockey League anschließen. Bereits im Sommer wurde der 17-Jährige von den Bulldogs im CHL Import Draft in der ersten Runde an Position 57 ausgewählt. Nun möchte der Angreifer mit dem Wechsel nach Nordamerika einen Traum wahrwerden lassen. "So gerne wir Max weiterhin in unseren Reihen gehabt hätten, respektieren und begrüßen wir seinen Ehrgeiz. Wir sind der Überzeugung, dass junge Spieler darin bestärkt werden sollten, ihre Träume zu verfolgen", betont Adler-Coach Dallas Eakins. Bei aller Vorfreude auf die bevorstehende Herausforderung fällt Calce der Abschied aus seiner Heimatstadt alles andere als leicht. "Ich möchte mich aufrichtig bei den Adlern für alles bedanken, was sie für mich getan haben. Die Möglichkeit, regelmäßig für die Profimannschaft aufzulaufen, werde ich immer in besonderer Erinnerung behalten. Das Vertrauen, die Unterstützung und die Erfahrungen, die ich durch meine Trainer, Mitspieler und alle innerhalb der Organisation sammeln durfte, haben einen großen Anteil an meiner Entwicklung - sowohl als Spieler als auch als Mensch."Befreiungsschlag für Kölner Haie! Durch einen 4:3-Sieg nach Overtime gegen Nürnberg beendet Köln die Negativserie von vier Niederlagen in Folge. "Wir haben diesen Sieg gebraucht. Vielleicht war das letzte Drittel nicht so schön, aber jetzt haben wir ein gutes Gefühl", erklärt Kölns Frederik Storm. Nürnberg zeigte nach dem 1:3-Rückstand Moral und entführt immerhin einen Zähler.Ingolstadt hat wieder Grund zum Jubeln. Gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven sichert Riley Sheen den 4:3-Sieg nach Overtime. "Ein großer Sieg. Die zwei Punkte sind sehr wichtig für unsere Gruppe, um wieder Selbstvertrauen zu tanken", erklärt der Siegtorschütze. Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge mit 18 Gegentoren gelingt wieder ein Erfolgserlebnis.Große Jimmy-Lambert-Show in Augsburg! Mit einem lupenreinen Hattrick ebnet er den Weg zum 5:1-heimsieg des AEV gegen die Krefeld Pinguine. "Unsere Special Teams waren phänomenal und dann haben wir unsere Chancen genutzt. So gewinnt man Spiele", erklärt der Dreifachtorschütze. Auf Krefelder Seite zieht Oliver Mebus ein schonungsloses Fazit: "Nach den zwei guten Spielen am vergangenen Wochenende war das heute leider ein deutlicher Rückschritt. Ich glaube nicht, dass Augsburg so viel besser ist als wir, aber wir haben es nicht gut gemacht. Wir waren nicht da. Wir haben zu viele entscheidende Fehler gemacht. Das war nicht gut genug."Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen zum 19. Spieltag der PENNY DEL. Bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Am Mittwoch geht es weiter in der PENNY DEL - ab 19.15 Uhr live mit den Partien EHC Red Bull München gegen Grizzlys Wolfsburg und Schwenninger Wild Wings gegen Iserlohn Roosters.Straubing Tigers - Adler Mannheim 2:1 SO | "Gute Werbung für das Eishockey!" Straubing entscheidet Krimi für sichLink zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=Qk42djdJVGhMZkhFUDNXWmFrekd5cHJlc0JRam5QMzVrbC9LVHgxVFREND0=Max Calce fehlt im Lineup der Adler Mannheim. Frischen Meldungen nach wechselt der Youngster zu den Brantford Bulldogs in die OHL. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=cE95ellLYk1hcnlmaC9UNnVIakV0Vmk1K0hOYmcvbUNvOVZiSzBzcmx1ST0=Joseph Duszak sorgt im Penalty-Shootout für die Entscheidung zu Gunsten der Straubing Tigers. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=V1hVU0MvNzF4UnBDTFduV2dWRnh6dGtvbnFKalJDVjRpTVlIS05OVU8zND0=Stefan Loibl, Straubing Tigers: "Sehr strukturiertes Spiel von beiden, zudem zwei sehr gute Torhüter. Am Ende haben wir das glücklichere Ende im Penalty-Schießen. Es war auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bWsyRnBmSjB0bjd2a0QvQ2ljNS9zcytweXJtQnprZVRrcFdLREFieU4rbz0=Marcel Goc, Co-Trainer Adler Mannheim: "Es ging gut hin und her, das war gute Werbung fürs Eishockey." Über Max Calce: "Mein Stand ist, dass da später oder morgen mehr dazu bekannt gemacht wird." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=OHEyVUdmUXVOT0g5U2dhd0hwZEMvVDRLd1pERmtzOENPdWpUMmZvMzMrQT0=Kölner Haie - Nürnberg Ice Tigers 4:3 OT | Last-Minute-Sieg gibt Köln das "gute Gefühl" zurückLink zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=L1l2a0pTSklmY2lISEF4NS9XYmhJOEFvVWFYUjZFNjQ5M3BjUWlSOEI0UT0=9 Sekunden vor Ende der Overtime trifft Robin Press zum 4:3 für die Kölner Haie und macht damit den Extrapunkt klar. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=U0tkY2t4ZGpoZU4zdm5FVEdrMHBkZVlTaHlBMGlxWWRhMGRJNGQydVhVUT0=Frederik Storm, Kölner Haie: "Wir haben diesen Sieg gebraucht. Vielleicht war das letzte Drittel nicht so schön, aber jetzt haben wir ein gutes Gefühl. Wir müssen immer positiv denken und weitermachen. Wir brauchen Punkte und ein gutes Gefühl und dann geht das vielleicht einfacher." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=NVFQdHlOUDQyZjZpMHl1VVVDSTNLd2VIa0diM1NPSXdXYXl3TTRneklMOD0=Samuel Dove-McFalls, Nürnberg Ice Tigers: "Wir sind stark zurückgekommen und haben uns den Punkt verdient. Der kann am Ende der Saison wichtig für uns sein." Über die Zielsetzung der Ice Tigers: "Es wäre doof, wenn unser Ziel nicht die direkte Qualifikation für die Playoffs wäre. Das heißt Top-6 und im besten Fall, wenn wir den Heimvorteil haben können, wäre das super." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=MnlMcGRDNE9TcFBXR3JkYXUwbVNYL0xXMXE5bGZobFdmekRQd2JmK2Q0OD0=Eisbären Berlin - Löwen Frankfurt 7:1 | Klassenunterschied! Frankfurt geht beim Meister unter und hofft auf den Turnaround im DerbyLink zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=emwveTJ5TlI4aFl3MjhTSzhWcXJ2UW1lMC9ERFhZZlk4Y2xtNmRrS3hHOD0=Doppelschlag innerhalb von 9 Sekunden für die Eisbären Berlin. Frederik Tiffels zaubert mit einer Hackenvorlage auf Ty Ronning zum 3:1. Leonhard Pföderl erhöht auf dann auf 4:1. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=YW1FWWlQd3R2VUFya0daZmJSRHZCMnQ2OU1HendaUU54azFuSjBySjVIVT0=Frederik Tiffels, Eisbären Berlin, in der drittelpause zu seinem Hacken-Assist: "Den kann ich ganz gut. Ich habe den tatsächlich schon ein paar Mal gemacht in meiner Karriere. Ty Ronning steht überragend da." Über seine fußballerischen Qualitäten: "Meine Freunde würden sagen, dass ich ziemlich mies bin." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bkpjWXovbWZaakZJZXd1NFI2UFo0T1JPeCs4dWlvL0FzT0c0Ny8xZlZjUT0=Gabriel Fontaine, Eisbären Berlin: "Jede Reihe war heute beteiligt, zudem hat das Powerplay gut funktioniert. Wir haben noch einiges, dass es zu verbessern gilt, aber wir finden die Wege die Spiele zu gewinnen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Z21lS3Aya0NqN09oWkJJVURYOXNDUlJac2hGUHpYY2NyVlQ0bEFWemZpdz0=Daniel Pfaffengut, Löwen Frankfurt: "Berlin ist um Klassen besser aufgetreten als wir. Sie sind nicht umsonst öfter Meister geworden die letzten Jahre. Bei uns hapert es. Wir haben schon gar kein Glück, wo wir es brauchen könnten bei den ganzen Pfostenschüssen. Defensiv kann man so nicht auftreten. Was uns auszeichnet ist, dass wir nie aufgeben, egal wie hoch der Rückstand ist, und vielleicht ist es genau der richtige Zeitpunkt das Derby zu haben, um den Turnaround zu schaffen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=OEMrWWxZWmszUWx3a0dqQUFXdVkyaDROSFpVZGNSVUw0cUVlNWFXelgwTT0=ERC Ingolstadt - Fischtown Pinguins Bremerhaven 4:3 OT| "Großer Sieg!" Sheen lässt Ingolstadt in der Overtime jubelnLink zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=dkwxNWpZYWExV203OGRvb1hZSDV2RmlqR0dYb21GV1A1TmZRdjZVUU9XQT0=Riley Sheen lässt Ingolstadt in der Overtime jubeln und sorgt für den Extrapunkt. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=aXBkeXhvVTB4eURBM2pITEdVdTZjczlvNVgzMzE2R2RuT1plZzlZVjVXND0=Riley Sheen, ERC Ingolstadt: "Ein großer Sieg. Wir dachten wir haben die drei Punkte, aber dann bekommst du noch ganz spät das dritte Gegentor. Die zwei Punkte sind sehr wichtig für unsere Gruppe, um wieder Selbstvertrauen zu tanken." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ZEhkeEN4MHk3OGtQQTlmTEJ0dlJsMTRHVWVsVVdIeHVudEN6ckJrQTBhVT0=Augsburger Panther - Krefeld Pinguine 5:1 | Lupenreiner Hattrick! Lambert-Show setzt Augsburgs Siegesserie fortLink zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=cjIxZ3lmUGdNYmN2Rng2OXpFbUQxRFhHdXRwMDdUbFlPSEhYMDQ5N1FDQT0="Es ist der Abend des Jimmy Lambert." Der Augsburger erzielt einen lupenreinen Hattrick. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=V201QUhQbzRDalZiQUhpSWNhbFNJYUhUMjVvWFV6MG9Pa1BycjhnSUFnRT0=Jimmy Lambert, 3 Tore für Augsburger Panther: "Unsere Special Teams waren phänomenal und dann haben wir unsere Chancen genutzt. So gewinnt man Spiele. Das gibt uns jede Menge Selbstbewusstsein." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Z0NGdDAwU1ZYcFd1Yk9Fd2hCbTlZdlBPbFRnenY2TFdYRG9xc25teDRMaz0=Oliver Mebus, Krefeld Pinguine: "Nach den zwei guten Spielen am vergangenen Wochenende war das heute leider ein deutlicher Rückschritt. Ich glaube nicht, dass Augsburg so viel besser ist als wir, aber wir haben es nicht gut gemacht. Wir waren nicht da. Wir haben zu viele entscheidende Fehler gemacht. Das war nicht gut genug." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=amxLaWFoVXFXUFFmbEwvMWNDY1RVMGc0Z2xXNHcrR1ZPM0hsZUdmaXhMMD0=Aktuelle Aktion: MagentaSport sechs Monate frei, große Sportmomente inklusive - MagentaSport bringt über 600 Live-Stunden zur AdventszeitDie Bescherung beginnt bei MagentaSport schon im November: noch bis 21. Dezember 2026 erhalten Neukunden die ersten sechs Monate im Jahresabo kostenlos - ein Jahr MagentaSport zum halben Preis. Das beste MagentaSport-Angebot des Jahres bringt Top-Livesport in die Adventszeit, über die Weihnachtsfeiertage und ins Sportjahr 2027.Allein bis Weihnachten warten über 600 Live-Stunden: mit der 3. Liga, der Frauen-Bundesliga, der DEL und den wichtigsten europäischen Basketball-Wettbewerben. Dazu kommt die Basketball-WM-Qualifikation mit Deutschland als amtierendem Welt- und Europameister. Specials und aufwendige Dokumentationen ergänzen das Programm: Am 21. November zeigt MagentaSport den derzeit nur im Kino laufenden Film "Durch Liebe zum Titel" über die deutschen Hockey-Weltmeister - mit emotionalen Momenten und einzigartigen Einblicken in ihren Weg zum Erfolg.WM-Auslosung, Spitzensport und besondere Einblicke über die FeiertageAuch das aktuell erfolgreichste deutsche Nationalteam ist gefordert: Die Hockey-Männer treten als zweifacher Weltmeister und Europameister in der Weltliga an. Die Auslosung der Frauen-WM 2027 am 11. Dezember eröffnet den Countdown für die Titelmission der DFB-Frauen in Brasilien.Das Beste der führenden deutschen Nationalteams gibt es nur bei MagentaSport - mit dem umfangreichsten Live-Angebot über die Weihnachtsfeiertage. 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SpieltagMittwoch, 25.11.2026Ab 19.15 Uhr: EHC Red Bull München - Grizzlys Wolfsburg, Schwenninger Wild Wings - Iserlohn Roosters20.SpieltagDonnerstag, 26.11.2026Ab 19.15 Uhr: Löwen Frankfurt - Adler MannheimFreitag, 27.11.2026Ab 19.00 Uhr in der Konferenz und ab 19.15 Uhr im Einzelspiel: Fischtown Pinguins Bremerhaven - Schwenninger Wild Wings, Kölner Haie - Straubing Tigers, Augsburger Panther - Eisbären Berlin, Iserlohn Roosters - EHC Red Bull München, Grizzlys Wolfsburg - Nürnberg Ice Tigers, ERC Ingolstadt - Krefeld PinguinePressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6397299