München (ots) -Same old, same old aus Sicht des FC Bayern. Nach dem Zwischenhoch mit dem 100:81 gegen Baskonia, dem ersten Heimsieg der EuroLeague-Saison und der starken Performance bei der 114:117-Niederlage bei Zalgiris setzt es im Duell mit Maccabi Tel Aviv eine 79:87-Niederlage. Damit stehen die Münchner bei einer 4:10-Bilanz nach 14 Spielen. Andreas Obst erklärt bedient: "50 Punkte in der 1. Halbzeit sind viel zu viel. Wir waren zu passiv. Wir hätten immer einen Schritt weiter oben sein müssen, aggressiver sein müssen. Wir hätten es Maccabi nicht so einfach machen sollen in den Aktionen." Für die Münchner wiederholt sich das Muster der vergangenen Wochen. Im 4. Viertel führte der FC Bayern zwischenzeitlich mit 6 Punkten. Am Ende reicht es trotzdem nicht zum Sieg. Obst beklagt: "Alles ist eine Sekunde zu spät, so zaghaft. Wir müssen ein bisschen die Schippe drauflegen, diktieren und vorgeben, lieber agieren statt zu reagieren. Das ist das Ding und das fehlt uns in der Defensive, vor allem aber in der Offensive. Da gibt es bessere und schlechtere Tage. Wir haben das Spiel [gegen Baskonia], als wir 100 Punkte scoren. Aber das ist schwer, wenn du trotzdem 100 Punkte kassierst und dann jedes Spiel so gewinnen musst." Nach der Länderspielpause geht es gegen Paris und nach Mailand, bevor mit Real Madrid (A) und den beiden griechischen Giganten Panathinaikos (H) und Olympiakos (H) drei absolute Schwergewichte warten. MagentaSport-Experte Alex Vogel betont: "Du bist in jedem Spiel jetzt quasi Außenseiter, so wie du dich größtenteils präsentiert hast.", glaubt aber weiter an den Durchbruch unter Anton Gavel: "Die Mannschaft wird schon noch besser Basketball spielen. Ich glaube da an Anton Gavel."Besser läuft es für Bundestrainer Álex Mumbrú, der mit Virtus Bologna einen 108:84-Sieg bei Roter Stern Belgrad einfahren konnte. David Krämer blieb mit 2 Punkten unauffällig. Einen Krimi mit Happy End gab es für Isaac Bonga und Panathinaikos, in Form eines Buzzer Beaters von Nigel Hayes-Davis zum 86:83-Sieg in Valencia.Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen vom 14. Spieltag der EuroLeague, unter anderem mit dem Heimspiel des FC Bayern gegen Maccabi Tel Aviv um Welt- und Europameister Daniel Theis. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Weiter geht es mit Basketball bei MagentaSport am Mittwoch. Ab 20.30 Uhr geht es für Zalgiris Kaunas zu Real Madrid. Die Partie gibt es live und kostenlos bei MagentaSport und MagentaTV. Zudem steht für die DBB-Männer ab Freitag die WM-Qualifikation an. Ab 18.15 Uhr tritt das Team von Álex Mumbrú auswärts in Riga an, dem Ort des EM-Titelgewinns vergangenes Jahr - live bei MagentaSport und MagentaTV.EuroLeague | 14. Spieltag: FC Bayern München - Maccabi Tel Aviv 79:87 | Bayern zurück im tristen Alltag: "Wir waren zu passiv"Link zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=L3JuMXhQYmVZQkhJUzNmUWFvQjBrZGU0bll3QXRTQVFvU0RsRk1GZ3JQND0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo1eQuDWCOzXcxpyt/vlg69Li63QtR)12 Punkte und ein Assist, aber zu wenig für den Sieg: Ein ernüchternder Abend für Andreas Obst und den FC Bayern. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=ZllXQURjUExmZDk3TzZ2cm84cjJhVk12OG0rTXdxMkxEUlRHcFZ4YnhoUT0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo1kTcSLI0th8XRrP/C3wMzZT4ZfEe)Bitter aus Bayern-Sicht! Gegen Zalgiris drehte mit Carsen Edwards (32 Punkte) bereits einer der Ex-Münchner auf. Und heute liefert mit Yam Madar der nächste eine Statement-Performance: 13 Punkte, ein Rebound, ein Assist. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=KytPdERLVUtpcVNkSEZsWEJFdEJNcWc5OGlQcjFpSzdlQXZhemFmNll0dz0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo1qWKhANcnqe73jv/R3rdVWxttS3I)Artistisch! Duane Washington mit den Punkten im 4. Viertel! Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=Uzd2QmhCd210ckk4UHBOb2tZa0lVNkNRZUhOL0Y2NmE1MUM5YXNMSERwMD0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo1wZ2vzTEi09gfcR/btIxpMiGaPDZ)Andreas Obst, 12 Punkte, ein Assist gegen Maccabi Tel Aviv: "Das war ein bisschen Energiethema, ein bisschen diesen einen Extraschritt machen. 50 Punkte in der 1. Halbzeit sind viel zu viel. Wir waren zu passiv. Wir hätten immer einen Schritt weiter oben sein müssen, aggressiver sein müssen. Wir hätten es Maccabi nicht so einfach machen sollen in den Aktionen. Wir sind sehr gut aus der Kabine gekommen, haben dann ein sehr gutes Viertel gespielt, hatten eine sehr gute Energie, den Ball gepresst, schwere Würfe von Maccabi erzwungen. Im 4. Viertel haben wir wieder ein bisschen den Faden verloren, haben auch in der Offensive den Faden verloren. Der Extraschritt, den wir diese Saison gehen müssen. Das war in der Defensive häufig das Problem, dass da jeder ein Schippchen an Energie drauflegen muss."...warum sich die Probleme der Münchner in dieser Saison wiederholen: "Der Prozess von uns, zueinanderzufinden, zieht sich ein bisschen. Dass wir auf einer Pace stehen, Offensive und Defensive. Das ist nicht immer der Fall. Manchmal wissen wir nicht, was wir machen. Alles ist eine Sekunde zu spät, so zaghaft. Wir müssen ein bisschen die Schippe drauflegen, diktieren und vorgeben, lieber agieren statt zu reagieren. Das ist das Ding und das fehlt uns in der Defensive, vor allem aber in der Offensive. Da gibt es bessere und schlechtere Tage. Wir haben das Spiel [gegen Baskonia], als wir 100 Punkte scoren. Aber das ist schwer, wenn du trotzdem 100 Punkte kassierst und dann jedes Spiel so gewinnen musst. Du gewinnst 1-2 Spiele. Aber um in der EuroLeague oben mitzuspielen, musst du Teams vielleicht mal bei 80 Punkten halten."...was fehlt, damit die Mannschaft zueinanderfindet: "Das müssen wir herausfinden. Wir müssen ehrlich sein, wir müssen miteinander reden. Wir müssen kommunizieren. Da müssen wir tagtäglich offen und ehrlich miteinander sein, was fehlt und was wir von jedem Einzelnen in diesem Team brauchen. Das müssen wir intern klären. Klar, wir haben einen engen Plan, wir haben nicht viel Training. Aber wir müssen die Spiele und diese kurzen Trainings nutzen, um da ein bisschen klarer zu werden."...ob es ein guter Zeitpunkt für ihn ist, um in der Nationalmannschaft den Kopf freizubekommen: "Das ist eine andere Art und Weise, den Kopf freizukriegen. Klar, werden 1-2 Tage frei vielleicht auch mal ganz guttun. Aber ich freue mich trotzdem, dabei zu sein. Ich habe den Sommer leider verpasst. Deswegen freue ich mich jetzt einfach, dabei zu sein, auf die Jungs, auf den Coaching Staff. Das macht immer Spaß. So ein kurzer Tapetenwechsel tut immer ganz gut. Jeder wird da ein bisschen andere Reize mitnehmen können. Manche haben frei, manche gehen zur Nationalmannschaft und ich gehe davon aus und hoffe, dass wir mit gutem Kopf zurückkommen, um am Ende des Jahres gut zu spielen."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=V2FUMDlydEluRldRN1JmMXg5aXhReTkyVlBLTGYxWUorL1RwTVVWS2Nzaz0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo22blAoYqc9fGHUx/igOjV5XjsyO1)Anton Gavel, Trainer FC Bayern: "Im letzten Viertel haben wir ihnen 7 Offensivrebounds gegeben. Wir hatten 5 Turnover. Wir haben das letzte Viertel mit 10 Punkten verloren. Wir haben uns im 3. Viertel in eine gute Position gebracht, das zu ziehen. Und dann haben wir es einfach weggeworfen."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=U21yOWJyMUpWbHRqcGtZOWc0RHJ0TVZHdDFGaHFqYkhmMnlhSnU3aGhpQT0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo28eTPdeSWJAptNT/_GPWUVYUgSTc)Alex Vogel, MagentaSport-Experte, warum es beim FC Bayern so lange dauert, bis das System Gavel greift und ob es noch greift: "Ja, ich glaube schon. Es kann klicken. Diese Mannschaft kann keine gute Verteidigungsmannschaft sein - zumindest in dieser Konstellation, in der sie jetzt da sind. Da sind für mich zu viele Spieler auf den Guard Positionen und sie auch auf der 5 ihre Stärken anderweitig haben. Die Mannschaft kann eine sehr, sehr gute Offensivmannschaft sein. Das haben wir gesehen. Die Mannschaft kann sich defensiv steigern, zu einer okayen Defensivmannschaft. Dann werden sie, wenn sie dieses Level halten können, sicherlich um die 50 Prozent der Spiele gewinnen. Problem ist, das wird verdammt schwierig, trotzdem noch irgendwie bei den Play-ins mitzumischen. Jetzt zuhause gegen Paris bist du klarer Außenseiter. Paris ist in einer ganz anderen Form, siebenmal in Folge gewonnen, heute auswärts wieder ohne Probleme [88:76 bei Besiktas, Anm. d. Red.]. Mailand ist nach dem Trainerwechsel zur Halbzeit deutlich vorne gewesen. Davor haben sie Heimsiege gefeiert. Mit Luca Banchi sind sie jetzt eine ganz, ganz andere Mannschaft. Dann kommt Real, Olympiakos und Panathinaikos. Du bist in jedem Spiel jetzt quasi Außenseiter, so wie du dich größtenteils präsentiert hast. Und dann ist der Rückstand schon zu groß. Aber die Mannschaft wird schon noch besser Basketball spielen. Ich glaube da an Anton Gavel."Link zur Aussage: clipro.tv/player?publishJobID=dUVtVkN2Smltc1l4YzJociswZTltamQzRStDbk81dXRHL2JZdDlBV1k5Zz0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo2EhBeSk4QSgPVFz/LqaZ8c3oIzZd)Alex Vogel, MagentaSport-Experte: "Die Hoffnung ist, dass 'Tono' Gavel sowohl in Ulm, als sie 1:5 gestartet sind, als auch in Bamberg, als er ein ganzes Jahr gebraucht hat. Natürlich aus ganz unterschiedlichen Gründen und ganz unterschiedlich lange, mit ganz unterschiedlichen Zielsetzungen. Aber das ist schon jemand, bei dem es vielleicht manchmal ein bisschen dauert, dass Dinge greifen. Aber dann explodiert es irgendwann. Problem ist, dass die EuroLeague-Saison vermutlich zu Weihnachten so gut wie weg sein könnte. Und dann gibt es nicht mehr viel zu machen, zumindest tabellarisch Richtung Play-ins."Link zur Aussage: clipro.tv/player?publishJobID=N2l1b3N4eWtWYnlnVkVwWitvTWNlVkpiVXBxTzg3eE5jZmVFSDh5V1JVWT0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo2KjttHpgKcBz78V/8vUbb2NttWan)Alex Vogel, MagentaSport-Experte, vor dem Spiel über die Partie gegen Maccabi Tel Aviv: "Es braucht heute ganz zwingend den Sieg. Bayern hat jetzt eine Reihe an Spielen, die sie gewinnen 'müssen'. Die Formkurve zeigt zuletzt nach oben. Mit Maccabi kommt ein dankbarer Gegner. Wobei die nicht so schlecht sind, wie es die Tabelle vielleicht vermuten lässt."...über die nächsten Gegner des FC Bayern: "Das wird nicht einfach. Maccabi ist besser als der Tabellenstand. Paris hat 6 Spiele in Folge gewonnen. Das ist die heißeste Mannschaft in der EuroLeague. Die marschieren gerade sehr, sehr ordentlich. Bei Mailand ist mit Luca Banchi ein neuer Trainer, der für [Giuseppe] 'Peppe' Poeta übernommen hat. Seitdem haben sie auch schon tolle Heimsiege gefeiert und zeigen sich klar formverbessert. Es wird brutal schwer. Aber die Bayern haben sich durch die schwache Anfangsphase in diese Situation gebracht, dass du jetzt extrem unter Druck bist, gerade durch die Spiele, die du zuhause abgegeben hast."Link zur Aussage: clipro.tv/player?publishJobID=cnZPRlZMdFdKUFN2S3FBQkdnUm9Ra3hSbWhhVDY0T1lnNGVVUS80eXd1bz0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo2Qmc86vIElhYj11/7cKNE94uERGJ)Alex Vogel, MagentaSport-Experte, vor dem Spiel über Daniel Theis: "Es wird so ein bisschen überliefert, dass er der teuerste Spieler ist, dass er bei Maccabi am meisten Geld verdient. Dem wird er noch nicht so ganz gerecht. Das wissen wir nicht. Aber darüber wird zumindest so ein bisschen in den Medien gesprochen. 8,3 Punkte sind nicht viel, [3,2] Rebounds sind nicht viel. Sein Einfluss aufs Spiel ist aber sehr, sehr positiv. Mit Daniel Theis auf dem Feld sehen sie extrem gut aus. Trotzdem war er zwischenzeitlich sogar komplett raus aus der Rotation, hat teilweise gar nicht mehr gespielt. In der 2. Halbzeit wurde er von Oded Kattash, dem Trainer, gebenched, der zwischenzeitlich auch ziemlich in der Kritik stand. Man darf bei Maccabi auch nie vergessen: Sie tragen ihre Heimspiele nicht zuhause aus, wo sie eine Macht waren. Letztes Jahr haben sie sechs Heimspiele in Israel gespielt, 6:0. Sie waren immer, immer heimstark. Und das fällt komplett weg. Das spielt vielleicht auch so ein bisschen in den Record mit rein, weil sie im jetzigen Schnitt 300-400 Heimfans in Belgrad oder Zypern haben. Von daher ist Vorsicht geboten. Daniel Theis ist ein weiterer Spieler, der vielleicht ein bisschen extra motiviert ist. Das ist eine sehr, sehr interessante Partie für uns."Link zur Aussage: clipro.tv/player?publishJobID=cXJsODFOb2hMYzJtaWdWUFM0OGJwRk9UaGw3TDlrR1p4VjFUMEdVV004Zz0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo2WpKMw0u8vD8KtX/qWAu7zKfjA_c)Alex Vogel, MagentaSport-Experte, über die Situation von Maodo Lô bei Zalgiris Kaunas, der zuletzt in der EuroLeague aus der Rotation gefallen ist: "Schwierig. Letztes Jahr gab es mit Sylvain Francisco, Nigel Williams-Goss und ihm noch die drei, die zusammen richtig gut funktioniert haben, als Maodo Lô wirklich eine tolle Saison hatte. Jetzt hat Kaunas nicht mehr Sylvain Francisco, dafür aber Carsen Edwards, dafür Saben Lee, dafür Sterling Brown, der ehemalige Berliner, der jetzt mit dabei ist und auch ab und zu mal auf den Guard-Positionen agiert. Das ist eine tiefe Mannschaft auf den Guard-Positionen. Maodo Lô hat in seinen Sequenzen nicht so gut ausgesehen wie letztes Jahr. Mal schauen, wer weiß. Vielleicht kommt es zu einem Wechsel. Auch da gab es Gerüchte."...ob Maodo Lô ein Kandidat für ein Comeback beim FC Bayern sein könnte, vor allem nach dem Abgang von Kamar Baldwin: "Er kennt den Verein, das hilft schonmal sehr, sehr viel. Er hat hier lange Zeit gespielt. Er ist jemand, der noch immer eine große Qualität hat. Das hat er letztes Jahr in Kaunas gezeigt. Er hat vor einem halben Jahr noch Top-Basketball gespielt. Von daher würde das passen. Ob er jetzt genau in das Anforderungsprofil der Münchner passt, weiß ich nicht. Die Münchner spielen heute mit einem nominellen Point Guard, mit Rokas Jokubaitis. Baldwin haben sie abgegeben, [Justus] Hollatz ist nicht im Kader. Washington ist kein Point Guard, [Tobias] Jensen ist kein Point Guard, [Andreas] Obst ist kein Point Guard. Gefühlt fehlt da noch einer. Aber es ist auch so, wenn du wieder jemanden hinzutust, kann das wieder etwas verändern. Allerdings, wenn wir das in der 1. Halbzeit sehen, muss sich vielleicht auch etwas verändern."Link zur Aussage: clipro.tv/player?publishJobID=U1hyc1hCRGZ3YWlkeFJ0WU5VNmk1OEdqTDBWR2NIM1VUM2FNUExUdVBNMD0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/1f8JIKXwHGYqJHs0wtIfSNlmiJ/I_kqL5ki8ZPN)Daniel Theis, deutscher Welt- und Europameister bei Maccabi Tel Aviv, vor dem Spiel über die größten Baustellen von Maccabi: "Beide Teams sind nicht wirklich glücklich, wo sie in der Tabelle stehen. Wir haben viele Ups und Downs, weil wir Führungen besser ins Ziel bringen müssen, wenn wir sie haben. Das hatten wir letzte Woche [95:97 (OT) gegen Olympiakos Piräus und 74:80 gegen Dubai, Anm. d. Red.]. Wir spielen besser als Team. Aber das bringt uns nichts, wenn wir die Spiele trotzdem verlieren."...über sein Standing im Team: "Klar, die Teamkameraden kommen zu mir und fragen mich, was man besser machen kann, wie wir was vielleicht ändern können. Aber im Endeffekt ist das nicht mein Job. Dafür sind die Coaches da. Die haben ihre Ideen, die haben ihre Philosophien. Wir als Spieler müssen aufs Feld gehen und das umsetzen und vor allem 100 Prozent spielen und hart spielen."...wie wohl er sich in Tel Aviv fühlt: "Erstmal bin ich alleine. Die Familie ist in Boston. Die Kinder müssen zur Schule gehen. Aber wir reisen so viel. Ich bin gefühlt übers Wochenende in Tel Aviv. Und dann ist es schön. Ich kann mich nicht beklagen. Das Wetter ist super schön. Ich wohne 5 Minuten vom Strand. Das ist zumindest das Positive."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=dDl6ejRJRUlKeWR3ekF4WE5oTGlkcy9UMTR0NG9tMlVOSXZWdFF4NnhXVT0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/1f8JIKXwHGZFGUXDu3oWikoBoR/-hgLgdj1h0Ac)Roter Stern Belgrad - Virtus Bologna 84:108 | "Heute waren wir in unserem Rhythmus": Souveräner Sieg für Mumbrús Bologna, Krämer mit nur 2 PunktenLink zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=L0NWaStwOHRIUWNzajFTT2xObEJMejdBeGlsOC8vaXAxaENuZUpLaUZHOD0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/1f8JIKXwHGZeDhCQrEKNz7qauZ/cIhvpkYp729-)Álex Mumbrú, Trainer Bologna und Bundestrainer: "Wir spielen ein sehr gutes 2. Viertel. Zu Beginn des 3. Viertels haben wir in einigen Momenten eine sehr harte Defense gespielt. Auswärts zu spielen, ist schwer. Wenn wir keine Defense spielen, kommen sie ins Laufen. Heute haben waren wir in unserem Rhythmus. Wir haben noch viele Dinge zu verbessern. Wir sind noch nicht auf unserem Toplevel. Wenn wir keine Fehler machen, halten wir mit. Vor 4 Tagen in Valencia [87:92] hatten wir einige Fehler in den letzten Minuten. Heute haben wir über eine längere Zeit konstant gespielt. Genauso müssen wir weitermachen."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=WEFLeGlhc2lDSjR6K0ZyMUZtbDdVYUdsU1VrWDJYcFBzdjVBWm5BRVpBdz0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/1f8JIKXwHGa3AtrdoOqFFUt00h/YqtK8dXzFhKm)alencia Basket - Panathinaikos Athen 83:86 | Irres Finish in Valencia: Hayes-Davis mit dem Buzzer BeaterLink zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=Z3dvdGNlbG9vZ2t1Ty9kNEFLKzMrMVp4TEJuSUFtSTZ2eHllUWJINUFNQT0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/1f8JIKXwHGaS86WqlZM6VrvP6p/N9nMBkTTCmQz)Da ist es! Nigel Hayes-Davis bringt Panathinaikos mit dem Buzzer Beater zum Ausrasten! Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=d2RnaWVOdzJNaUp6aTZrRDk4cUlIS1AwMGs1Ky9haHhaVklvZFZqaVhVYz0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/1f8JIKXwHGar5JC3ijrxmExoCx/PjfP3Tf2ZWXa)In BasketballDeutschland, der Basketball-Podcast von MagentaSport, liefern die Hosts Per Günther, Benni Zander und Basti Ulrich jede Woche mittwochs alles, was die Fans zur EuroLeague wissen müssen - und natürlich auch zur BBL, zu den deutschen Nationalmannschaften der Männer und Frauen und ein bisschen NBA und WNBA dürfen auch nicht fehlen. Kurz gesagt: alles Wichtige sowie jede Menge Unwichtiges und Humorvolles rund um den laut Eigenwerbung "einzig wahren Hallensport". Verfügbar u.a. über Podigee (abteilungbasketball.podigee.io (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/1f8JIKXwHGbG2VrGfuNp2c0DJ5/h2l3F6Egi4Oc)), den MagentaSport YouTube-Kanal und Podcatcher wie Spotify oder Apple Podcasts.Basketball live bei MagentaSport und MagentaTV im ÜberblickWM-Qualifikation Männer | 9. SpieltagFreitag, 27.11.2026ab 18.15 Uhr: Lettland - DeutschlandWM-Qualifikation Männer | 10. SpieltagMontag, 30.11.2026ab 19.00 Uhr: Deutschland - PolenEuroLeague | 14. SpieltagMittwoch, 25.11.2026ab 16.45 Uhr: Dubai Basketball - Partizan Belgradab 20.00 Uhr: Olympiakos Piräus - Hapoel Tel Avivab 20.15 Uhr: Baskonia Vitoria-Gasteiz - Anadolu Efes Istanbulab 20.30 Uhr: Real Madrid - Zalgiris KaunasEuroLeague | 15. SpieltagDonnerstag, 03.12.2026ab 18.15 Uhr: Anadolu Efes - Valencia Basketab 18.30 Uhr: Fenerbahce Istanbul - Roter Stern Belgradab 18.45 Uhr: Hapoel Tel Aviv - Armani Olimpia Mailandab 19.30 Uhr: FC Bayern München - Paris Basketballab 20.30 Uhr: Real Madrid - FC Barcelonaab 20.45 Uhr: Virtus Bologna - Partizan BelgradFreitag, 04.12.2026ab 17.45 Uhr: Besiktas Istanbul - Panathinaikos Athenab 18.45 Uhr: Zalgiris Kaunas - Dubai Basketballab 20.00 Uhr: Olympiakos Piräus - ASVEL Villeurbanneab 20.15 Uhr: Baskonia Vitoria-Gasteiz - Maccabi Tel AvivEuroCup | 9. SpieltagDienstag, 08.12.2026ab 17.20 Uhr: Siaulai Basketball - Skyliners Frankfurtab 17.50 Uhr: Neptunas Klaipeda - NINERS ChemnitzMittwoch, 09.12.2026ab 17.50 Uhr: Riga Zelli - Rostock Seawolvesab 18.45 Uhr: ratiopharm Ulm - BAXI ManresaBasketball Champions League (BCL) | 5. SpieltagDienstag, 08.12.2026ab 18.50 Uhr: RASTA Vechta - Cholet Basketab 19.50 Uhr: Igokea Aleksandrovac - ALBA BerlinMittwoch, 09.12.2026ab 19.50 Uhr: Pallacanestro Varese - Baskets BambergPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6397300