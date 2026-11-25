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Warum kauft der größte Bitcoin-Halter der Welt weiter, obwohl jede neue Tranche ihn tiefer unter seinen eigenen Einstandspreis drückt? Der BTC Kurs liegt am Dienstagabend, dem 24. November 2026, bei rund 59.500 Dollar. Damit notiert Bitcoin gut 52 Prozent unter dem Rekordhoch von 126.198 Dollar, das im Oktober 2025 erreicht wurde. Allein am Montag zogen Anleger mehr als eine halbe Milliarde Dollar aus den US-Spot-ETFs ab. Der Fear-and-Greed-Index steht bei 8 Punkten. Wer eine belastbare Bitcoin Prognose sucht, muss deshalb zwei Käufergruppen auseinanderhalten, die gerade in entgegengesetzte Richtungen handeln.

Bitcoin Prognose: Was der November-Absturz in Zahlen hinterlässt

Ein Bitcoin kostet am Dienstagabend rund 59.500 Dollar, wie die Kursdaten von CoinMarketCap zeigen, was binnen 24 Stunden ein Minus von etwa vier Prozent bedeutet. Bei 20,11 Millionen umlaufenden Coins ergibt das einen Börsenwert von knapp 1,2 Billionen Dollar. Noch am Montag war BTC kurz über 64.500 Dollar gesprungen, nachdem Nvidia die Rückkehr von Jensen Huang an die Konzernspitze bekannt gegeben hatte. Der Aufschwung hielt keinen Handelstag, sodass die Zone zwischen 62.000 und 65.000 Dollar nun als Widerstand gilt und nicht mehr als Unterstützung.

Den Ausschlag gaben die Fondsströme. Die US-Spot-Bitcoin-ETFs verloren am 23. November netto rund 570 Millionen Dollar, davon 509 Millionen allein bei BlackRocks IBIT, wie die Flussdaten von SoSoValue belegen. Schon in der Vorwoche flossen knapp 1,8 Milliarden Dollar ab, die vierte Abflusswoche in Folge. Auf der Gegenseite steht Strategy. Das Unternehmen kaufte zwischen dem 16. und 22. November 457 BTC zu durchschnittlich 64.898 Dollar, wie aus der aktuellen 8-K-Meldung bei der SEC hervorgeht. Damit hält Strategy 851.305 Bitcoin zu einem mittleren Einstand von 75.446 Dollar und liegt beim aktuellen Kurs rund 21 Prozent im Minus.

Diese Gegenbewegung ist mehr als eine Randnotiz. Strategy trägt beim aktuellen Kurs bereits Milliarden an Buchverlust. Mit wöchentlichen Käufen von knapp 30 Millionen Dollar gleicht der Konzern nicht einmal die Abflüsse eines einzigen ETF-Tages aus. Nach dem Tief vom November 2022 bei etwa 15.500 Dollar hatte sich BTC innerhalb von zwölf Monaten mehr als verdoppelt. Damals kauften allerdings auch die Fonds mit. Heute fehlt dieser zweite Käufer, und kleinere Anleger, die über ETFs eingestiegen sind, sitzen auf demselben Verlust wie die großen Halter, nur ohne deren Kapitalpolster.

Erfahrene Marktteilnehmer schauen in solchen Phasen weniger auf die Schlagzeile als auf die Bedingungen, zu denen sie überhaupt einsteigen. Bei Bitcoin entscheidet die Größe des Kapitals darüber, wer zu welchem Preis wie viel bewegen kann. Bleibt also die Frage, wo ein Käufer mit 100 Dollar heute exakt denselben Preis erhält wie der größte Teilnehmer am Markt.

Ein Einstiegspreis ohne Privatrunde und ohne VIP-Stufe

Beim Vorverkauf von Pepeto gibt es weder eine Privatrunde noch eine bevorzugte Stufe für Großanleger. Ein Käufer mit 100 Dollar zahlt deshalb denselben Stufenpreis wie der größte Investor. Das Projekt ist ein Meme-Coin auf Ethereum, den nach Angaben des Teams ein Mitgründer des ursprünglichen Pepe gestartet hat. Wo frühere Meme-Coins allein vom Witz lebten, koppelt Pepeto den Token an eigene Handelswerkzeuge, weshalb er häufig auch als KI-Kryptowährung eingeordnet wird.

Das zentrale Werkzeug ist ein KI-Risikoscanner, der vor jedem Handel 42 Prüfungen an einem Smart Contract durchführt und eine Bewertung zwischen 0 und 100 vergibt. Er simuliert Kauf und Verkauf vorab in einer isolierten Testumgebung, damit eine Verkaufssperre auffällt, bevor echtes Geld fließt. Gerade in nervösen Märkten tauchen vermehrt Token auf, die Käufer hereinlassen und danach jeden Verkauf blockieren. Auf der offiziellen Website ist mit Stand 24. November ein Audit von SolidProof als PDF hinterlegt, das den Code vor Beginn des Vorverkaufs geprüft hat.

Der aktuelle Stufenpreis liegt bei 0,000000188 Dollar je Token, für 500 Dollar erhält ein Käufer also rund 2,66 Milliarden PEPETO. Auf alle 420 Billionen Token hochgerechnet entspricht das einer Bewertung von etwa 79 Millionen Dollar. Pepe erreichte auf seinem Höchststand rund 11,4 Milliarden Dollar, Bitcoin bringt selbst nach dem Absturz knapp 1,2 Billionen Dollar auf die Waage. Das Team beziffert die bisher eingesammelte Summe auf über 10,38 Millionen Dollar, wobei jede neue Stufe teurer ist als die vorherige. Bezahlt wird laut Website mit ETH, USDT, BNB oder per Karte.

Fazit

Die Bitcoin Prognose bleibt kurzfristig an die ETF-Ströme gebunden, solange Strategy als einziger großer Käufer gegen Abflüsse in Milliardenhöhe ankauft. Für Anleger mit kleinem Budget zeigt der November vor allem, dass sie im Bitcoin-Markt zu denselben Kursen wie die Großen einsteigen, aber ohne deren Reserven. Pepeto setzt am anderen Ende an, mit einem einheitlichen Stufenpreis von 0,000000188 Dollar für alle Käufer und einer Bewertung, die einen Bruchteil vergleichbarer Meme-Coins ausmacht. Wann der Token an einer Börse gelistet wird, steht noch aus.

Hier können Sie die offizielle Pepeto-Presale-Website entdecken

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die Bitcoin Prognose Ende November 2026 aus?

BTC notiert bei rund 59.500 Dollar und damit 52 Prozent unter dem Rekordhoch. Die Spanne von 62.000 bis 65.000 Dollar wirkt jetzt als Widerstand, das Tief vom 21. November bei rund 55.100 Dollar als nächste Marke nach unten.

Was unterscheidet den Pepeto-Vorverkauf von einem Bitcoin-Kauf?

Pepeto vergibt alle Token zum selben Stufenpreis ohne Privatrunde, und der Preis steigt nur von Stufe zu Stufe. Die laufende Phase ist auf der offiziellen Pepeto-Website einsehbar.