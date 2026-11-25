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Noch nie haben Anleger in einem einzigen Monat so viel Geld aus den US-Bitcoin-ETFs abgezogen wie in diesem November. Mit 4,71 Milliarden Dollar ist der bisherige Rekord aus dem Juni bereits übertroffen, obwohl der Monat noch fünf Handelstage hat. Bitcoin notiert am Dienstagabend bei 59.987 Dollar und damit fast 52 Prozent unter dem Allzeithoch. Am Mittwoch folgen die US-Inflationsdaten, die über die Stimmung bis zum Jahresende mitentscheiden dürften. Diese Bitcoin Prognose ordnet die Zahlen ein. Sie folgt der Frage, wohin Kapital wandert, wenn der wichtigste Zuflusskanal des Jahres plötzlich rückwärts läuft.

Bitcoin Prognose vor den PCE-Daten: ETF-Rekord, Kursbasis und ein dünner Markt

Am Montag verloren die US-Spot-ETFs netto 569,7 Millionen Dollar, wie die Flussdaten von SoSoValue zeigen. Es war der fünfte Abflusstag in Folge, und allein auf BlackRocks IBIT entfielen rund 509 Millionen Dollar. Damit summieren sich die Rücknahmen im November auf 4,71 Milliarden Dollar, während der bisherige Höchstwert aus dem Juni bei 4,51 Milliarden lag. Für die Prognose ist das entscheidend, weil genau diese Fonds im vergangenen Jahr den größten Teil der neuen Nachfrage geliefert haben.

Der Kurs spiegelt diesen Abzug unmittelbar wider. Bei 59.987 Dollar und 20,12 Millionen umlaufenden Coins kommt Bitcoin auf eine Marktkapitalisierung von rund 1.206,7 Milliarden Dollar, wie die Daten von CoinGecko zeigen. Innerhalb von 24 Stunden gab BTC 2,3 Prozent nach, das Allzeithoch von 126.080 Dollar aus dem Oktober 2025 liegt weit entfernt. Den On-Chain-Daten von Glassnode zufolge liegt der realisierte Preis aller Halter bei etwa 53.200 Dollar. Kurzfristige Käufer haben im Schnitt rund 72.700 Dollar bezahlt. Zwischen diesen beiden Marken bewegt sich der Markt derzeit.

Am Mittwoch um 14.30 Uhr deutscher Zeit veröffentlicht das US-Handelsministerium die PCE-Inflationsdaten für Oktober, wie der Kalender des BEA ausweist. Weil der Termin direkt vor Thanksgiving liegt, trifft er auf einen Markt mit wenig Liquidität, sodass schon kleine Überraschungen große Ausschläge auslösen können. Hier liegt die eigentliche Grenze dieser Phase. Ein Asset mit über einer Billion Dollar Bewertung braucht Milliardenzuflüsse, um sich spürbar zu bewegen. Ausgerechnet der Kanal, der sie bisher lieferte, gibt gerade Geld zurück.

Erfahrene Marktteilnehmer reagieren auf solche Phasen selten mit Panik, sie verschieben eher den Blick. Gesucht sind dann Strukturen, deren Preis nicht von den täglichen ETF-Zahlen abhängt und die trotzdem schon etwas Funktionierendes vorweisen. Auffällig ist, wie wenige Projekte am Markt beide Bedingungen gleichzeitig erfüllen.

Pepeto: Ein Presale, der nicht an ETF-Ströme gekoppelt ist

Eines der wenigen Beispiele ist Pepeto, ein Projekt auf Ethereum, dessen Preis in festen Presale-Stufen steigt und nicht auf Fondsrücknahmen reagiert. Der Zähler auf der Projektseite zeigte am 24. November eingesammelte 11.312.884 Dollar bei einem Stufenziel von 11.673.370 Dollar. Ein Token kostete zu diesem Zeitpunkt 0,0000001909 Dollar, bezahlt werden kann mit ETH, USDT, BNB oder per Karte.

Im Kern verbindet Pepeto die Kultur eines Meme-Coins mit Werkzeugen für den Handel. Das Team nennt einen Mitgründer des ursprünglichen Pepe in seinen Reihen, und ein KI-Scanner prüft Smart Contracts, bevor ein Trade ausgeführt wird. Den Prüfbericht von SolidProof verlinkt die Website direkt, er wurde vor dem Start des Presales erstellt und umfasst den gesamten Code.

Der greifbarste Unterschied zeigt sich bei den Kosten. Auf Uniswap fallen pro Swap 0,30 Prozent an, also 30 Dollar bei einem Handelsvolumen von 10.000 Dollar. Das Team beschreibt PepetoSwap als bereits live, mit 0,00 Prozent Handelsgebühren, sodass dieser Betrag bei jedem Tausch vollständig beim Händler bleibt. Die Cross-Chain-Bridge verschiebt Token zwischen Ethereum, BNB Chain und Solana in unter 60 Sekunden ohne Brückengebühr. Nach Angaben des Teams halten inzwischen mehr als 40.000 Anleger den Token.

Bewertet man das gesamte Angebot von 420 Billionen Token zum aktuellen Stufenpreis, ergibt sich ein Wert von rund 80,2 Millionen Dollar. Pepe erreichte im Dezember 2024 rund 11,4 Milliarden Dollar, Bitcoin steht trotz Kursrutsch bei 1,2 Billionen Dollar. Mit 1.000 Dollar erhalten Käufer derzeit etwa 5,24 Milliarden Token, und jede Folgestufe ist höher bepreist. Laut Countdown waren es am Dienstag knapp drei Tage bis zur nächsten Preisstufe. Einen Termin für das Börsenlisting hat das Team bisher nicht genannt.

Fazit: Wo die Bitcoin Prognose an ihre Grenze stößt

Die Bitcoin Prognose für die kommenden Wochen hängt an zwei Fragen, nämlich ob die ETF-Abflüsse drehen und wie die Inflationsdaten ausfallen. Selbst im besten Fall braucht ein Billionen-Asset enorme Summen für den nächsten Schub. Wer im Januar 2015 für 2.000 Dollar rund 10 BTC kaufte, besaß am Hoch im Oktober 2025 etwa 1,26 Millionen Dollar. Möglich war das, weil die Bewertung damals winzig war. Pepeto steht mit rund 80 Millionen Dollar vor jedem Listing an einem vergleichbar frühen Punkt, und der Presale-Preis steigt mit jeder Stufe.

Die offizielle Pepeto-Website und den laufenden Presale ansehen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Bitcoin Prognose Ende November 2026?

BTC notiert knapp unter 60.000 Dollar, nachdem die US-ETFs im November Rekordabflüsse von 4,71 Milliarden Dollar verzeichnet haben. Als Untergrenze gilt der realisierte Preis bei rund 53.200 Dollar, als Hürde die Kostenbasis kurzfristiger Halter bei etwa 72.700 Dollar.

Wie unterscheidet sich Pepeto von Bitcoin?

Pepeto befindet sich mit einer Bewertung von rund 80 Millionen Dollar noch im Presale, sein Preis folgt festen Stufen statt ETF-Strömen. Das Projekt kombiniert einen Meme-Coin mit gebührenfreiem Handel, einer Bridge und einem KI-Scanner, der Code wurde von SolidProof auditiert.