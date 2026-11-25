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Ether kostet am Dienstagabend rund 1.690 Dollar und liegt damit etwa 66 Prozent unter dem Rekordhoch, das im August 2025 erreicht wurde. Zwei börsennotierte Ether-Halter reagieren auf diesen Kurs völlig unterschiedlich. Bitmine hat in der vergangenen Woche weitere 7.819 ETH gekauft. BTCS stößt dagegen Ether im Wert von 43,8 Millionen Dollar ab, um Schulden bei Aave zu senken. Die aktuelle Ethereum News handelt deshalb weniger vom Kurs als von einer anderen Frage. Wer kann sich einen langen Abschwung leisten, und was bedeutet das für kleinere Marktteilnehmer?

Ethereum News: Ein Käufer, ein Zwangsverkäufer und schrumpfende ETF-Bestände

Bitmine Immersion hat am Montag den Kauf von 7.819 ETH offengelegt und hält damit mehr als sechs Millionen Ether, knapp fünf Prozent des gesamten Angebots. Das Unternehmen kauft seit dem Start seiner Treasury-Strategie im Juni 2025 jede Woche nach, unabhängig vom Kurs. Seit Anfang November bewegen sich die Wochenmengen allerdings nur noch zwischen rund 7.600 und 9.600 ETH. Bitmine nutzt den Abschwung damit eher zum stetigen Nachlegen als zum großen Einstieg.

Ganz anders sieht es bei BTCS aus. Der an der Nasdaq gelistete Ether-Halter hat ETH im Wert von 43,8 Millionen Dollar verkauft, um seine Schulden beim Kreditprotokoll Aave zu verringern. Schon im Quartalsbericht an die US-Börsenaufsicht stand, dass BTCS zum 9. November rund 64,1 Millionen Dollar bei Aave schuldete, besichert mit 46.676 ETH. Firmenchef Charles Allen erklärte, man treffe diese Entscheidung nicht leichtfertig. Der Fall zeigt, wie schnell ein fallender Ether-Kurs aus einem Kreditmodell einen Verkaufszwang macht.

Auch die Fonds geben ab. Am Montag verloren die US-Spot-ETFs auf Ether netto 84,96 Millionen Dollar, so die täglichen ETF-Flussdaten von Farside. In der Vorwoche waren bereits 314,17 Millionen Dollar abgeflossen. Bei 122,2 Millionen umlaufenden Coins entspricht der Kurs von 1.690 Dollar einer Marktkapitalisierung von etwa 206,6 Milliarden Dollar. Binnen 24 Stunden schwankte Ether zwischen 1.668 und 1.844 Dollar. Solange Fondsanleger netto verkaufen, ruht die Nachfrage auf wenigen großen Treasury-Firmen.

Im Hintergrund arbeitet das Netzwerk an anderen Baustellen. Die Ethereum Foundation verdoppelt ihr Sicherheitsteam für das Protokoll und stuft Angriffe mithilfe künstlicher Intelligenz als dringenderes Risiko ein als Quantencomputer. Am selben Tag stoppte Sky neue DAI-Kredite aus fünf Vault-Typen, die mit ETH und wstETH besichert sind. Für langfristige Halter sind das Signale, doch für Händler mit kleinen Beträgen bleibt kurzfristig eine andere Größe entscheidend.

Wenn jeder Tausch Geld kostet: Ein Handelsplatz ohne Swap-Gebühr

Bitmine kann Abschwünge aussitzen, weil das Unternehmen Milliarden bewegt und Gebühren dort kaum ins Gewicht fallen. Ein Kleinanleger auf Ethereum zahlt dagegen bei jedem Tausch. Auf Uniswap kostet ein Swap über 1.000 Dollar bei der üblichen Gebühr von 0,30 Prozent rund 3 Dollar. Ein Trade über 10.000 Dollar schlägt bereits mit 30 Dollar zu Buche. Wer in einem nervösen Markt oft umschichtet, gibt so Woche für Woche einen Teil seines Kapitals ab, ohne dass ein Upgrade daran etwas ändert. In Bitmines Bilanz fällt dieser Aufschlag nicht auf, auf dem Konto eines Kleinanlegers dagegen sehr wohl.

Bei Pepeto entfällt genau dieser Aufschlag, denn die hauseigene Börse PepetoSwap arbeitet nach Angaben des Teams bereits mit 0,00 Prozent Handelsgebühren. Das gilt für Trades jeder Größe, sodass Händler nur die Kosten des Netzwerks selbst tragen. Pepeto startete als Meme-Coin auf Ethereum und bringt einen KI-Scanner für Smart Contracts mit, was es zugleich zu einem KI-Kryptoprojekt macht.

Hinter dem Vorhaben stehen ein Mitgründer des originalen Pepe und ein früherer Binance-Spezialist, der die Börse aufgebaut hat. Verkauft wird der Token in einem öffentlichen Presale, bevor er an einer Börse gelistet ist. Das Projekt weist bislang Einnahmen von mehr als 10,38 Millionen Dollar aus. Die Logik dahinter ist schlicht, denn wer heute Swap-Gebühren bezahlt, versteht sofort, was eine Börse ohne diese Kosten bedeutet.

Ein PEPETO kostet in der laufenden Runde 0,000000188 Dollar, und jede weitere Runde startet höher als die vorherige. Vor Beginn des Verkaufs hat SolidProof den gesamten Code auditiert, sodass die technische Basis von einer externen Prüfstelle abgenommen wurde.

Multipliziert man den Stufenpreis mit dem Gesamtangebot von 420 Billionen Token, ergibt sich eine Bewertung von rund 79 Millionen Dollar. Pepe selbst erreichte im Dezember 2024 auf dem Höhepunkt etwa 11,4 Milliarden Dollar und damit gut das 140-Fache dieses Werts. Ether wiederum ist mit mehr als 200 Milliarden Dollar bewertet. Zwischen diesen Größenordnungen liegt der Bewertungsspielraum, über den Anleger in Phasen wie dieser nachdenken.

Unterm Strich

Diese Ethereum News zeigt ein Netzwerk mit kapitalstarken Käufern, deren Strategie an Bilanzen hängt, wie der Fall BTCS deutlich macht. Für kleinere Händler zählt dagegen, was jeder einzelne Tausch kostet. PepetoSwap verzichtet auf die Handelsgebühr, die auf Uniswap bei 0,30 Prozent liegt, und der Presale-Preis steigt nur von Runde zu Runde. Die vorige Stufe war nach Darstellung des Projekts vor dem Zeitplan vergeben, und der Listing-Preis liegt über allen Runden. Wie weit die aktuelle Runde fortgeschritten ist, zeigt die Website des Projekts.

Mehr über PepetoSwap und den Presale auf der offiziellen Pepeto-Website erfahren

Häufig gestellte Fragen

Warum verkauft BTCS Ether, während Bitmine weiter kauft?

BTCS hat Ether als Sicherheit für Kredite bei Aave hinterlegt und muss bei fallendem Kurs Schulden abbauen. Bitmine kauft dagegen ohne Kreditdruck und hat zuletzt 7.819 ETH an neuen Käufen gemeldet.

Was kostet ein Tausch auf PepetoSwap?

Das Team gibt die Handelsgebühr mit 0,00 Prozent an, unabhängig von der Größe des Trades. Fällig werden nur die Netzwerkkosten von Ethereum. Weitere Einzelheiten finden sich auf der Pepeto-Seite.