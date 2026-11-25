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Wie belastbar ist eine Erholung, die an einem Nachmittag beginnt und am selben Abend wieder endet? Am Montag kletterte XRP kurzzeitig auf 1,026 Dollar, bevor der Kurs bis zum Tagesschluss um 8,3 Prozent auf 0,9407 Dollar zurückfiel. Am Dienstag notiert der Token bei 0,9413 Dollar und steuert auf den schwächsten November seiner Geschichte zu, mit einem Monatsminus von rund 25 Prozent. Der Fear-and-Greed-Index verharrt bei 11 Punkten und damit tief im Bereich extremer Angst.

Unter der Oberfläche zeigt sich allerdings ein Riss im Bild, denn am Spotmarkt kaufen Anleger netto zu, während an den Terminbörsen verkauft wird. Diese XRP Prognose ordnet ein, welche Marken jetzt zählen und warum ein Teil des Kapitals anderswo nach Spielraum sucht.

XRP Prognose: Terminhändler verkaufen, der Spotmarkt fängt auf

Der Rücksetzer vom Montag hat die technische Lage kaum verändert. Ende vergangener Woche rutschte XRP bis auf 0,86 Dollar und damit auf ein neues Jahrestief, seither pendelt der Kurs zwischen 0,90 und 1,00 Dollar. Die runde Dollarmarke bleibt der erste Widerstand, darüber liegt das Montagshoch bei 1,026 Dollar. Bei 0,9413 Dollar und 63,52 Milliarden umlaufenden Token ergibt sich nach den Daten von CoinMarketCap ein Börsenwert von 59,79 Milliarden Dollar. Vom Rekordhoch bei 3,84 Dollar aus dem Januar 2018 trennen den Token damit rund 75 Prozent.

Aufschlussreicher als der Kurs ist die Frage, wer am Montag eigentlich gekauft hat. Die Orderflussdaten von CoinGlass zeigen für die vergangenen 24 Stunden einen Nettokauf von rund 26 Millionen Dollar am Spotmarkt. An den Futures-Börsen überwog dagegen der Verkaufsdruck mit 69,2 Millionen Dollar, während das offene Interesse fast unverändert bei 1,78 Milliarden Dollar liegt. Der kurze Sprung über einen Dollar war also vor allem ein Derivategeschäft, das ebenso schnell wieder aufgelöst wurde. Wer Token tatsächlich in die eigene Wallet holt, kauft dagegen leise weiter.

Für die kommenden Wochen ergibt sich daraus ein enger Rahmen. Hält die Zone um 0,86 Dollar, bleibt eine Rückkehr über einen Dollar möglich, ein Lauf bis 1,25 Dollar brächte aber nur rund 33 Prozent Zugewinn. Dafür müssten knapp 20 Milliarden Dollar an neuem Börsenwert entstehen, und zwar in einer Phase, in der Terminhändler jede Erholung zum Ausstieg nutzen.

Erfahrene Marktteilnehmer achten in solchen Wochen weniger auf das nächste Kursziel als auf den eigenen Ausgangspunkt. Bei einem Coin dieser Größe verschiebt sich der Einstiegspreis mit jeder Liquidationswelle an den Futures-Börsen. Was wäre, wenn der Preis nicht vom Orderbuch der Derivatehändler abhinge, sondern von festen Stufen?

Wo ein fester Stufenpreis auf eine Prüfung vor jedem Trade trifft

Feste Stufen sind das Prinzip, nach dem der Vorverkauf von Pepeto funktioniert, einem Meme Coin auf Ethereum, der vor jedem Börsenlisting im Presale erhältlich ist. Der Preis einer Stufe bewegt sich nicht mit den Schwankungen des Gesamtmarkts, er steigt erst mit dem Wechsel in die nächste Phase. Ob an einem Montagabend Futures-Positionen aufgelöst werden, ändert am Einstand also nichts.

Den Unterschied zu einem reinen Witz-Token macht das Werkzeug, mit dem das Projekt Händler vor Fallen bewahren will. Manche Coins lassen einen Kauf zu, blockieren aber den späteren Verkauf dauerhaft. Der KI-Scanner von Pepeto prüft einen Smart Contract vor dem Trade, das Team nennt dafür 42 automatische Prüfungen. Dazu gehört ein kleiner Testhandel in beide Richtungen, der in einer isolierten Testumgebung zeigt, ob sich ein Token wieder verkaufen lässt. Auf der Projektwebsite werden als Warnsignale außerdem versteckte Mint-Rechte und schädliche Funktionen genannt.

Hinter dem Projekt stehen nach Angaben des Teams einer der Mitgründer des ersten Pepe sowie ein früherer Binance-Fachmann. Pepe wurde ohne eigene Produkte allein durch seinen Witz bekannt, Pepeto übernimmt die Meme-Kultur und ergänzt sie um echte Handelswerkzeuge. SolidProof hat den Token-Contract geprüft, den Bericht verlinkt die Projektwebsite. Die hauseigene Börse PepetoSwap beschreibt das Team als bereits aktive Plattform mit 0,00 Prozent Handelsgebühren.

Während etablierte Kryptowährungen im November an Wert verloren, lief der Vorverkauf weiter. Das Projekt nennt mehr als 40.000 Halter und einen aktuellen Stufenpreis von 0,000000188 Dollar, womit 100 Dollar rund 531 Millionen PEPETO entsprechen. Jede neue Phase hebt den Preis an, und für das Listing ist ein Preis über sämtlichen bisherigen Stufen vorgesehen. Frühe Käufer haben damit den größten Abstand zum geplanten Listingpreis, unabhängig davon, wie unruhig der Tageschart von XRP gerade aussieht.

Fazit

Die XRP Prognose bleibt kurzfristig an zwei Marken gebunden, an der Unterstützung bei 0,86 Dollar und am Widerstand bei einem Dollar. Selbst ein gelungener Ausbruch bis 1,25 Dollar brächte bei fast 60 Milliarden Dollar Börsenwert nur ein Drittel Zugewinn. Pepeto startet aus einer anderen Größenordnung, denn bei 420 Billionen Token und dem aktuellen Stufenpreis ergibt sich ein Projektwert von knapp 79 Millionen Dollar. Pepe erreichte mit einer fast identischen Tokenmenge im Dezember 2024 zeitweise über elf Milliarden Dollar, ganz ohne eigene Börse oder Scanner.

Die offizielle Pepeto-Website und den laufenden Vorverkauf ansehen

Häufig gestellte Fragen

Welche Marken bestimmen die XRP Prognose bis Ende November?

Entscheidend sind die Unterstützung bei 0,86 Dollar und die Dollarmarke als Widerstand. Darüber wartet das Montagshoch bei 1,026 Dollar, während Terminhändler bisher jede Erholung zum Verkauf genutzt haben.

Was unterscheidet Pepeto von einem gewöhnlichen Meme Coin?

Pepeto verbindet die Meme-Kultur mit Handelswerkzeugen wie einem KI-Scanner, der Smart Contracts vor dem Trade prüft. Der Token-Contract trägt ein Audit von SolidProof, verkauft wird in festen Presale-Stufen.