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Auf dem XRP Ledger wechselten am Montag 997,2 Millionen XRP den Besitzer, rund 370 Prozent mehr als am Vortag. Der Kurs schob sich kurz über die Marke von einem Dollar und gab den Gewinn noch am selben Tag wieder ab. Am Dienstagabend kostet XRP etwa 0,94 Dollar. Wer die XRP News der letzten Tage verfolgt, sieht ein Netzwerk, das mehr bewegt, und einen Coin, der davon kaum etwas hat. Bei fast 60 Milliarden Dollar Börsenwert reicht ein lebhafter Handelstag eben nicht aus, um den Preis nachhaltig zu verschieben.

XRP News zum 24. November: Betrieb auf der Chain, Abflüsse bei den Fonds

Die Zahlen stammen vom Ledger-Explorer XRPScan. Das Volumen lag damit gut ein Viertel über dem 30-Tage-Durchschnitt. Frühere Spitzen wie die rund 1,9 Milliarden XRP vom September erreichte es aber nicht. Am Kurs ließ sich der Schub nur kurz ablesen, das 24-Stunden-Hoch lag bei 1,02 Dollar. Auf CoinMarketCap steht XRP nun bei 0,9413 Dollar. Multipliziert mit 63,52 Milliarden Coins im Umlauf sind das 59,79 Milliarden Dollar Börsenwert. Mehr Bewegung auf der Chain heißt also nicht automatisch mehr Nachfrage, oft verschieben Halter nur Bestände zwischen Börsen.

Bei den Fonds zeigt die Richtung nach unten. Die US-Spot-ETFs auf XRP verloren am Montag netto 2,49 Millionen Dollar, der gesamte Abfluss kam aus dem Canary-Fonds XRPC, wie die ETF-Daten von SoSoValue ausweisen. Im November summieren sich die Abflüsse bis Freitag auf 30,76 Millionen Dollar. Der bisherige Rekord aus dem März liegt bei 31,16 Millionen Dollar. Aufschlussreich ist das Verhältnis zweier Kennzahlen. Seit dem Start sind netto 1,776 Milliarden Dollar in die Produkte geflossen, das verwaltete Vermögen beträgt aber nur noch 1,042 Milliarden Dollar. Rechnerisch sitzen die ETF-Anleger damit auf einem Buchverlust von gut 730 Millionen Dollar.

XRP steuert so auf den schwächsten November seiner Geschichte zu, seit Monatsbeginn verlor der Coin rund 25 Prozent. Fonds bauen Positionen ab, und wer neu einsteigt, kauft einen Coin, der für eine Verdopplung weitere rund 60 Milliarden Dollar Börsenwert braucht. Erfahrene Anleger stellen in solchen Phasen deshalb eine andere Frage als die nach dem nächsten Ausbruch. Was würde derselbe Einsatz bewirken, wenn die Bewertung nicht bei 60 Milliarden, sondern bei unter 100 Millionen Dollar läge?

Was 100 und 1.000 Dollar bei Pepeto bewirken

Diese Gegenüberstellung lässt sich bei Pepeto durchspielen, einem auf Ethereum gebauten Meme-Projekt, das seine Token in Stufen vor dem ersten Börsenlisting abgibt. Das Projekt verbindet den Meme-Charakter mit eigenen Handelswerkzeugen. In einem fallenden Markt hat es nach den Zahlen des Teams über 10,38 Millionen Dollar eingesammelt.

Beim aktuellen Stufenpreis von 0,000000188 Dollar erhält ein Käufer für 100 Dollar rund 531,9 Millionen PEPETO, für 1.000 Dollar rund 5,32 Milliarden. Jede neue Stufe ist teurer als die vorherige, sodass frühere Käufer ihre Token unter dem Preis späterer Phasen halten. Die Gesamtmenge von 420 Billionen Token ergibt zu diesem Preis eine Bewertung von rund 79 Millionen Dollar. Das ist weniger als ein Siebenhundertstel des heutigen Börsenwerts von XRP.

Ihre Nachfrage begründen die Entwickler mit den Werkzeugen selbst. Die meisten Börsen verlangen bei jedem Tausch eine Gebühr, PepetoSwap ist nach Darstellung des Projekts dagegen bereits live und berechnet 0,00 Prozent Handelsgebühren. Ein KI-Scanner prüft Token vor dem Kauf, damit betrügerische Verträge auffallen, bevor Geld fließt. Den Token-Vertrag hat SolidProof auditiert, bevor die erste Stufe öffnete.

Ein Vergleich mit dem Vorbild zeigt die Spannweite. Pepe erreichte im letzten Zyklus einen Börsenwert von 11,4 Milliarden Dollar, ein Vielfaches der heutigen Pepeto-Bewertung. Bei XRP stehen dagegen fast 60 Milliarden Dollar schon im Kurs, und jeder weitere Schritt muss gegen ETF-Abflüsse erkämpft werden. Diesen Unterschied in der Ausgangslage sehen informierte Käufer, wenn sie einen kleinen Vorverkauf neben einen großen Coin legen.

Fazit zu den XRP News: Aktivität allein bewegt den Kurs nicht

Die XRP News dieser Woche erinnern an die frühe Phase des Coins. Bis März 2017 kostete XRP weniger als einen Cent, im Januar 2018 erreichte er 3,84 Dollar. Wer damals vor der Bewegung kaufte, wusste nicht mehr als andere, sondern war schlicht früher dran. Heute braucht XRP für einen vergleichbaren Effekt ein Vielfaches an Kapital. Pepeto steht dagegen in einem Stufenmodell bei 0,000000188 Dollar, und jede Phase schließt mit einem höheren Preis als die vorherige. Welche Stufe gerade läuft, ist auf der Projektseite vermerkt.

Mehr über den Vorverkauf auf der offiziellen Pepeto-Website erfahren

Häufig gestellte Fragen

Was ist die wichtigste XRP-Meldung vom 24. November 2026?

Das Zahlungsvolumen auf dem XRP Ledger stieg am Vortag um 370 Prozent auf 997,2 Millionen XRP. Der Kurs kletterte kurz auf 1,02 Dollar und fiel auf rund 0,94 Dollar zurück, während die Spot-ETFs weiter Mittel verloren.

Wie viele Token gibt es für 100 Dollar bei Pepeto?

Zum laufenden Preis von 0,000000188 Dollar entsprechen 100 Dollar rund 531,9 Millionen PEPETO. Mit jeder neuen Stufe sinkt die Menge, die derselbe Betrag einbringt.