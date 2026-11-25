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Während der Silberpreis korrigiert, legt Endeavour Silver für Pitarrilla eine Machbarkeitsstudie mit 736 Mio. US-Dollar Kapitalwert vor. Ein Break-even deutlich unter derzeitigem Silberpreis schafft Puffer.

ANZEIGE/WERBUNG - Entgeltliche Marketingmitteilung zu Endeavour Silver Corp. Auftraggeberin: SRC swiss resource capital AG, die einen entgeltlichen Investor-Relations-Vertrag mit Endeavour Silver Corp. unterhält und die JS Research GmbH erfolgsunabhängig vergütet · Erstellerin, Herausgeberin und Verbreiterin: JS Research GmbH · Autor: Jörg Schulte · Erstveröffentlichung: 25. November 2026, 05:32 Uhr Europe/Berlin ·

+++ Silber zwischen Korrektur und Defizit +++

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Silberpreis hat in den vergangenen Wochen deutlich nachgegeben. Am 20. November notierte die Feinunze im Spothandel bei 42,58 US-Dollar, klar unter der Marke von 50 US-Dollar.1 Seit dem Rekordhoch im Januar hat Silber damit mehr als die Hälfte seines Werts verloren. Belastet haben vor allem steigende Realzinsen in den USA und Abflüsse aus Silber-ETFs.2

Am Fundament des Marktes ändert das wenig: Metals Focus erwartet im Auftrag des Silver Institute für 2026 das sechste Angebotsdefizit in Folge, nach der Interim-Prognose vom 12. November rund 35 Millionen Unzen.3,2 Das bedeutet nicht zwangsläufig dass der Preis kurzfristig dreht, es zeigt aber, dass die Nachfrage das Angebot weiterhin übersteigt.

Für Anleger rücken damit Produzenten in den Mittelpunkt, die auch bei niedrigeren Preisen wirtschaftlich arbeiten und zugleich wachsen. Genau hier setzt Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) an.4,5

Der Silberproduzent betreibt mit "Terronera' und "Guanaceví' in Mexiko sowie "Kolpa' in Peru drei Minen und hat für sein Projekt "Pitarrilla' nun eine Machbarkeitsstudie vorgelegt, deren Break-even-Silberpreis laut Unternehmen unter 30 US-Dollar je Unze liegt.6,7

"Pitarrilla': Kosten weit unter dem Silberpreis

Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) hat die Studie für das "Pitarrilla'-Projekt im mexikanischen Bundesstaat Durango am 19. November 2026 veröffentlicht. Besonders stark fällt die Kostenseite aus: Die "All-in-Sustaining-Costs' ("AISC') liegen nach Abzug der Nebenproduktgutschriften bei 15,06 US-Dollar je zahlbarer Unze Silber. Die Kennzahl erfasst die laufenden Gesamtkosten einschließlich erhaltender Investitionen.6 Der Spotpreis lag zuletzt bei 42,58 US-Dollar.1

Bildquelle Endeavour Silver; Eigene Bearbeitung mit KI-Unterstützung

Nach Steuern weist die Studie einen Kapitalwert ("NPV', abgezinst mit 5%) von 736 Millionen US-Dollar und einen internen Zinsfuß ("IRR') von 16,4% aus. Unterstellt sind 50 US-Dollar je Unze Silber, 2.028 US-Dollar je Tonne Blei und 2.734 US-Dollar je Tonne Zink. Die Anfangsinvestitionliegt laut Studie einschließlich Reserve für Unvorhergesehenes bei 585 Millionen US-Dollar, die Bauzeit bei 30 Monaten. Die Amortisation nach Steuern wird mit fünf Jahren beziffert.6

Da der Silberpreis derzeit unter dieser Basisannahme liegt, lohnt der Blick auf die Spanne: Selbst bei 40 US-Dollar Silber bleiben laut Studie ein "NPV' von 423 Millionen US-Dollar und ein "IRR' von 12,0%; bei 65 US-Dollar steigt der Kapitalwert auf 1,205 Milliarden US-Dollar.6,1

Geplant ist eine mechanisierte Untertagemine mit 4.000 Tonnen Tagesdurchsatz, die über 18 Jahre im Schnitt 5,4 Millionen Unzen Silber pro Jahr produzieren soll. Hinzu kommen jährlich rund 13.000 Tonnen Blei und 29.000 Tonnen Zink. Silber steuert etwa 73% der Erlöse bei. Grundlage ist eine "wahrscheinliche' Mineralreserve mit Stichtag 30. Oktober 2026: 25,1 Millionen Tonnen mit 133 g/t Silber, 0,96% Blei und 2,27% Zink.6,9

Eigene Darstellung, KI-gestützt programmiert. Daten: Endeavour Silver Corp.

In Jahren voller Produktion erwartet die Studie im Schnitt rund 136 Millionen US-Dollar freien Cashflow nach Steuern pro Jahr, über die gesamte Laufzeit 1,71 Milliarden US-Dollar. Den technischen Bericht nach dem kanadischen Standard NI 43-101 will das Unternehmen innerhalb von 45 Tagen nach der Studie einreichen.6

Drei Minen liefern den Cashflow für den nächsten Schritt

Den Bau will das Management überwiegend aus vorhandenen Mitteln und dem operativen Cashflow finanzieren.1,8 Die Basis dafür hat sich verbessert: Im dritten Quartal 2026 stieg die Silberproduktion gegenüber dem Vorjahresquartal um 19% auf 2,1 Millionen Unzen, und der operative Minen-Cashflow vor Steuern um 139% auf 94,7 Millionen US-Dollar.6

Zum 30. September 2026 verfügte Endeavour über Barmittel von 287,9 Millionen US-Dollar und ein Working Capital von 246,7 Millionen US-Dollar, also Umlaufvermögen abzüglich kurzfristiger Verbindlichkeiten.12,6 Die Barmittel entsprechen damit rund der Hälfte der geplantenAnfangsinvestition für "Pitarrilla'.8

Bei "Terronera' sanken die direkten Betriebskosten von 195,11 US-Dollar je Tonne im ersten auf 155,52 US-Dollar im dritten Quartal, während bei "Kolpa' erreichte der Durchsatz nach der Anlagenerweiterung 256.052 Tonnen im Quartal.6

Genehmigung und Zusatzpotenzial in Sicht

Wichtige Genehmigungen für Wassernutzung, Sprengstoffe, Landnutzungsänderung und den Untertagebau liegen laut Unternehmen bereits vor.6 Offen ist vor allem die Genehmigung für die Tailings-Anlage, die das Management im ersten Halbjahr 2027 erwartet. Sie gilt als zentrale Voraussetzung für den Bau.11,12

Nicht im Minenplan enthalten ist die Übergangszone. Dort weist die Ressourcenschätzung mit Stichtag 1. November 2025 rund 18,4 Millionen Tonnen "angezeigte' Ressourcen mit 141 g/t Silber aus.6 Das Research-Haus H.C. Wainwright setzt das mit rund 73% der derzeit geplanten Verarbeitungsmenge an. Das Management seinerseits sieht die Möglichkeit, das Material mit bestehender Infrastruktur und wenig zusätzlicher Erschließung einzubinden. Ob und wie wirtschaftlich es sich verarbeiten lässt, werden metallurgische Tests zeigen.9

Analysten sehen einen Cashflow-Motor

H.C. Wainwright bestätigt nach der Studie sein Kaufvotum mit einem Kursziel von 16,75 US-Dollar, bei einem Referenzkurs von 5,69 US-Dollar. Analyst Heiko F. Ihle sieht in "Pitarrilla' einen potenziellen Cashflow-Motor und den glaubwürdigen nächsten Wachstumsschritt.8

Auch andere Häuser äußern sich positiv. TD Securities spricht von einem fortgeschrittenen, langlebigen Wachstumsprojekt, das intern finanziert werden kann. Nach Berechnung der National Bank würde der Kassenbestand von Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) selbst bei den aktuellen Metallpreisen während der gesamten Bauzeit nicht unter 200 Millionen US-Dollar sinken. Das reicht laut der Bank als Liquiditätspolster, um das Projekt nach ihrem Zeitplan umzusetzen, mit erster Produktion im Jahr 2030.

Im Konsens von sieben Analysten lautet die Einstufung "Strong Buy" bei einem durchschnittlichen Kursziel von 15,42 US-Dollar.11 Zum Vergleich: Derzeit notieren die Endeavour Silver Aktien bei gerade einmal rund 6,10 US-Dollar, respektive rund 8,80 Kanadische-Dollar.

Von Endeavour Silver bezahlte Anzeige - Wir veröffentlichen diesen bezahlten und von Rohstoff-TV produzierten Beitrag im Auftrag von Endeavour Silver.

Quelle: https://www.rohstoff-tv.com/play/endeavour-silver-machbarkeitsstudie-fuer-pitarrilla-ist-da/

Fazit:

Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) hat mit der Machbarkeitsstudie für "Pitarrilla' den Rahmen für eine 18 jährige Silbermine mit "AISC' von 15,06 US-Dollar je Unze und einem Kapitalwert von 736 Millionen US-Dollar geschaffen. Drei produzierende Minen liefern den Cashflow, und die Analysten bleiben positiv. Entscheidend ist jetzt die Genehmigung der Tailings-Anlage im ersten Halbjahr 2027, eine solide Finanzierung und ein sich wieder deutlich erholender Silberpreis.7,8,1

Zudem bleibt die Produktionsprognose für 2027 spannend und die neue Ressourcenschätzungen für "Terronera', "Guanaceví' und "Kolpa' Anfang 2027.7,9

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen und redaktionelle Grundlage

1. The Northern Miner: Endeavour's $585M Pitarrilla plan faces silver slide, November 2026. Analystenstimmen von TD Securities, National Bank und CIBC sowie Silber-Spotpreis vom 20. November 2026; abgerufen am 24. November 2026.

2. Kettner Edelmetalle: Silber unter 50 Dollar: Zinsen schlagen das Angebotsdefizit, 16. November 2026. Gibt die Interim-Prognose von Metals Focus für das Silver Institute vom 12. November 2026 wieder.

3. Kitco News: Silver market remains resilient despite price volatility and weakening industrial demand - Metals Focus, 13. November 2026.

4. Kitco News: Silver market faces another deficit in 2026 as volatility and investment demand shape outlook, 15. April 2026. Zusammenfassung des World Silver Survey 2026.

5. wallstreet-online: Endeavour Silver Aktie, abgerufen am 24. November 2026. Abgleich von WKN A0DJ0N und ISIN CA29258Y1034.

6. Endeavour Silver Corp./SEC: Endeavour Silver Announces Q3 2026 Financial Results and Updates 2026 Guidance, 9. November 2026. Form 6-K, Exhibit 99.1.

7. Endeavour Silver Corp./SEC: Endeavour Silver Completes Feasibility Study for the Pitarrilla Project Delivering After-Tax NPV of $736 Million, 19. November 2026. Form 6-K, Exhibit 99.1; Mineralreserve mit Stichtag 30. Oktober 2026, Mineralressource mit Stichtag 1. November 2025.

8. H.C. Wainwright & Co.: Pitarrilla FS Outlines 18 Years of Strong Silver Production & Cash Flow; More Tonnes Beyond the Mine Plan; Reiterate Buy, November 2026. Analysten Heiko F. Ihle, CFA, und Case Bongirne; Referenzkurs 5,69 US-Dollar.

9. MarketBeat: Endeavour Silver Q3 Earnings Call Highlights, 10. November 2026.

10. Investing.com: Earnings call transcript: Endeavour Silver posts mixed Q3 2026 results as stock falls, November 2026. Abgerufen am 24. November 2026.

11. StockAnalysis: Endeavour Silver Corp. (EXK) Stock Price, Chart & News, abgerufen am 24. November 2026. Analystenkonsens auf Basis von sieben Analysten.

12. 24/7 Wall St.: Endeavour Silver (EXK) Q3 2026: Earnings Beat, Revenue Miss Explained, 9. November 2026. Barmittel zum 30. September 2026; übereinstimmend mit The Northern Miner.

Grafik- und Bildnachweise

Abbildung 1 Pitarilla Bilder, Quelle Endeavour Silver, Eigene Darstellung der JS Research GmbH, mit KI-Unterstützung erstellt;

Abbildung 2 (Kapitalwert nach Steuern je Silberpreis): Eigene Darstellung der JS Research GmbH, mit KI-Unterstützung programmiert und als Datenvisualisierung erzeugt. Datenquelle: Endeavour Silver Corp., Pressemitteilung zur Pitarrilla-Machbarkeitsstudie vom 19. November 2026 (Quelle 7). Es wurden keine Unternehmenslogos, Fotos oder Videos verwendet.

Intro-Bild: raw-silver-and-gold-nuggets-with-stock-graph-von-oksana

Methodik und Prüfungstiefe

Redaktionsstand: 24. November 2026. Geprüft wurden die Kennzahlen der Pitarrilla-Machbarkeitsstudie, die Quartalszahlen zum 30. September 2026, die Prognose für 2026, die Analystenaussagen sowie die Angaben zum Silbermarkt anhand der Unternehmensmeldungen bei der SEC, der Analyse von H.C. Wainwright und ergänzender Fachberichterstattung; Marktdatenportale wurden für Analystenkonsens, WKN und ISIN herangezogen. Die Angaben von TD Securities, National Bank und CIBC beruhen auf deren Wiedergabe in The Northern Miner, nicht auf den Originalstudien. Es wurden keine eigenen Ressourcen- oder Reservenschätzungen, metallurgischen Prüfungen oder Kursmodelle erstellt. Technische Angaben wurden nicht durch eine von JS Research beauftragte Qualified Person unabhängig verifiziert. Der Beitrag wurde dem Management von Endeavour Silver Corp. nicht zur Prüfung vorgelegt. Eine laufende Aktualisierung nach Veröffentlichung ist nicht vorgesehen; gesetzliche Berichtigungs- und Informationspflichten bleiben unberührt.

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Anzeige und Charakter des Beitrags

Dieser Beitrag ist eine entgeltliche Werbung beziehungsweise Marketingmitteilung zu Endeavour Silver Corp. Er ist keine unabhängige Finanzanalyse, keine Anlageberatung und keine auf persönliche Verhältnisse zugeschnittene Anlageempfehlung. Er stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Eine Anlageentscheidung darf nicht allein auf diesen Beitrag gestützt werden.

Erstellerin, Herausgeberin, Autor und Verbreitung

Erstellerin, Herausgeberin und Verbreiterin ist die JS Research GmbH, Bergmannsweg 7a, 59939 Olsberg, Deutschland, vertreten durch den Geschäftsführer Jörg Schulte. Autor sowie Verantwortlicher im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV ist Jörg Schulte, gleiche Anschrift. Zusätzlich verbreitet die SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz, den Beitrag über das Portal der Wirtschaft und PresseBox.

Auftrag und Vergütung

Auftraggeberin der JS Research GmbH für Erstellung und Veröffentlichung ist die SRC swiss resource capital AG. SRC unterhält einen entgeltlichen Investor-Relations-Vertrag mit Endeavour Silver Corp. und vergütet JS Research für diesen Beitrag. Die Vergütung der JS Research GmbH ist erfolgsunabhängig. Zwischen JS Research beziehungsweise Jörg Schulte und Endeavour Silver Corp. besteht für diesen Beitrag kein unmittelbarer Vergütungsweg. Die entgeltlichen Beziehungen begründen einen wesentlichen Interessenkonflikt und können eine positive Auswahl und Darstellung des Unternehmens begünstigen.

Interessen und Positionen

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Die Angaben beruhen insbesondere auf Unternehmensmeldungen, SEC-Unterlagen, einer Analyse von H.C. Wainwright & Co. sowie Veröffentlichungen von Metals Focus und des Silver Institute in der Wiedergabe von Fachmedien. Die Quellen sind im Quellenblock mit Datum und Direktlink aufgeführt. JS Research hat keine eigene Ressourcenschätzung vorgenommen und weder Bohrdaten noch metallurgische Daten, Studienannahmen oder Unternehmensprognosen unabhängig technisch geprüft. Die in den Ausgangsquellen genannten Qualified Persons handelten für den Emittenten beziehungsweise die Berichtsersteller, nicht für JS Research.

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Ressourcen, Studien und zukunftsgerichtete Aussagen

Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und besitzen nicht zwingend nachgewiesene wirtschaftliche Abbauwürdigkeit. Abgeleitete Ressourcen weisen eine geringere geologische Sicherheit auf als angezeigte Ressourcen. Die Machbarkeitsstudie für Pitarrilla beruht auf Annahmen zu Metallpreisen, Kosten, Ausbeuten, Wechselkursen, Genehmigungen, Zeitplänen und Finanzierung; ihre Ergebnisse sind nicht garantiert. Die Übergangszone ist nicht Teil der Mineralreserve, und ihre wirtschaftliche Verarbeitbarkeit ist nicht nachgewiesen. Eine Bauentscheidung für Pitarrilla ist nicht getroffen; die Genehmigung der Tailings-Anlage steht aus.

Zukunftsgerichtete Aussagen betreffen unter anderem Bau, Finanzierung, Produktion, Kosten und Cashflow von Pitarrilla, die Einbindung der Übergangszone, den Zeitpunkt von Genehmigungen und Bauentscheidung, die Entwicklung der Minen Terronera, Guanaceví und Kolpa sowie Produktionsprognosen. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Mögliche Ursachen sind Geologie, Metallurgie und Ausbringung, Ressourcen- und Reservenumwandlung, Genehmigungs-, Umwelt- und Sozialauflagen, Finanzierung und Verwässerung, Bau- und Inbetriebnahmerisiken, Infrastruktur und Energieversorgung, Arbeits- und Sicherheitsrisiken, Rohstoffpreise und Wechselkurse sowie politische, rechtliche und steuerliche Veränderungen in Mexiko und Peru. Produktion, Cashflow oder Projektentwicklung können sich verzögern, geringer ausfallen oder vollständig ausbleiben.

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